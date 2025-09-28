Sport

Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Ce notă a primit portarul român

Portarul român Răzvan Sava a evoluat pentru Udinese în eșecul suferit pe terenul nou-promovatei Sassuolo, scor 1-3. Presa din Italia a analizat prestația goalkeeperului.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 20:47
Razvan Sava titular intrun nou esec suferit de Udinese Ce nota a primit portarul roman
ULTIMA ORĂ
Presa din Italia a analizat prestația lui Răzvan Sava din partida Sassuolo - Udinese 3-1. FOTO: X

Udinese a suferit al doilea eșec consecutiv în Serie A. După 0-3 pe teren propriu contra lui Milan, echipa lui Răzvan Sava a cedat cu 1-3 pe terenul nou-promovatei Sassuolo. Portarul român a fost titularizat din nou de antrenorul Kosta Runjaic, însă nu a reușit să își ajute echipa.

ADVERTISEMENT

Presa din Italia a analizat prestația lui Răzvan Sava din Sassuolo – Udinese 3-1

Sassuolo a avut un start excelent în partida cu Udinese, marcând de două ori în primul sfert de oră, prin Armand Lauriente și Ismael Kone. Keinan Davis a redus din diferență după pauză, însă ultimul cuvânt l-au avut tot gazdele, scorul final fiind stabilit în minutul 81 de Edoardo Iannoni. Udinese ocupă locul 10 după acest rezultat, iar în următoarea etapă o va întâlni pe Cagliari, formație care a cedat sâmbătă cu 0-2 contra echipei lui Cristi Chivu, Inter.

Titular în poarta celor de la Udinese, Răzvan Sava nu a avut foarte mult de lucru pe parcursul jocului, aspect subliniat și de jurnaliștii italieni la final. „Nu a avut vreo vină la golurile primite, nu și-a murdărit mănușile pentru că mingea fie a intrat în poartă, fie a trecut pe lângă”, au transmis cei de la TuttoMercatoWeb, care i-au acordat portarului român nota 6. Acesta se află pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova și Austria.

ADVERTISEMENT

Site-ul SofaScore l-a notat pe Sava cu 6.7, acesta numărându-se printre cei mai buni jucători ai echipei, media celor de la Udinese din acest joc fiind una dezamăgitoare, 6.44. Mijlocașul lui Sassuolo, Armand Lauriente, care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, a fost „omul meciului”, cu nota 8.

Antrenorul lui Udinese a criticat arbitrajul după 1-3 cu Sassuolo

În prima repriză a meciului, „centralul” Daniele Perenzoni a acordat două penalty-uri pentru Udinese, ambele pentru faulturi, dar cele două decizii s-au modificat după intervenții din camera VAR. La final, Kosta Runjaic, antrenorul oaspeților, a scos în evidență acest aspect. „Când pierzi meciuri, nu ar trebui să găsești scuze, pentru că am ratat ocazii mari.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Știm regulile VAR, dar nu le înțelegem. Cred că am avut ghinion, în special la a doua fază, când îl atinge clar pe Solet. Avem VAR, VAR-ul este important, dar eu trebuie să mă concentrez pe lucrurile pe care le pot influența în timpul meciului. Dacă prima repriză se termina 2-1, nu știm cum s-ar fi încheiat meciul”, a declarat germanul, conform presei din Italia.

ADVERTISEMENT
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2...
Digisport.ro
Gata! Atletico ia o decizie fără precedent în 122 de ani, după 5-2 cu Real Madrid
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”!...
Fanatik
Look nou pentru titularul de la FCSB, după ce a revenit la „origini”! Apariție de senzație la duelul cu Oțelul Galați. Foto
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit...
Fanatik
Joacă Louis Munteanu în U Cluj – CFR Cluj?! Andrea Mandorlini a lămurit situația atacantului
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia...
Fanatik
“Fraţii Surkis îl vor apăra până la capăt!” Mircea Lucescu, verdict despre situaţia lui Blănuţă la Dinamo Kiev
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că...
iamsport.ro
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că asta a urmărit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!