Răzvan Zăvăleanu anunță încă o plecare de la Dinamo: „Ne-am despărțit în termeni amiabili!”

Administratorul judiciar al „câinilor” a anunțat că Vlad Achim și-a reziliat contractul de comun acord cu formația din „Ștefan cel Mare”, în termeni amiabili.

Răzvan Zăvăleanu a continuat și a vorbit și despre situația de la Dinamo, precum și despre negocierile purtate de Iuliu Mureșan cu Dario Bonetti.

Răzvan Zăvăleanu a anunțat încă o plecare de la Dinamo

a plecat de la Dinamo, mijlocașul și-a reziliat contractul de comun acord, iar despărțirea s-a făcut în termeni amiabili:

„Cu Achim am semnat contractul de reziliere de comun acord și ne-am despărțit de el în termeni amiabili. Nu cred că ceilalți trei jucători vor obține ce își propunea domnul Manea.

Ei își vor lua banii conform planului de insolvență, nu vor primi ce își doresc ei. Datoriile le primesc, dar restul sumelor până la finalul contractului nu.

Va trebui să avem un tabel de creditori, după urmează niște judecăți și avem după 30 de zile până la un plan de reorganizare. Suntem în perioada de observația, după această perioadă facem un plan de reorganizare sau se intră în faliment.

Dacă avem un contract activ în acest moment, trebuie să îl plătim. Avem următoarea situație, putem negocia cu jucătorii cu salarii mari și dacă nu ne înțelegem, putem să reziliem contractele”.

„Nu există nicio ofertă pentru nimeni în acest moment. Anton poate să meargă la comisii să devină liber de contract, dar este în dubiu dacă se poate ca prin proceduri să fie declarat liber sau nu. Părerea mea e că nu, dar rămâne de văzut.

Din câte știu, avocații noștri au depus o cerere de amânare.

Niciodată situația contabilă nu corespunde cu ceea ce se declară la masa credală. Nu pot să mă pronunț în ceea ce privește datoriile clubului.

Și domnul Ionel Augustin a anunțat că nu își face declarație de creanță, dar eu l-am sfătuit să își depună, pentru că e munca trebuie plătită cinstit”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV DigiSport.

„La așa-zișii susținători ai lui Dinamo, mă așteptam la ajutor!”

„La contabilitate am văzut că au crescut mult salariile jucătorilor, dar și salariile angajaților din cadrul clubului. Nu am mai văzut așa sume în nicio situație pe care am trăit-o. Există salarii de 5.000 de euro, de exemplu.

Cel mai tare m-a uimit, între atâția dinamoviști, și așa-ziși susținători al lui Dinamo, mă așteptam la o susținere reală. Dacă nu putem să ajutăm, mai bine nu încurcăm.

Sunt încă discuții, negocieri, în ultimele ore nu mai am informații despre ce s-a întâmplat cu Dario Bonetti. Domnul Bonetti pune întrebări despre situația de la Dinamo, vrea să înțeleagă mai bine ce se întâmplă”, a .