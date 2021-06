Răzvan Simion, mândru de realizările iubitei sale arhitect. Ce face pentru cariera Dalianei Răducan

Matinalul de la Neatza este extrem de mândru de realizările frumoasei brunete, cu care are o relație de aproximativ un an. Fostul designer de la Pro TV are o afacere proprie de câțiva ani.

Tânăra se bucură de idei geniale în amenajarea locuințelor, fiind sprijinită și de partenerul ei de viață, nimeni altul decât celebrul prezentator de la Antena 1, Răzvan Simion.

Nu de puține ori vedeta a distribuit pe paginile sale de socializare imagini din munca depusă de iubita sa, Daliana Răducan.

Răzvan Simion, sprijin important pentru Daliana Răducan. Ce face prezentatorul pentru iubita sa

Colegul lui Dani Oțil adoră tot ce face frumoasa brunetă, motiv pentru care s-a lăsat pe mâna ei și în casa în care s-a mutat după separarea de cântăreața Lidia Buble.

Daliana Răducan este cea care a ales elementele pentru locuința în care locuiește cu Răzvan Simion, dovadă fiind una dintre postările , în care apare stând pe un fotoliu comod, în fața unei mese rotunde, în sufragerie.

„Despre iubire și iertare. Mulțumesc pentru suport, Daliana Răducan”, este mesajul care însoțește poza publicată de fostul iubit al Lidiei Buble, pe Instagram.

Frumoasa brunetă se bucură de toată aprecierea iubitului ei și nu este de mirare că matinalul de la Antena 1 distribuie frecvent lucrările și proiectele ei, asta și pentru că tânăra arhitectă are un ochi foarte bun în această privință.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important.

Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, este descrierea pe care o are Daliana Răducan pe blogul personal.

Ce-i drept, bruneta se bucură de o carieră de succes în acest domeniu și este foarte căutată. Iubita lui Răzvan Simion se ocupă de designul de interior de foarte multă vreme și nu este de mirare că are un portofoliu larg.

Tânăra este urmărită de foarte multe vedete din showbiz-ul autohton, printre care se numără actori, cântăreți sau prezentatori. Anca Dinicu sau Ilona Brezoianu sunt doar două persoane publice care apreciază munca vedetei.