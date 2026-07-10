Răzvan Raț le taie elanul suporterilor români: „Gică Hagi nu este o garanție!”. Cum a comentat planurile Rapidului și pe cine vrea pe postul de fundaș stânga la națională

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Răzvan Raț (45 de ani) este ultimul fundaș stânga de top al României, care a evoluat de-a lungul carierei la un nivel bun în Europa, la echipe precum Șahtior Donețk, West Ham sau Rayo Vallecano. În ultimii ani, „tricolorii” au avut probleme pe acea poziție, iar titularul incontestabil a fost Nicușor Bancu, care a evoluat întreaga carieră în SuperLiga României. Fostul internațional a vorbit în cadrul evenimentului de prezentare a noilor echipamente ale Rapidului despre viitorul naționalei, dar și al giuleștenilor.

Răzvan Raț nu a lipsit de la prezentarea noilor echipamente ale Rapidului. Ce așteptări are de la noul sezon

Luni, 6 iulie, cu care jucătorii vor evolua în sezonul ce va începe în mai puțin de două săptămâni. Răzvan Raț, fostul jucător al giuleștenilor, a fost prezent și a vorbit atât despre noile kit-uri, cât și despre cum vede viitorul echipei:

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„Îmi place că e același brand pe care îl am și eu la Genoa. Mie-mi place acel vișiniu, care este culoare de suflet a echipei. Vom vedea cum vom juca în el. Dacă aș ști cum va fi cu Pancu, v-aș spune. Eu ca suporter sper să fie un an bun. Toată lumea speră că vom câștiga într-un final campionatul. Speranțele nu se leagă doar de cupele europene, ci de a câștiga campionatul, dar e complicat. Perioada de transferuri nu s-a terminat, mai sunt jucători care o să vină și care o să plece. Se vor baza și pe ambiția lui Daniel Pancu, dar și pe suporterii Rapidului.

(n.r. – mai vine atacantul de la Genoa la Rapid?) Vom vedea. (n.r. – Despre situația lui Alex Dobre) Mi s-a mai luat și mie banderola. Nu este cea mai bună senzație, cu siguranță, dar își revine el”, a declarat Răzvan Raț.

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Cum vede Răzvan Raț viitorul naționalei României și pe cine crede potrivit pentru postul de fundaș stânga al „tricolorilor”

Ajuns la 33 de ani, Nicușor Bancu nu mai poate fi pentru mult timp o variantă de bază pentru naționala României. Gică Hagi trebuie să găsească o soluție pentru viitor, iar Răzvan Raț crede că nimeni nu-i poate lua acest loc lui Andrei Borza. Totodată, el este de părere că venirea lui Gică Hagi nu este o garanție că România va face performanțe mari sau că va ajunge după mulți ani la un Campionat Mondial.

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„Eu sper ca Borza să fi făcut pasul către maturitate și să îi ia locul lui Bancu, dar vom vedea. Mie, sincer, mi-e indiferent numele atât timp cât pe poziția respectivă este un jucător care își face treaba. Gică Hagi nu este o garanție, nu este nimic sigur. Avem un antrenor nou, dar nu e nimic sigur. Va aduce plusurile lui, dar nu joacă Gică Hagi”, a explicat Răzvan Raț.

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Cine este jucătorul care l-a impresionat pe Răzvan Raț la Campionatul Mondial

Fostul internațional român recunoaște că a fost surprins puțin de plecarea Braziliei încă din optimi, însă este conștient de puterea Norvegiei. El a dezvăluit că favorita sa este Argentina, însă nu are încredere totală că sud-americanii pot câștiga un nou trofeu. În meciul dintre Brazilia și Norvegia, el a fost impresionat de prestația lui Patrick Berg, mijlocaș venit de la Bodo/Glimt:

„M-a surprins plecarea Braziliei de la Mondial, dar vorbeam cu niște prieteni despre Norvegia, că este o echipă interesantă. Este un jucător în partea stângă de la Bodo/Glimt (n.r. – Patrick Berg), cel puțin ieri a fost încântător. Am văzut pe reluări câte goluri s-au dat printre picioarele adversarelor. Sunt foarte multe astfel de goluri. Eu vreau ca Argentina să câștige, pentru că sunt fan Messi, dar Franța este pe buzele tuturor. Despre Spania nu cred că are puterea necesară să ajungă în finală. Îmi place foarte mult și Maroc”, a mai spus Răzvan Raț.

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Cum a comentat Răzvan Raț transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

După experiența de la Tottenham, campionatul unde și-a făcut un nume în fotbalul european. Răzvan Raț recunoaște că a discutat cu el de câteva ori și crede că se va descurca de minune pentru formația „viola”

„Eu cred că Drăgușin este un jucător care va juca la Fiorentina și va face o figură bună. El a fost la Genoa, îl știu destul de bine. Am și stat de vorbă de câteva ori cu el. Îi doresc mult noroc. Este un jucător care merită să joace”, este opinia lui Raț.