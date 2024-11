Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit câți bani ia de la Dinamo. „La un moment dat, împrumutasem clubului 700.000 de euro”. Ce se întâmplă cu datoria către Rednic

Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit Administratorul juridic al clubului din „Ștefan cel Mare” a recunoscut și ce sumă de bani încasează.

Ce bani ia Răzvan Zăvăleanu de la Dinamo: „Dacă ceream de 10 ori mai mult mi s-ar fi dat”

pentru că au reușit să o scoată pe Dinamo din insolvență. Administratorul juridic al „câinilor” a confirmat acest lucru.

„Dumneavoastră ați tot dat pe parcursul timpului că vă place subiectul. Eu țin minte o discuție de la debutul procedurii în care Dinamo era într-o groapă din care nu știa cum va ieși și cred că dacă ceream de 10 ori mai mult mi s-ar fi dat doar în speranța că vom salva Dinamo.

(n.r. – Suma de 250 de mii de euro e mai mult decât decentă) Cred că ne-am făcut treaba cu vârf și îndesat. Cred că nimeni în locul nostru nu ar fi făcut asemenea eforturi. Amintiți-vă că într-un timp aveam împrumutați la Dinamo în jur de 700 de mii de euro. Eu personal. În momentul când nu era nici o speranță că cineva va veni să dea bani.

Deci dincolo de activitățile profesionale pe care le-am desfășurat cu abnegație, am avut și o componentă financiară pe care am susținut-o, foarte importantă. Dar dincolo de lucrurile astea să știți că ne facem treaba bine când intrăm într-o cauză”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

A fost plătită și datoria către Mircea Rednic

Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit și faptul că antrenor pe care „câinii” l-au dat afară în decembrie 2021.

„(n.r – Lui Rednic i-ați dat banii?) Da, da. S-au plătit. (n.r. – I-ați dat banii cu o strângere de inimă?) Nu, nu. Să știți că nu am încercat nicio secundă să fac din Dinamo o afacere personală. Am tratat cât am putut de bine lucrurile către exterior rece. Am încercat să ajutăm Dinamo, să fie totul în regulă, dar nu ne-am făcut ambiții pe spatele lui Dinamo.

(n.r. – Când i-ați dat banii?) Au fost plătiți imediat după meciul cu UTA. 36.000 de euro. Pentru noi n-a fost chestie atât de importantă ca pentru domnul Rednic. Așa am fi tratat pe oricine. N-a fost vorba de nume, ci de Dinamo și am făcut ce am crezut că e de cuviință”, a adăugat administratorul juridic al „câinilor”.

