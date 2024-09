Răzvan Sava, prezentat oficial de Udinese la trei săptămâni de când s-a anunțat transferul: „Vin cu ambiție”

Adus pentru suma de 250.000 de euro de la Torino, în ianuarie 2022, Răzvan Sava și-a făcut loc în primul 11 al celor de la CFR Cluj, iar după doi ani și jumătate în Gruia a plecat pentru o sumă de 10 ori mai mare. Odată cu , Răzvan Sava speră că va fi convocat și la echipa națională de fotbal a României.

Răzvan Sava, prezentat oficial de Udinese la trei săptămâni de când s-a anunțat transferul

Deși tranzacția dintre CFR Cluj și Udinese s-a făcut pe data de 23 august, Răzvan Sava nu a fost prezentat oficial de către clubul din Serie A. El a stat pe bancă la partidele cu Como și , iar în cele din urmă a venit și prezentarea oficială, alături de celelalte achiziții ale celor de la Udinese.

Jurnaliștii italieni și-au dorit să afle mai multe de la portarul în vârstă de 22 de ani, care evoluează în prezent pentru echipa națională de fotbal a României U21.

„Vin cu ambiție. Sunt pregătit să dau totul pentru această echipă. Alegerea de a rămâne aici a fost luat împreună, pentru a mă dezvolta, pentru a învăța și pentru a mă adapta la fotbalul din Serie A.

În ceea ce privește caracteristicile mele, pot spune că mă simt puternic la toate capitolele, dar e mai bine să-i lăsăm pe antrenori să vorbească despre asta.

Nu am un model anume de portar. Încerc să fac lucrurile în felul meu și să învăț de la ceilalți. Sunt portari pe care îi apreciez și de la care mă inspir, cum ar fi Oblak și Courtois.

Cu Okoye și Padelli am o relație bună. Mereu este ceva de învățat de la ei. Vorbim des și mă ajută. Asta mă face să mă simt ca acasă”, a declarat Răzvan Sava, potrivit .

Răzvan Sava, despre experiența nereușită la Torino: „Am găsit spațiu și am crescut tot mai mult”

Răzvan Sava a început fotbalul profesionist în Italia și a trecut pe la juniorii lui Juventus, respectiv Torino. Acolo, portarul de aproape 2 metri a strâns 28 de meciuri la Torino Primavera, dar nu a fost suficient pentru a-i convinge pe italieni să rămână.

„Când nu joci (n.r – legat de ultima experiență din Italia), uneori este mai bine să mergi în străinătate. În cazul meu a fost o întoarcere acasă. Chiar și la Cluj, unde la început nu jucam. Dar am dat totul, am găsit spațiu și am crescut tot mai mult” , a încheiat Răzvan Sava.

59 de meciuri a strâns Răzvan Sava în tricoul celor de la CFR Cluj

