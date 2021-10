Răzvan Raț, coleg de cursuri cu celebrul Nemanja Vidic: „Investesc în mine”

Răzvan Raț a jucat fotbal de înalștă performanță timp de 20 de ani. A debutat la Rapid, în 1998, iar ultimul meci l-a jucat în 2018, la echipa spaniolă Rayu Vallecano. Cele mai multe partide, 174, le-a bifat pentru formația ucraineană Șahtior Donețk, unde a jucat între 2003 și 2013.

Răzvan Raț a marcat ouă goluri în 108 meciuri

La națională a îmbrăcat tricoul primei repzentative de 108 ori, marcând două goluri, ambele în meciuri amicale. Primul a venit în , Raț punctând pentru 2-0.

A doua reușită a venit după un deceniu și o lună, în mai 2014. România a întâlnit Albania, în Elveția, iar fundașul a înscris singurul gol al meciului.

E mult mai greu să fii diplomat din lojă decât de pe bancă, consideră Răzvan Raț

După retragerea din activitate nu a fost tentat de meseria de antrenor, dar acum a dezvăluit ce planuri are. „E mult mai greu să fii diplomat din lojă decât de pe bancă. Am terminat un curs, care a ținut un an, organizat de UEFA, intitulat Certificate in Football Mangement (UEFA CFM). Este vorba despre un certificat în management de fotbal.

Acum, am fost acceptat la un alt MBA, care se numește Executive Master for International Players (UEFA MIP), un master pentru foști internaționali cu meciuri în echipa națională și meciuri internaționale la echipe de club, curs organizat, de asemenea, tot de UEFA”, a dezvăluit Raț, prezent în studioul emisiunii Liga .

Răzvan Raț va participa la cursurile ținute la New York, Londra, Geneva sau Barcelona

„Cursul durează 2 ani, deci sunt doar la început. Am văzut mai devreme o parte din lista celor care vor participa la acest curs, iar unul dintre colegi este Nemanja Vidic. Altul este Benedikt Howedes, fostul jucător al lui Schalke.

Mai sunt destui foști jucători, dar și foste jucătoare. Profesorii, sau speaker-ii, sunt la cel mai înalt nivel, de la Arsene Wenger la conducători de companii foarte mari din punct de vedere al bussines-ului”, a mai precizat Raț.

Fostul fundaș a făcut cunoscut că respectivele cursuri se vor ține în mai multe orșae din lumea întreagă, cum ar fi New York, Londra, Geneva sau Barcelona. „Evident, totul este pe banii noștri, dar investesc în mine, în cunoștințe. Nu este deloc ieftin, dar merită. Sunt coleg cu Vlad Munteanu și suntem în total 27 de cursanți”, a mai spus Raț.

Răzvan Raț regretă ratarea transferului la Real Madrid

În urmă cu un an, Raț a dezvăluit că Madrid. „Deși sunt mulțumit de cariera mea, am rămas cu anumite lucruri pe care eu le trec la neîmpliniri.

Ca obiectiv, aveam setată o finală de Liga Campionilor și nu am ajuns decât în sferturi. Apoi faptul că nu am avut ocazia să joc la un turneu final de campionat mondial. Cred că acesta împreună cu faptul că nu s-a concretizat transferul care era așa de aproape la Real Madrid în 2009 sunt cele mai mari neîmpliniri din cariera mea”, a spus el într-un interviu pentru blog-ul lui Narcis Răducan.