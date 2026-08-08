Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Răzvan Sava, 2,5 milioane de euro pentru transfer?! Oficialul Craiovei a răspuns pe loc! Exclusiv

Mario Felgueiras a dezvăluit detaliile transferului lui Răzvan Sava de la Udinese în Oltenia. Deși s-a vehiculat că oltenii ar fi plătit 2,5 milioane de euro pentru transfer, realitatea pare să fie alta.
Flaviu Popa
08.08.2026 | 08:04
Razvan Sava 25 milioane de euro pentru transfer Oficialul Craiovei a raspuns pe loc Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Udinese și-a păstrat o clauză de răscumpărare a lui Răzvan Sava de la Universitatea Craiova
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Cel puțin asta susține Mario Felgueiras, unul dintre conducătorii Universității Craiova. Portughezul a dezvăluit că între Universitatea Craiova și Udinese există o înțelegere specială. Mai exact, italienii îl pot răscumpăra pe Sava la un preț stabilit deja, în cazul în care vor avea nevoie de el vreodată.

Universitatea Craiova are o înțelegere specială cu Udinese în cazul transferului lui Răzvan Sava

„E adevărat că ați dat pe Sava 2,5 milioane de euro? Nu e exagerată suma ? Atâți bani”, a întrebat Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA. Acum că discutați despre asta nu mai spun nimic pentru că v-a plăcut și vă puteți alimenta”, a răspuns Felgueiras, amuzat de situație.

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Revenind la discuția serioasă, Mario Felgueiras a explicat că între Universitatea Craiova și Udinese există o înțelegere specială. Mai exact, italienii au drept de preempțiune în cazul în care doresc să-l răscumpere vreodată pe Răzvan Sava, dacă portarul va deveni un jucător de top în Europa.

„Eu trebuie să mă adaptez și la contextul în care stau. Aici se vorbește foarte mult despre cât câștigă cineva, eu nu sunt obișnuit cu asta. Afacerea cu Sava a fost o afacere pe care ne-am dorit mult să vină Sava, îl vedem portar cu mare potențial, avem mare încredere în el.

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Am reușit să facem un acord cu Udinese, nu e vorba de 2,5 milioane. Nici nu trebuie să spun cât a fost, nici nu se compară cu ce discutăm noi. E al nostru, definitiv. Avem o înțelegere în care și Udinese poate îl recumpăra. Are drept de preemțiune, poate fi răscumpărat”, a explicat conducătorul oltenilor.

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Italienii și-au păstrat o clauză de răscumpărare a portarului Răzvan Sava, care a ajuns la Universitatea Craiova

De altfel, așa cum scria și FANATIK, italienii au anunțat pe site-ul oficial că și-au păstrat această clauză, cu toate că nimeni nu a anunțat oficial care este suma de transfer pentru portar. Chiar și așa, Sava este în acest moment printre cei mai scumpi jucători din Superliga.

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„Răzvan Sava, cedat la Universitatea Craiova. Udinese Calcio anunță că l-a transferat definitiv pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova, păstrând însă un drept de răscumpărare (buy-back) în favoarea clubului italian asupra portarului român“, scriau italienii pe pagina lor oficială de Facebook în momentul în care au anunțat transferul.

Răzvan Sava, 2,5 milioane de euro pentru transfer?!

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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