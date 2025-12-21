Răzvan Sava, trimis pe teren după doar 11 minute în Fiorentina – Udinese! A urmat un dezastru pentru român. Update

ADVERTISEMENT

Confruntarea din campionatul italian dintre Fiorentina și Udinese părea a fi una în care din nou Răzvan Sava va fi rezervă neutilizată. Goalkeeper-ul român a intrat pe teren în minutul 11, după ce titularul din poarta lui Udinese, Maduka Okoye, a fost eliminat, însă ce a urmat a fost un adevărat dezastru pentru oaspeți.

Partida de pe „Artemio Franchi” a devenit una de coșmar pentru Udinese și Răzvan Sava. Aflați în inferioritate numerică după eliminarea portarului Maduka Okoye, oaspeții au încasat 5 goluri la Florența. După deschiderea de scor, semnată de Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson a dublat avantajul gazdelor cu o execuție frumoasă de la marginea careului.

Apoi, în prelungirile primei reprize, Cher Ndour l-a învins și el pe Răzvan Sava, cu o lovitură de cap din centrul careului. Moise Kean a făcut 4-0 în minutul 56, iar Udinese a redus din diferență prin Oumar Solet. Avantajul de 4 goluri s-a refăcut însă după scurt timp, Kean realizând „dubla”. Succesul pe care Fiorentina îl va obține contra lui Udinese va fi primul al echipei „viola” din acest sezon, însă aceasta rămâne pe ultimul loc în Serie A.

Răzvan Sava, trimis să o salveze pe Udinese la meciul cu Fiorentina

Totuși, echipa românului a fost prinsă descoperită la o fază în startul partidei, iar Okoye a ieșit din poartă, l-a faultat pe Moise Kean și a văzut cartonașul roșu direct. Astfel, tehnicianul grupării din Udine, Kosta Runjaić, a fost nevoit să-l trimită în teren pe Răzvan Sava, însă goalkeeperul român nu a putut să țină buturile intacte, misiunea fiind cu atât mai dificilă cu cât oaspeții au fost cu un om în minus aproape de la începutul partidei.

Fiorentina a reușit să deschidă scorul în minutul 22, prin Rolando Mandragora, după o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri. Mingea i-a fost mișcată acestuia de un coechipier, a tras puternic, pe jos, balonul a fost ușor deviat și Sava nu a reușit să aibă reflexul necesar de a respinge, chiar dacă șutul a fost pe el.

Pentru Răzvan Sava a fost al 7-lea din acest sezon. De asemenea, el a mai evoluat în 3 partide de Cupa Italiei pentru Udinese. A primit 12 goluri și a avut poarta intactă de două ori.

Fiorentina, într-o situație disperată

Gruparea viola contra căreia a început partida cu o situație de-a dreptul disperată în clasament. Aceștia nu au înregistrat nicio victorie în primele 15 meciuri și se aflau pe ultimul loc în Serie A, iar retrogradarea nu mai părea doar o glumă proastă, nevoia de puncte fiind una acerbă.

În Italia chiar a început să se speculeze pe seama faptului că pe banca grupării din Firenze ar putea să ajungă Adrian Mutu, iar Cesare Prandelli să ocupe un loc în organigrama echipei, pentru a-l ajuta pe român să îndrepte lucrurile.

Fiorentina a fost ultima dată în Serie B în urmă cu 22 de ani, în sezonul 2003-2004, iar o retrogradare ar fi de-a dreptul dezastruoasă pentru formația viola, mai ales că lotul este, la nivel de cotă, al 7-lea, o discrepanță foarte mare față de locul din clasament.