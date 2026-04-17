Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul om pe care l-aş lua la o echipă”

Iulian Stoica
17.04.2026 | 10:32
Alessandro Caparco a fost invitatul lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Cu experiență în fotbalul românesc atât ca jucător, la FCM Târgu Mureș, CSMS Iași și Concordia Chiajna, cât și ca antrenor, la FC Voluntari și Dinamo, italianul a discutat mai multe subiecte, printre care și contribuția lui Răzvan Zamfir la succesul lui U Cluj.

U Cluj traversează o perioadă de foarte bună în SuperLiga și este aproape de a cuceri primul titlu din istoria clubului. O contribuție decisivă la succesul ardelenilor o are venirea lui Răzvan Zamfir de la rivala CFR Cluj, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Alessandro Caparco, în cadrul „FANATIK Dinamo”, a recunoscut că a auzit doar cuvinte la superlativ despre oficialul ardelenilor, iar faptul că U Cluj visează acum la titlul de campioană nu este întâmplător.

„La Târgu Mureș am ajuns în 2010. În Italia era un conflict, Calciopoli, tocmai pierdusem un baraj cu Grosseto. Am pierdut cu Livorno, care avea o echipă destul de bună. La acel moment, era o performanță să joci în Serie B, campionatul era mult mai puternic. Toate echipele aveau portari foarte buni, dar și antrenorii erau la un nivel foarte înalt. Erau salarii mari, nivelul era ridicat. Nu degeaba CFR Cluj aducea fotbaliști din Serie B, din Italia!

(n.r. – La CFR Cluj era și un om cu ochi la fotbaliști, Răzvan Zamfir) Răzvan Zamfir este, pentru mine, cel mai bun. Dacă aș avea o echipă de fotbal, primul om pe care l-aș aduce ar fi Răzvan Zamfir! Nu este întâmplător că acum U Cluj se luptă la titlu, Zamfir greșește foarte rar în privința unui fotbalist. A adus jucători din Serie B, din Italia, dar și din prima ligă din Portugalia, iar aceștia au ajuns în Champions League, unde au făcut treabă bună. Cu siguranță, i se datorează și lui performanțele obținute. Eu nu îl cunosc personal pe Zamfir, dar am auzit despre el ca profesionist. Dacă îți propune un fotbalist, trebuie să-l iei, pentru că Zamfir greșește extrem de rar. Nu l-am văzut niciodată să greșească!”, a declarat Alessandro Caparco despre Răzvan Zamfir.

Răzvan Zamfir, artizanul transferurilor făcute în iarnă la U Cluj

Profitând de abilitățile sale în zona de scouting, Răzvan Zamfir a reușit mai multe transferuri importante în mercato de iarnă. I-a adus pe Andrei Coubiș de la Milan, pe Stanojev de la Kairat Almatî și pe Oucasse Mendy de la La Louvière, iar toți au avut un impact imediat. Coubiș (22 de ani) a fost adus cu opțiune de cumpărare de la clubul milanez, iar oficialii de la U Cluj s-au convins deja de calitățile lui și sunt pregătiți să achite clauza de 125.000 de euro. Fundașul este văzut ca un viitor titular al echipei naționale a României în viitorul apropiat.

Jug Stanojev (26 de ani) a ajuns la U Cluj după ce și-a încheiat, pe 28 ianuarie 2026, parcursul din grupa Ligii Campionilor alături de Kairat Almatî. S-a despărțit de echipă chiar pe „Emirates”, iar apoi, convins de Răzvan Zamfir, a semnat un contract pe doi ani și jumătate și a venit sub comanda lui Cristiano Bergodi. În Giulești, Stanojev a impresionat, părând din altă categorie, și, alături de Mendy, a întors soarta meciului, aducând punctele la Cluj.

Oucasse Mendy este un jucător cu calități rar întâlnite în SuperLiga. Este adevărat că Zamfir și echipa sa au depus eforturi considerabile pentru a-l convinge, însă au reușit să îl aducă liber de contract. Mendy (24 de ani) a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, cum a reușit ca, în doar 12 meciuri în România, să adune 6 goluri și 4 pase decisive.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
