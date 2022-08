Răzvan Raț, fostul jucător al lui West Ham United, a analizat adversarul FCSB din Conference League: „Vor aborda meciurile cu maxim interes!” Exclusiv

, iar FANATIK l-a contactat pe Răzvan Raț, fostul fundaș stânga al londonezilor.

FCSB, ghinion la tragerea la sorți. Va întâlni unul dintre cei mai puternici adversari, West Ham: „Nu cred că o să facă act de prezență”

FANATIK l-a contactat pe Răzvan Raț, fostul jucător al lui West Ham United, o echipă cu un lot evaluat la aproape 400 de milioane de euro. Cu toate acestea, internaționalul român nu o vede pe FCSB deja învinsă: „Șanse există tot timpul, pentru că ești angrenat în competiție. Plus că în fotbal se poate întâmpla orice, indiferent dacă ai în față o echipă cu nume ca West Ham United, cu jucători foarte buni.

Dar și Anderlecht e un club cu nume, care a participat în Europa League și Champions League. Deocamdată sunt mai valoroare doar pe hârtie în acest moment, ca nume, componență sau bugete. Nu înseamnă că vor câștiga toate meciurile”.

cu trei înfrângeri, însă Raț e convins că londonezii nu vor neglija grupele Conference League: „Pentru ei e mai important ce se întâmplă în Premier League, dar asta nu înseamnă că nu o să trateze serios competiția. Nu văd de ce ar face asta. Nu cred că o să facă act de prezență sau o să apară jucători de la echipa a doua. Și rezervele dacă vor juca sunt șanse mari să fie mai motivați decât titularii. Eu zic că vor aborda meciurile cu maxim interes”.

Răzvan Raț e totuși realist: „E o grupă foarte grea. Cu siguranță o să fie stadionul plin”

Răzvan Raț e convins că Național Arena va fi arhiplin la toate meciurile, nu doar împotriva celor de la West Ham United: „Nu e neapărat un meci de gală pentru România. E un meci oficial dintr-o competiție oficială UEFA, contra unui adversar puternic, în al doilea rând cu nume. Cu siguranță o să fie stadionul plin, dar vor fi mulți fani și la meciul cu Anderlecht și Silkeborg.

Nu trebuie să neglijăm celelalte două echipe. Dacă ne concentrăm doar pe West Ham și o să avem impresia că ceilalți adversari sunt mai puțin valoroși, nu cred că va fi bine. Silkeborg nu trebuie deloc neglijată. E o grupă grea”.

Răzvan Raț: „Mă leagă foarte multe amintiri de West Ham. A fost visul meu să joc în Premier League”

Răzvan Raț a jucat 15 meciuri în Premier League pentru West Ham în sezonul 2013-2014: „Mă leagă foarte multe amintiri de West Ham. A fost visul meu să joc în Premier League. Am cred 22 de meciuri pentru West Ham. Semnasem un contract pe trei ani, dar din cauza antrenorului Sam Allardyce nu era un fotbal care îmi plăcea.

Era mai mult pe stilul englez și nu am fost pe aceeași lungime de undă. De aceea am și plecat. Era important pentru mine să am plăcerea de a juca, nu să joc de fiecare dată cu mingii lungi”.

Răzvan Raț a dezvăluit că și-ar dori să fie prezent la Londra la meciul dintre West Ham și FCSB: „O să merg la Londra la meci dacă mă vor invita. Dacă o să le dau informații despre FCSB? Păi nu cred că pot să le dau alte lucruri pe care ar putea să le ia și ei de prin ziare”, a declarat Răzvan Raț, în exclusivitate pentru FANATIK.

