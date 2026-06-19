Răzvan Sava, predestinat pentru Universitatea Craiova! Detaliul spectaculos care îi va cuceri pe fanii campioanei României

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Universitatea Craiova a dat una dintre loviturile verii prin transferul lui Răzvan Sava, portarul de 23 de ani care a evoluat în Serie A, la Udinese, și care a semnat un contract pe patru sezoane cu formația din Bănie. Dincolo de CV-ul impresionant, fotografia publicată de club la semnarea contractului ascunde un detaliu spectaculos, care pare să îl lege pe noul goalkeeper de identitatea Științei încă din prima zi și care, cu siguranță, nu va trece neobservat de suporterii olteni.

Tatuajul lui Răzvan Sava, coincidența care îi va încânta pe fanii Universității Craiova

Campioana României a publicat o fotografie cu Răzvan Sava chiar din momentul semnării contractului, una care a atras imediat atenția printr-un detaliu aparte. Pe antebrațul drept al noului portar al Științei este tatuat un leu impunător, însoțit de un pui de leu, un simbol care se potrivește perfect cu identitatea clubului din Bănie.

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Universitatea Craiova este cunoscută de ani buni drept „Leii din Bănie”, iar leul reprezintă unul dintre simbolurile definitorii ale clubului, fiind prezent inclusiv pe stemă. Coincidența este cu atât mai interesantă cu cât tatuajul lui Sava a devenit vizibil chiar în momentul în care a semnat contractul cu gruparea alb-albastră, oferindu-le fanilor un detaliu care poate fi interpretat drept un semn de destin.

Răzvan Sava a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a realizat un videoclip impresionant de prezentare pentru Răzvan Sava, noua achiziție a oltenilor: „Bun venit la Știința, Răzvan Sava! Goalkeeperul .

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Cotat la 2,5 milioane de euro, conform website-ului de specialitate Transfermarkt, noul portar al Științei, în vârstă de 23 de ani, are în palmares un titlu de campion al României. Totodată, acesta a evoluat în 23 de partide pentru formația italiană Udinese. Bine ai venit la Craiova și mult succes în familia alb-albastră, Răzvan!”, au transmis oltenii pe Facebook.

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În acest moment, Filipe Coelho se bazează pe serviciile lui Laurențiu Popescu, Alexandru Maxim și Matei Goga, iar .

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Cine este Răzvan Sava, portarul dorit de Universitatea Craiova

Răzvan Sava este un produs al LPS Banatul, club de la care a făcut pasul în fotbalul italian. După un an petrecut la Sesto Giovanili, portarul făcea pasul în academia lui Juventus, ca mai apoi să fie împrumutat la Pescara U19 și Lecce U19. În toamna lui 2020, Torino plătea 200.000 de euro în schimbul portarului.

Cum nu a debutat pentru Torino, Răzvan Sava a fost transferat de către CFR Cluj în 2022, în schimbul sumei de 250.000 de euro. Portarul s-a impus rapid ca titular, iar evoluțiile sale din SuperLiga i-au făcut pe cei de la Udinese să plătească 2,5 milioane de euro. În perioada în care a apărat în Serie A, Sava a fost chemat constant la echipa națională.

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