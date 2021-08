Pleacă sau nu Cornel Țălnar de la Dinamo? Anunțul făcut de Răzvan Zăvăleanu: „Denunțarea contractelor a fost transmisă de o săptămână!”

, pentru FANATIK, că a luat legătura cu Nicolae Badea și că nu va mai fi demis de la Dinamo.

Însă, de cealaltă parte, Răzvan Zăvăleanu o contrazice pe legenda lui Dinamo.

Răzvan Zăvăleanu, anunț despre pleacarea lui Cornel Țărlnar de la Dinamo

că Nicolae Badea este o persoană apropiată clubului Dinamo, însă nu se implică în actul decizional. Astfel că, decizia conducerii va rămâne în picioare, iar Cornel Țălnar nu va mai ocupa funcția de director tehnic al lui Dinamo.

„Atât în cazul domnului Țălnar, cât și în al altor angajați, denunțarea contractelor a fost transmisă de o săptămână și își produce efectele odată ce a fost pronunțată de administratorul judiciar.

Domnul Badea este un prieten al echipei Dinamo, dar nu se implică în actul decizional. Ajută cât poate. Responsabilitatea este la administratorul special, Iuliu Mureșan, sub supravegherea mea.

Este important ca Dinamo să poată face față obligațiilor sale și să nu aibă un aparat uman extrem de extins. Mergem pe calitate, nu pe cantitate.

Acolo unde s-au făcut denunțări acestea sunt ireversibile, își produc efectele de la data denunțării. Atât în cazul domnului Țălnar, cât și în cazul altor domni, această denunțare a fost transmisă cred că de mai bine de o săptămână. Cu certitudine, a ajuns la destinatar.

Vreau să vă spun că suntem evident și noi interesați și atenți la ceea ce se întâmplă și pentru noi este important să protejăm gloriile clubului. Pe de altă parte, într-o măsură mult mai importantă ne interesează ca Dinamo să supraviețuiască.

Astăzi, trebuie să funcționăm la cota de avarie. Povestea pe care o auzim de la toți cei cărora le denunțăm contractele este: «Nu știți ce am făcut eu pentru Dinamo!» Din păcate, Dinamo astăzi este în insolvență. Probabil că foarte multe persoane au făcut foarte mult pentru Dinamo, dar noi astăzi avem obligația atât legală, cât și morală să salvăm această echipă”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, pentru .

Totuși, situația ar putea lua o turnură favorabilă lui Cornel Țălnar în perioada următoare. Din informațiile FANATIK, după jumătatea lunii august, „Țânțaru” ar putea avea o întâlnire cu Răzvan Zăvăleanu, după întoarcerea acestuia din concediu, și atunci se va putea discuta despre o eventuală nouă colaborare.

Răzvan Zăvăleanu: „Au fost contracte exagerat de oneroase!”

Răzvan Zăvăleanu spune că Dinamo va trebui să demită mai mulți oameni din club, pentru a putea supraviețui.

„Nu este vorba despre probleme personale, de vendete, este vorba doar de rațiune, doar de obligația legală pe care o avem de a face societatea să funcționeze. Dinamo a funcționat cu un aparat extrem de extins, cu peste 80 de angajați, ceea ce este foarte mult pentru un club de fotbal, și atunci am fost nevoiți să intervenim.

Acolo unde au fost contracte exagerat de oneroase, care afectau compania, evident că am intervenit dacă nu s-a putut ca acestea să fie scăzute. Acolo unde am considerat că persoanele cărora le-am denunțat contractul nu au un aport deosebit la ceea ce înseamnă dorința noastră de a salva Dinamo, am procedat, de asemenea, la denunțarea contractului”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.