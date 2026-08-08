Răzvan Sava, 2,5 milioane de euro pentru transfer?! Oficialul Craiovei a răspuns pe loc! Exclusiv

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Cel puțin asta susține Mario Felgueiras, unul dintre conducătorii Universității Craiova. Portughezul a dezvăluit că între Universitatea Craiova și Udinese există o înțelegere specială. Mai exact, italienii îl pot răscumpăra pe Sava la un preț stabilit deja, în cazul în care vor avea nevoie de el vreodată.

Universitatea Craiova are o înțelegere specială cu Udinese în cazul transferului lui Răzvan Sava

Atâți bani”, a întrebat Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA. „Acum că discutați despre asta nu mai spun nimic pentru că v-a plăcut și vă puteți alimenta”, a răspuns Felgueiras, amuzat de situație.

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Revenind la discuția serioasă, Mario Felgueiras a explicat că între Universitatea Craiova și Udinese există o înțelegere specială. Mai exact, italienii au drept de preempțiune în cazul în care doresc să-l răscumpere vreodată pe Răzvan Sava, dacă portarul va deveni un jucător de top în Europa.

. Aici se vorbește foarte mult despre cât câștigă cineva, eu nu sunt obișnuit cu asta. Afacerea cu Sava a fost o afacere pe care ne-am dorit mult să vină Sava, îl vedem portar cu mare potențial, avem mare încredere în el.

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Am reușit să facem un acord cu Udinese, nu e vorba de 2,5 milioane. Nici nu trebuie să spun cât a fost, nici nu se compară cu ce discutăm noi. E al nostru, definitiv. Avem o înțelegere în care și Udinese poate îl recumpăra. Are drept de preemțiune, poate fi răscumpărat”, a explicat conducătorul oltenilor.

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Italienii și-au păstrat o clauză de răscumpărare a portarului Răzvan Sava, care a ajuns la Universitatea Craiova

De altfel, așa cum scria și FANATIK, italienii au anunțat pe site-ul oficial că și-au păstrat această clauză, cu toate că nimeni nu a anunțat oficial care este suma de transfer pentru portar. Chiar și așa, Sava este în acest moment printre cei mai scumpi jucători din Superliga.

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„Răzvan Sava, cedat la Universitatea Craiova. Udinese Calcio anunță că l-a transferat definitiv pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova, păstrând însă un drept de răscumpărare (buy-back) în favoarea clubului italian asupra portarului român“, scriau italienii pe pagina lor oficială de Facebook în momentul în care au anunțat transferul.