Răzvan Raț, critici dure pentru Gigi Becali înainte de meciul cu Silkeborg: „La FCSB e greu să crezi ceva”

Răzvan Raț, șocat de decizia celor de la FCSB: „Îmi e greu să spun ce stă în spatele acestei decizii”

Răzvan Raț este siderat de decizia luată de cei de la FCSB înainte de un meci în care echipa lui Nicolae Dică își poate juca soarta calificării în primăvara europeană.

Această strategie este de înțeles pentru fostul fotbalist și e convins că FCSB a rămas oricum în lupta la titlu din SuperLiga: „Îmi e greu să spun ce stă în spatele acestei decizii. Eu cred că FCSB va pune probleme în campionat, chiar dacă în acest moment nu e o candidată la titlu”.

Raț consideră neprofesionist faptul că echipa lui Gigi Becali nu respectă adversarii: „Pare că nu îi mai interesează competiția. La FCSB e greu să crezi ceva.

Nu știi care e logica din spatele anumitor decizii. Totuși, e o competiție pe care trebuie să o joci, măcar să o respecți”, a mai spus fostul fotbalist.

Explicațiile lui Nicolae Dică după ce a lăsat la București 7 titulari: „Am considerat că jucătorii au nevoie de odihnă”

și a încercat să găsească o explicație pentru lipsa celor șapte titulari: „Ce să mi se comande? Am spus când am venit la echipă că vreau ca jucătorii să joace din trei în trei zile.

Am făcut acest lucru, am văzut că nu este OK. Am văzut cu West Ham și am considerat că jucătorii au nevoie de odihnă. De aceea am decis să rămână jucătorii acasă.

E decizia mea! Bineînțeles că am discutat cu patronul. Este clar că nu sunt singur la club, mă consult cu staff-ul, cu MM, cu patronul, dar îmi spun părerile și ce vreau să fac”.

FCSB și Silkeborg au câte un punct în grupa de Conference League, în timp ce Anderlecht are patru puncte, iar West Ham United 6.