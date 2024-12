Răzvan Sava, în fața unei șanse imense a carierei! Anunțul italienilor despre portarul român de la Udinese

Formația italiană Udinese a primit o lovitură chiar înaintea meciului din campionat cu Napoli, fapt pentru care Răzvan Sava va putea profita în mod direct. și a avut o prestație lăudabilă, fiind notat de specialiștii italieni cu nota 7.

Răzvan Sava, anunțat titular în partida dintre Udinese și Napoli! Anunțul italienilor îi poate oferi încredere portarului român

Răzvan Sava revine în poarta lui Udinese pentru o altă confruntare din Serie A, ce va avea loc sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 19:00. Anunțul a fost făcut de antrenorul formației de pe Stadio Friuli, germanul Kosta Runjaic și citat de o serie de publicații italiene.

Nigerianul Maduka Okoye, cel care îndeplinește rolul de titular în poarta formației alb-negre, a trecut cu succes de o intervenție chirurgicală și este preconizat să lipsească de pe teren mai bine de 3 luni de zile, potrivit presei din “Cizmă”.

Astfel că internaționalul român se va întoarce în postura mult dorită, cea pentru care a ales să plece de la CFR Cluj în vară. Celelalte opțiuni de goalkeeper ale neamțului Runjaic sunt italienii Daniele Padelii, în vârstă de 39 de ani și Edoardo Piana, 21 de ani.

Cu toate acestea, tehnicianul lui Udinese s-a arătat mulțumit de evoluția lui Sava din partida cu Monza, în care oaspeții au câștigat cu 2-1 și este dispus să-i ofere o nouă șansă portarului născut la Timișoara.

Răzvan Sava, fericit după debutul său oficial în Serie A: “Sunt mulțumit de evoluția mea. Am avut un sentiment bun”

Portarul român s-a arătat pe deplin încântat de evoluția sa în primul meci oficial din Serie A alături de Udinese și nu s-a ferit să-și exprime bucuria în cadrul unui interviu post-meci.

“Sunt foarte fericit. Am avut sentimente bune și e frumos să ne întoarcem de aici cu o victorie. Îmi pare rău pentru Okoye (n.r. – titularul din poarta lui Udinese care s-a accidentat), nu am avut în plan să am atât spațiu. O victorie importantă, dar acum avem alte meciuri grele în fața noastră.

Meciul câștigat a fost fundamental pentru noi. Am reușit să trecem peste această provocare. Am avut puterea și dorința de a ne relansa, după aceste meciuri pierdute.

Sunt mulțumit de evoluția mea la debut, dar sunt mândru și de echipă. Succesul de la Monza poate reprezenta un punct de cotitură, a fost o victorie cinică”, a recunoscut Răzvan Sava, după meciul cu Monza, conform .

într-un meci din Coppa Italia de la finele lunii septembrie și a fost apreciat de către jurnaliștii italieni. Cotat la 2 milioane de euro de , goalkeeper-ul în vârstă de 22 de ani a făcut furori la tineret și poate reprezenta o opțiune sigură de viitor pentru Mircea Lucescu, la echipa mare a tricolorilor.