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Inter, campioana en-titre a Italiei, a început în forță noul sezon. Genoa, de cealaltă parte, nu se poate lăuda cu același lucru. Răzvan Raț, oficialul „Grifonilor”, a spus că își dorește o victorie în fața fostului său coleg.

Răzvan Raț vrea ca Genoa să învingă Interul lui Cristi Chivu

Inter este pe val în Italia după disputate în Serie A. Cu 12 puncte acumulate, „nerazzurrii” își confirmă pentru moment statutul de campioană en-titre. Genoa se află la polul opus, în schimb. Cu doar un singur punct, echipa patronată de Dan Șucu ocupă locul 19. Dar lucrurile se pot schimba pentru ambele formații, între timp.

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Deși mai este timp până la prima confruntare dintre Inter și Genoa, programată pe 28 noiembrie, urmată de un alt duel direct pe 2 decembrie, dar în optimile Cupei, Răzvan Raț este nerăbdător ca echipa lui să se înfrunte cu cea a lui Cristi Chivu. Ba mai mult, fostul rapidist vrea un succes în fața fostului coleg de generație de la echipa națională.

„Pe mine m-au luat emoțiile că jucăm cu ei (n.r. – Inter). Tot timpul e specială întâlnirea cu Chivu, pentru că am fost colegi, am mai vorbit și ținem legătura. E specială întâlnirea cu Cristi Chivu, dar vreau să îl bat. Mi-e mai greu mie decât lui. E interesant pentru că acum mult timp, atunci când eram colegi, nu cred că visam la scenariul ăsta niciunul dintre noi”, a declarat Răzvan Raț la

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Genoa va disputa un meci amical în octombrie cu Rapid

Genoa va mai întâlni români până la duelul cu Cristi Chivu. Mai exact, după etapa a 10-a, SuperLiga va lua o pauză de aproximativ trei săptămâni pentru acțiunile echipelor naționale. Dan Șucu a decis ca cele două echipe ale sale, Rapid și Genoa, să se întâlnească atunci .

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Daniel Pancu a salutat decizia luată de conducerea formației pe care o antrenează. „E foarte benefic. Am jucat în pregătire cu Slovan Liberec, care ne-a călărit. Mi-aș fi dorit încă 5 jocuri cu ei. La fel aș vrea să jucăm în fiecare zi cu Genoa”, a afirmat tehnicianul Rapidului. Disputa între cele două formații va avea loc pe 2 octombrie, la București.