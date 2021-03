După ce s-a scris în presă că s-ar înfiripa o idilă între Răzvan Simion și Ramona Olaru, cei doi au adus în discuție acest subiect în matinalul de la Antena 1. Au glumit pe seama presupusei relații, acuzându-l pe Florin Ristei că ar fi cel care a fost sursa care a oferit această informație colegilor din online.

Tachinările dintre cei doi colegi de matinal au început astăzi din momentul în care a fost invitată artista Nicoleta Nucă în emisiune. Cântăreața a fost întrebată de Răzvan Simion ce ar alege dacă ar avea de ales între o îmbrățișare cu persoana iubită, la șase dimineața, și un inel valoros.

Dacă Nicoleta a decis să accepte îmbrățișarea, Ramona Olaru a mărturisit că preferă inelul. Ulterior, după plecarea cântăreței din platou, Răzvan Simion și Ramona s-au așezat pe canapeaua din platou și au început să discute despre informațiile apărute în ultimele zile, în presa de la noi.

Ce au anunțat acum Răzvan Simion și Ramona Olaru despre relația lor

Cei doi nu au infirmat, nici nu au confirmat în mod clar zvonurile. Însă, Răzvan Simion s-a arătat deranjat de faptul că nu a fost menționată în mod corect vârsta colegei lui de emisiune. De asemenea, fostul iubit al Lidiei Buble a mai glumit cu Florin Ristei, acuzându-l că el este sursa acestei informații.

“Eu citesc ziare, dar le citesc doar pe alea în care nu apărem noi doi”, i-a spus Răzvan Simion colegei sale. “Nici măcar nu i-au nimerit vârsta Ramonei. Au făcut ei un calcul și le-a dat greșit. Măi, Ristei, tu ai fost sursa?”, a continuat Răzvan Simion.

“Să știi că așa pățesc și eu cu Noemi. Ea are 27 de ani și văd mereu peste tot că are 29 de ani. În fiecare zi îmi spune că au făcut-o iar mai bătrână decât e. Să știi că eu v-am luat apărarea. Da, da. Am dat niște mesaje și m-am luat de ei”, a afirmat Florin Ristei. Ramona Olaru a apreciat gestul făcut de colegul ei: “Da? Ce drăguț, foarte frumos!”.

Cu cine se iubesc, de fapt, cei doi colegi de la Neatza cu Răzvan și Dani

Se pare că Răzvan Simion încă are o relație cu bruneta misterioasă. Mai mult decât atât, s-a aflat și identitatea ei, după ce fiica prezentatorului i-a dat tag pe Instagram. Conform viva.ro, noua iubită a lui Răzvan Simion este, de fapt, Daliana Răducan. Ea nu este deloc străină de televiziune.

A lucrat în echipa emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV, unde a fost arhitect și designer de interior. Cei doi ar avea o relație destul de serioasă, care a început în vara anului 2020. Pe de cealaltă parte, Ramona Olaru a confirmat astăzi că este încă singură, deși s-a tot împăcat de nenumărate ori cu fostul iubit, Cuza.

“Nu, nu, tot singură sunt. Da, și maică-mea săraca e zăpăcită, dar tot singură sunt”, a afirmat Ramona Olaru. Asta deși, zilele trecute, apăruseră informații în presă care afirmau că frumoasa colegă a lui Răzvan Simion s-ar fi implicat într-o idilă cu acesta.

