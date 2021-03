Răzvan Raţ ştie cine va fi fundașul stânga la meciul cu Macedonia: ”El e alesul”

Fostul internațional Răzvan Raţ ştie pe cine va alege selecționerul Mirel Rădoi pentru postul de fundaș stânga la meciul cu Macedonia de Nord, primul din campania de calificare la CM 2022.

Pentru un loc de titular în stânga defensivei se luptă Mario Camora de la CFR Cluj și Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova.

”Tricolorii” debutează joi în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. România – Macedonia de Nord, de la ora 21:45, este un meci foarte important, contra uneia dintre rivalele la locul 2.

Alegerea lui Răzvan Raț pentru postul de fundaș stânga la partida cu Macedonia de Nord

Fundaș stânga de meserie, Răzvan Raț crede că la întâlnirea cu Macedonia de Nord selecționerul Mirel Rădoi va merge pe variant5a Nicușor Bancu, deoarece acesta este mai ofensiv decât Mario Camora.

”Pentru mine răspunsul e același, nu contează numele. Cât timp este un jucător competitiv, care își face treaba cât mai bine, numele e mai puțin important. E clar că sunt factori de care Mirel Rădoi ține cont când alcătuiește echipa.

El va alege în funcție de adversar. Într-un duel cu Macedonia, teoretic, crezând că vom ataca mai mult față de un duel cu Germania, când ne vom apăra, va fi ales Bancu”, a declarat Răzvan Raț la Pro X.

Raț crede că Germania este favorită certă în grupă

”Sunt multe date care se nu se pot compara cu ce se va întâmpla la campanie, dar nici noi nu mai suntem ce eram, performanțele noastre nu sunt cele mai bune în ultimii ani.

Am participat și eu la aceste contraperformanțe, în 15 ani la echipa națională nu am participat la niciun Campionat Mondial. Germania nu cred că mai are nevoie de prezentări, dar pe teren se poate întâmpla orice”, a mai spus fostul internațional.

În absența lui Mirel Rădoi, aflat în izolare, secundul Nicolae Dică a fost cel care a susținut conferința de presă și a anunțat că speră ca ”tricolorii” să scoată cel puțin 7 puncte din primele trei partide.

