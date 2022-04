Răzvan Simion, în lacrimi. Adda l-a emoționat cu dezvăluirile despre boala sa

Adda l-a impresionat cu povestea sa legat de diagnosticul primit de curând, după ce primele simptome au apărut în urmă cu doi ani. Din păcate, abia recent fosta concurentă de la Asia Express a aflat cu ce se confruntă cu adevărat.

Răzvan Simion, impresionat de afecțiunea solistei Adda. A început să plângă în direct

Răzvan Simion are numai cuvinte de laudă pentru Adda, pe care o cunoaște de foarte multă vreme și despre care crede că este o persoană puternică, însă ultima confesiune făcută de cântăreață i-a atins sufletul.

ADVERTISEMENT

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de Lyme și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț.

Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații.

ADVERTISEMENT

Când am filmat Paranoia (n.r. piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”, a dezvăluit Adda în cadrul emisiunii Neatza, de la .

Răzvan Simion s-a emoționat când a amintit de o imagine în care artista apare alături de soțul său, Cătălin Rizea, și de băiatul lor, Alexandru. Mesajul care a însoțit poza instant.

ADVERTISEMENT

Adda, optimistă până la final. Ce îi dă putere solistei

Prezentatorul de la Antena 1 a rămas plăcut surprins de tăria de caracter și de puterea pe care o are frumoasa blondină de a lupta cu boala de care suferă, mai ales că timp de 1 an și jumătate a luat un tratament greșit.

„Dar nu mă face să plâng acum. Nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de ce e în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Vreau să las lucruri în urmă”, a mai spus Adda.

ADVERTISEMENT

„Lasă că plâng eu”, a completat Răzvan Simion, care s-a ferit de camere să nu fie văzut când plânge.

ADVERTISEMENT

În momentul de față cântăreața ia un tratament pentru boala de care suferă și despre care va scrie mai multe în prima sa carte. nu se lasă doborâtă și luptă în continuare cu afecțiunea cu care a fost diagnosticată.