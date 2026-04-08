Răzvan Raț, reacție emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „M-a ajutat să devin ceea ce sunt azi”

Mircea Lucescu a avut un impact uriaș asupra carierei lui Răzvan Raț (44 de ani), pe care l-a antrenat timp de peste 10 ani, în primă fază la Rapid, iar apoi la Șahtior Donețk, unde cei doi au petrecut mai mulți ani extraordinari. Fostul fundaș, care actualmente activează ca oficial în cadrul clubului Genoa, a oferit o primă reacție după ce „Il Luce” a decedat la vârsta de 80 de ani.

Răzvan Raț, afectat de decesul lui Mircea Lucescu

Fostul elev al lui Mircea Lucescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale la o zi după ce legendarul tehnician a decedat la Spitalul Universitar din București, la vârsta de 80 de ani. „S-a stins din viață omul de la care am învățat cele mai multe lucruri in fotbal și omul care m-a ajutat să devin ceea ce sunt azi.

Mulțumesc Mircea Lucescu pentru toate lecțiile de fotbal și de viață, mulțumesc pentru toată perioada petrecută împreună. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis fostul fundaș pe , alături de mai multe imagini din perioada petrecută alături de „Il Luce” la Șahtior. .

În ce perioade au colaborat Mircea Lucescu și Răzvan Raț

Mircea Lucescu era antrenor la Rapid în momentul în care giuleștenii l-au transferat pe Răzvan Raț de la Sporting Pitești, când fotbalistul avea doar 17 ani. În primul său sezon ca profesionist, Raț a devenit campion al României alături de formația giuleșteană, pe care avea să o părăsească în 2003, când a semnat cu Șahtior. Așadar, Răzvan Raț a sosit la Donețk înainte ca Mircea Lucescu să fie numit pe banca echipei, în 2004.

Cei doi au colaborat timp de 9 sezoane, așadar până în 2013, când internaționalul român se transfera în Anglia, la West Ham United. În perioada petrecută de cei doi români la Donețk, Șahtior a câștigat pe plan intern 7 titluri, 5 Cupe și 4 Supercupe, iar în 2009 cucerea cel mai important trofeu din istoria sa, Cupa UEFA (actuala Europa League). .