Răzvan Zăvăleanu a făcut anunțul pe care fanii lui Dinamo nu voiau să-l audă: „Nu putem vorbi despre așa ceva”

Deși în acest an ar avea șanse considerabile să obțină, din punct de vedere sportiv, un loc în preliminariile cupelor europene, „câinii roșii” nu au drept de joc din cauza insolvenței în care se află. Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al celor de la Dinamo care se ocupă de ieșirea din insolvență, le-a dat o veste foarte proastă fanilor chiar înaintea derby-ului cu Rapid din etapa a treia de play-off.

„Visul european” al lui Dinamo, spulberat de anunțul lui Răzvan Zăvăleanu

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo a spulberat orice speranță a „câinilor roșii” pentru sezonul viitor.

Termenul pentru care Dinamo ar trebui să-și rezolve problemele este 31 mai, însă Zăvăleanu anunță că sunt șanse minime ca acest lucru să se întâmple. Dacă Dinamo nu va ieși din insolvență până la data limită, nu va putea să obțină licența UEFA, iar acest lucru ar însemna un nou an fără posibilitatea de a se califica în cupele europene.

„Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat. Am încercat să anticipăm cât mai multe dintre acțiunile pe care domnul Șiman le-ar putea întreprinde în fața instanței. Am și reușit, în mare măsură. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, putem spune că, de fapt, am reușit să scurtăm din termene, chiar dacă mai avem încă un termen peste două săptămâni.

În orice situație, recuzarea completului s-ar fi întâmplat la un moment dat, ca o măsură menită să amâne lucrurile. Ne-am prezentat în fața instanței pregătiți, tocmai pentru a nu se putea uza de aceste cereri de amânare”, a explicat Răzvan Zăvăleanu, la .

Răzvan Zăvăleanu: „Îmi este foarte greu să cred”

Administratorul judiciar al lui Dinamo a dezamăgit întreaga suflare dinamovistă, spunând că șansele ca Dinamo să iasă din insolvență până pe 31 mai sunt pur ipotetice și chiar dacă ar rezolva judecata în fața Curții de Apel, acesta nu ar fi singurul lucru necesar pentru a putea ieși din insolvență.

„Trăgând linie, îmi este foarte greu să cred că domnul Șiman nu mai are și alte mijloace procedurale la îndemână prin care să tergiverseze această cauză. Sunt foarte reticent în a crede că, înainte de 31 mai, vom reuși să tranșăm procesul cu domnul Șiman.

Prin absurd, să spunem că vom termina judecata în fața Curții de Apel; să nu uităm că mai avem și o judecată în fața judecătorului sindic. În mod rezonabil, nu cred că putem vorbi despre finalizarea litigiilor cu domnul Șiman înainte de termenul de 31 mai”, a mai spus Zăvăleanu.