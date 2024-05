Răzvan Raț, episod fabulos cu Sechelariu. “M-a blocat definitiv, nu doar pe moment”

Răzvan Raț s-a retras din fotbal la vârsta de 37 de ani. Fundașul a fost un om de bază în echipa Națională a României în anii 2000 și 2010. Fotbalistul și-a amintit de un moment cel puțin neobișnuit de la începutul carierei sale.

Raț a avut de ales între bani și carieră

Fostul fotbalist a jucat în cea mai mare parte a carierei la echipe importante din afara României, precum Shakhtar Donetsk, West Ham, Rayo Vallecano și PAOK Salonic. În primii săi ani în fotbal, acesta a fost împrumutat de Rapid la FCM Bacău pentru a prinde cât mai multe minute în Liga 1.

Răzvan Raț a fost extrem de apropiat de Dumitru Sechelariu, omul numărul unu de la Bacău, un personaj extrem de influent în anii 2000. Echipa nu a rezistat mult timp în prima divizie și a retrogradat chiar înainte ca fundașul să se întoarcă la Rapid. Fostul internațional a povestit un moment cu Sechelariu în care acesta a încercat să-l convingă să rămână la echipa sa cu orice preț.

“Domnul Sechelariu s-a îndrăgostit de mine ca și jucător și nu numai. Am avut o relație foarte, foarte bună cu domnul Sechelariu, iar noi, din păcate, am pierdut. Am avut barajul cu Farul la momentul respectiv. Bacăul cade în divizia doi. Domnul Sechelariu, în vestiar, foarte nervos la momentul acela, mi-a spus că este pentru el o onoare și o mândrie să mă aibă în vestiar și că vrea ca eu să rămân la Bacău, că o să dea primă de a rămâne în Divizia A, deși noi căzuserăm și așa s-a și întâmplat.

În următoarea zi, după ce am căzut în liga a doua, am fost chemat la club de către domnul Chivorchean. Mi s-au înmânat banii, primă, deși noi căzuserăm. Eu primeam banii pentru a fi rămas în Liga 1. Apoi, îmi spune că domnul Sechelariu mă așteaptă, că vrea să vorbească cu mine despre posibila mea rămânere la Bacău. Ajung să vorbesc cu domnul Sechelariu și mi se spune că: ‘Vezi că m-am înțeles cu Copos. Rămâi la mine’. Eu zic: ‘Stați așa că… . Perspectiva mea era destul de sumbră. Eu aveam ambiția să mă întorc la Rapid și așa mai departe, să ajung la o echipă în străinătate”.

Raț, tentat să rămână la Bacău pe un salariu de 10 ori mai mare

“Aveam visurile mele și atunci, practic, asta îmi dădea peste cap orice… El a apăsat un buton care durea: banii… Îmi spune două lucruri: ‘Anul viitor o să jucăm în Liga 1’. Și zic: ‘Da, dar cum?’ . Zice: ‘Nu e treaba ta. O să ai 120 de mii pe an’. Eu, la momentul acela, aveam 15 mii pe an. Era aproape de 10 ori ceea ce primeam atunci. Zice: ‘120 de mii pe an, dintre care 60 de mii îți dau acum și după, ca să nu-i cheltui, 5000 de euro pe lună, esalonat'”.

“Mi-a dat peste cap planurile pe care eu le aveam și care erau foarte bine înrădăcinate în capul meu”

Răzvan Raț a explicat că nu a știut cum să reacționeze la această veste. Fostul fotbalist a precizat că Sechelariu a încercat să mărească miza, oferindu-i chiar o mașină, știind că este un mare pasionat de autovehicule. Raț a scos în evidență cât de influent era personajul Sechelariu în acea perioadă. El a declarat:

“Vă dați seama, m-a blocat definitiv, nu pe moment. Practic, în mintea mea se întâmplau tot felul de lucruri. Puneam în balanță ce voiam eu să fac. Erau niște bani care mă ajutau foarte tare. Aveam 20 de ani. Trebuia să iau o decizie. Am încercat să-mi iau un timp de gândire. La momentul acela, el știa foarte bine că eu sunt pasionat de mașini. Un fost director, care era în anturajul lui și care făcea foarte mulți bani în perioada aceea, tocmai își achiziționase un BMW 3, nou-nouț. Eu m-am uitat la ea, încă avea foliile pe ea. Și zice: ‘Marius, dă-mi cheile’. Și îmi aruncă cheile pe masă. Și zice: ‘Și ai și mașina’. Asta nu m-a blocat, asta mi-a dat peste cap planurile pe care eu le aveam și care erau foarte bine înrădăcinate în capul meu”.

Raț l-a sunat pe tatăl său pentru a lua o decizie în legătură cu propunerea lui Sechelariu

. Se afla în fața unei alegeri care putea să îi influențeze toată cariera. Evident, avea nevoie de bani, însă asta putea să-l lase fără vreo șansă de a evolua în străinătate sau la Echipa Națională. Primul om cu care s-a sfătuit a fost tatăl său, apoi l-a sunat pe Giovanni Becali.

“L-am sunat pe tată pentru că nu aveam foarte multe opțiuni. Tata, săracul, nu știa ce să-mi spună, pentru că peo parte banii erau foarte buni, dar nu aveam încredere că o să jucăm în Liga 1. Adică eu nu vedeam acea posibilitate. Doar ce căzusem, cum să jucăm în Liga 1. Tata zice: ‘Nu știu ce să spun’. Pe tata l-am băgat și mai mult în ceață decât eram eu. L-am sunat atunci pe Giovanni Becali, care era agentul meu la momentul respectiv. Giovanni mi-a spus: ‘Tu trebuie să-ți vezi interesul. Dacă rămâi la Bacău, te îngropi’. La momentul acela era o modă de a cumpăra locul. Așa s-a și întâmplat. Următorul an, Bacăul a jucat în Liga 1, pentru că a cumpărat locul de la Gaz Metan Mediaș. Dacă eu eram sigur că următorul an, Bacăul joacă în prima ligă, rămâneam la Bacău”.

Giovanni Becali l-a sfătuit pe Răzvan Raț

Până la urmă, Raț a ales să meargă pe mâna lui , iar decizia s-a dovedit a fi una bună. Bacăul a rămas în Liga 1, așa cum îi promisese Sechelariu, dar el s-a întors la Rapid, de unde a plecat mai apoi la Shakhtar Donetsk.

“Am ascultat sfatul lui Giovanni Becali, care, fie vorba între noi, vedea potențialul meu pentru a ajunge mai departe decât Bacăul și vedea ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu mine ca să revin la Rapid. Rapidul avea o mult mai mare expunere, o echipă mult mai bună, în care eu să joc și să fac pasul către o echipă de la care Giovanni Becali să câștige. Practic, își vedea propriul interes”, a precizat Răzvan Raț la .