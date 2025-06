Răzvan Sava a dezvăluit ce le-a transmis Daniel Pancu jucătorilor după Spania U21 – România U21 2-1: „Ne doare foarte tare”

Portarul Răzvan Sava a avut mai multe intervenții importante în disputa contra Spaniei, dar . Goalkeeperul lui Udinese a tras concluziile la final.

Reacția lui Răzvan Sava după Spania U21 – România U21 2-1

Răzvan Sava a avut o prestație foarte bună contra Spaniei. Portarul naționalei U21 a intervenit în repetate rânduri pe tot parcursul jocului pentru a proteja avantajul de un gol al „tricolorilor”, după .

ADVERTISEMENT

Goalkeeperul nu a fost nevoit să intervină la , deoarece Joseph a tras pe lângă poartă, și nu a avut vreo vină la .

La finalul partidei, Sava a analizat eșecul suferit de „tricolori” la Bratislava. „Antrenorul ne-a felicitat pentru atitudine, am reușit să dăm totul, noi eram triști pentru această înfrângere, puteam să câștigăm, ne doare foarte tare, dar ăsta e fotbalul. Am avut intervențiile acelea, dar la final scorul contează.

ADVERTISEMENT

La primul lor gol am văzut foarte târziu mingea, plus că a luat un efect mai ciudat, nu mă așteptam să dea atât de bine, dar ne asumăm. Ca echipă am arătat foarte bine, ne-am apărat foarte bine, o diferență există, pentru că au un lot de 200 de milioane, s-a văzut diferența, dar a fost mică”, a transmis portarul.

„Am arătat că suntem un grup unit, valoros, chiar dacă puțini au crezut în noi”

Goalkeeperul celor de la Udinese a vorbit și despre obiectivul fotbaliștilor din această generație: să ajungă la naționala de seniori. „Acesta este obiectivul nostru, să arătăm că putem evolua și pentru naționala mare, toți vor să reprezinte România cu mândrie și toți avem o șansă.

ADVERTISEMENT

Suntem mulțumiți de ce a realizat această generație până acum, am arătat încă din calificări că suntem un grup unit, valoros, chiar dacă puțini au crezut în noi, am arătat că putem, ne-am bătut cu Italia de la egal la egal în a doua repriză și cu Spania tot meciul.

ADVERTISEMENT

A venit acel roșu din păcate, păcat și pentru Blănuță, care cu siguranță dorea să arate tot ce are mai bun, să ajute echipa. Dar, se întâmplă în fotbal, mergem înainte și învățăm din lucrurile negative.

(n.r. țintești naționala mare?) Clar, acesta este obiectivul tuturor, dar cu timpul. Prima oară, mă gândesc acum la meciul cu Slovacia, apoi la echipa de club, să încep să joc, să demonstrez, să am cât mai multe meciuri”, a afirmat Răzvan Sava.

3.40 este cota FORTUNA pentru pronosticul „X” la România U21 – Slovacia U21