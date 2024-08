Răzvan Simion, detalii inedite de la nunta cu Daliana Răducan: ”Cu invitații nu a fost ușor”

Răzvan Simion, detalii inedite de la nunta cu Daliana Răducan. Moderatorul de la Antena 1 și aleasa inimii sale au avut parte de un eveniment de vis, foarte discret, dar care le-a consumat multă energie. Invitații le-au dat dureri de cap.

Răzvan Simion, prețioase de la cununia cu Daliana Răducan. Ce a putut să spună prezentatorul despre invitații care le-au fost alături pe 8 iunie 2024, când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Fiecare a avut partea sa de sarcini de dus la bun sfârșit, aspecte care nu au fost deloc ușoare. Matinalul s-a asigurat că totul merge ca la carte, în timp ce partenera de viață a făcut în așa fel încât mesenii să se bucure de spațiu.

„Am avut cea mai frumoasă nuntă, însă numai noi știm cât am muncit la fiecare detaliu. Daliana a amplasat mesele și aranjamentele florale în programe 3D pentru a se asigura că vor respecta proporții echilibrate și că spațiul va fi unul armonios.

Eu m-am ocupat de latura artistică, de armonie și ambianță. Un spirit pragmatic și unul artistic pot face echipă bună atât timp cât nu intră peste competențele celuilalt (zâmbește).

Cu invitații nu a fost ușor, căci trebuia să ne încadrăm în limita celor 56 de locuri la masă. I-am ales intuitiv și deopotrivă pragmatic”, a dezvăluit Răzvan Simion într-un interviu pentru revista .

Răzvan Simion și Daliana Răducan, nuntă cu tematică

Răzvan Simion și Daliana Răducan au avut o nuntă cu tematică despre care s-a vorbit foarte multă vreme, invitații fiind extrem de eleganți. Toată lumea a trebuit să respecte un anumit cod vestimentar la petrecere.

Doamnele au fost extrem de rafinate, cu rochii speciale, în timp ce bărbații au purtat costume elegante. Totul a plecat de la un vis de-al frumoasei arhitecte, care recunoaște că a muncit enorm pentru acest proiect numit nuntă.

„Nu am vrut să declanșăm orgolii, să creăm obligații, mai ales că am impus un cod vestimentar black tie”, a mai spus prezentatorul de la Antena 1. Nunta cu Daliana Răducan a avut drept inspirație Epoca de Aur a New Yorkului.

Cu această ocazie Răzvan Simion și partenera de viață le-au mulțumit celor care au fost prezenți la lor, care s-a desfășurat la un an după cererea în căsătorie. Cei doi simt că sunt făcuți unul pentru celălalt și că muncesc cu drag la familia pe care o au.