Răzvan Zăvăleanu a aflat de la FANATIK decizia Tribunalului Cluj: „Așa de rapizi sunteți? Acum văd că ai mei se felicită pe grup!”

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CFR Cluj a intrat în insolvență, iar Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul RTZ & Partners, desemnat administrator judiciar, a aflat vestea chiar în timpul dialogului cu FANATIK. Luat prin surprindere de rapiditatea cu care informația a ajuns în presă, Zăvăleanu a verificat în timp real și a constatat că membrii echipei sale se felicitau deja pe grup.

Răzvan Zăvăleanu a aflat de la FANATIK că CFR Cluj a intrat în insolvență: „Mamă, dar ce viteză!”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , dar Răzvan Zăvăleanu nu aflase încă oficial vestea. Acesta a verificat situația chiar în timpul conversației și a descoperit că RTZ & Partners tocmai fusese desemnat administrator judiciar. Momentul a provocat o reacție savuroasă din partea lui Răzvan Zăvăleanu, care a rămas surprins de

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FANATIK: S-a… nu s-a deschis… Așa am aflat noi, că de aia v-am sunat, că s-a deschis procedura și că…

Răzvan Zăvăleanu: O secundă! O secundă. Să vedem că a apărut acuma.

FANATIK: Da, da?

Răzvan Zăvăleanu: Numai puțin. Îi… Da, da, s-a… Ne-a numit, că se felicită ai mei pe grup.

FANATIK: Am înțeles, am înțeles. Îmi dați o mică… o scurtă reacție, vă rog?

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Răzvan Zăvăleanu: Mamă, dar ce viteză! Incredibil!

FANATIK: Ați văzut? Trebuie să ne mișcăm, domnul Zăvăleanu, că asta e presa în ziua de azi! (râde) Ce să faci? Trebuie să stăm pe ele.

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Răzvan Zăvăleanu: Da, da, da, da. Da.

Ce urmează pentru CFR Cluj și care va fi rolul lul Neluțu Varga

După ce a primit confirmarea, Zăvăleanu a explicat și care vor fi primii pași ai administratorului judiciar. Echipa sa urmează să meargă la clubul din Gruia pentru a analiza situația financiară și pentru a începe construirea unei strategii prin care CFR Cluj să poată fi redresată. Zăvăleanu va purta discuții inclusiv cu Neluțu Varga, în perspectiva planului de reorganizare.

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FANATIK: Ce urmează? Vă rog, ce urmează?

Răzvan Zăvăleanu: Urmează să… mergem la club și să discutăm cu ei, să luăm… să colectăm primele informații, să vedem care este starea clubului și să… să vedem ce strategie putem pregăti în ideea în care să încercăm să salvăm… salvăm situația.

FANATIK: Mhm. O să urmeze să aveți un dialog și cu domnul Neluțu Varga referitor la conducerea clubului, referitor la…?

Răzvan Zăvăleanu: În mod evident! Él este acționar majoritar, dar și creditor majoritar, deci va avea un cuvânt important de spus atât la numirea administratorului judiciar, cât și la votarea planului de reorganizare. Deci, în mod evident, va trebui să vorbim și cu dumnealui.

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FANATIK: Mhm. Și o ultimă chestiune: înțeleg că vine un președinte din Elveția care a și vorbit, inclusiv pentru noi, pentru FANATIK, despre planul de redresare al clubului, despre faptul că vrea să aducă jucători. Cum… cum vedeți chestiunea asta?

Răzvan Zăvăleanu: Deocamdată… deocamdată îmi este foarte, foarte neclară toată treaba asta. Vreau să iau contact cu ceea ce… ce se întâmplă acolo și să înțelegem cum stau lucrurile. Dar, în aceeași măsură, va trebui să vedem cine va fi numit administrator special, pentru că, așa cum bine știți, într-o procedură de insolvență, societatea este condusă de administratorul special…

FANATIK: Mhm.

Răzvan Zăvăleanu: …și nu neapărat acesta este aceeași persoană cu președintele clubului. Depinde de acționari, ce vor decide acționarii să… să facă.

Zăvăleanu, despre presupusele datorii de 15.000.000 de euro

FANATIK: Mhm. Am înțeles. Și o ultimă chestiune: datoriile de 15 milioane de euro despre care se spune și situația CFR-ului vă dă speranțe sau există… nu știu, sau vă e un pic frică că n-o să puteți să salvați echipa asta?

Răzvan Zăvăleanu: Deocamdată, noi nu avem niciun fel de date concrete din contabilitatea societății ca să pot eu spune dacă e vorba de 15 milioane sau mai puțin sau mai mult. Noi va trebui să facem o analiză detaliată atât a ceea ce s-a întâmplat acolo, cât și a resurselor și a posibilelor resurse ale companiei. În mod evident, vor trebui căutate soluții exterioare pentru că, dacă aceste soluții s-ar fi aflat până astăzi în club, probabil că ar fi fost accesate. Clubul este… a fost într-o situație dificilă, de aceea a apelat la această variantă a insolvenței. E prematur să mă pronunț astăzi care vor fi metodele de salvare, dar evident că va trebui să căutăm metode alternative față de ceea ce a fost până acum.

FANATIK: Am înțeles, am înțeles.