Răzvan Sava, titular într-un nou eșec suferit de Udinese! Ce notă a primit portarul român

Udinese a suferit al doilea eșec consecutiv în Serie A. După 0-3 pe teren propriu contra lui Milan, echipa lui Răzvan Sava a cedat cu 1-3 pe terenul nou-promovatei Sassuolo. Portarul român a fost titularizat din nou de antrenorul Kosta Runjaic, însă nu a reușit să își ajute echipa.

Presa din Italia a analizat prestația lui Răzvan Sava din Sassuolo – Udinese 3-1

Sassuolo a avut un start excelent în partida cu Udinese, marcând de două ori în primul sfert de oră, prin Armand Lauriente și Ismael Kone. Keinan Davis a redus din diferență după pauză, însă ultimul cuvânt l-au avut tot gazdele, scorul final fiind stabilit în minutul 81 de Edoardo Iannoni. Udinese ocupă locul 10 după acest rezultat, iar în următoarea etapă o va întâlni pe .

Titular în poarta celor de la Udinese, Răzvan Sava nu a avut foarte mult de lucru pe parcursul jocului, aspect subliniat și de jurnaliștii italieni la final. „Nu a avut vreo vină la golurile primite, nu și-a murdărit mănușile pentru că mingea fie a intrat în poartă, fie a trecut pe lângă”, au transmis cei de la , care i-au acordat portarului român nota 6. Acesta se află pe .

Site-ul l-a notat pe Sava cu 6.7, acesta numărându-se printre cei mai buni jucători ai echipei, media celor de la Udinese din acest joc fiind una dezamăgitoare, 6.44. Mijlocașul lui Sassuolo, Armand Lauriente, care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, a fost „omul meciului”, cu nota 8.

Antrenorul lui Udinese a criticat arbitrajul după 1-3 cu Sassuolo

În prima repriză a meciului, „centralul” Daniele Perenzoni a acordat două penalty-uri pentru Udinese, ambele pentru faulturi, dar cele două decizii s-au modificat după intervenții din camera VAR. La final, Kosta Runjaic, antrenorul oaspeților, a scos în evidență acest aspect. „Când pierzi meciuri, nu ar trebui să găsești scuze, pentru că am ratat ocazii mari.

Știm regulile VAR, dar nu le înțelegem. Cred că am avut ghinion, în special la a doua fază, când îl atinge clar pe Solet. Avem VAR, VAR-ul este important, dar eu trebuie să mă concentrez pe lucrurile pe care le pot influența în timpul meciului. Dacă prima repriză se termina 2-1, nu știm cum s-ar fi încheiat meciul”, a declarat germanul, conform .