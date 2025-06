Răzvan Zăvăleanu, dezvăluiri după patru ani la Dinamo: mesajul primit de la Cortacero, ameninţarea falimentului, asocierea cu CS Dinamo şi acuzele de „ţeapă” pentru statul român. Exclusiv

Dinamo a ieşit din insolvenţă după patru ani. Din anul 2021, RTZ, prin reprezentantul Răzvan Zăvăleanu, a fost administratorul judiciar al clubului, a avut rolul de a salva echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare. Pe 23 iunie 2025, , care a scăpat pentru a doua oară în istorie de spectrul falimentului.

Răzvan Zăvăleanu, dezvăluiri după patru ani la Dinamo: „Domnul Badea mai vorbea cu doi practicieni de insolvență și au hotărât să lucreze cu noi”

Răzvan Zăvăleanu a acordat un amplu interviu pentru FANATIK despre cei patru ani petrecuţi la Dinamo. Care a fost singurul mesaj primit de la Pablo Cortacero, cât de aproape a fost Dinamo de faliment, acuzele de „ţeapă” la bugetul statului, dar şi elementul cheie în revenirea la normal. Despre toate acestea şi multe altele, în rândurile de mai jos:

ADVERTISEMENT

Domnule Zăvăleanu, în primul rând, cum ați ajuns la Dinamo?

– Prin intermediul doamnei avocat Mituică. Ne-am confruntat și la CFR Cluj și la Târgu Mureș. Cred că ne aprecia în urma confruntărilor juridice. Dumneaei a ajutat Dinamo în acea perioadă, după spanioli și la deschiderea procedurii de insolvență cu tot felul de litigii. Cum a fost și cel cu Poli Timișoara. Se vorbea de foarte mulți bani, cred că pe Rotariu. Vorbeam de peste 1 milion de euro. Doamna Mituică l-a ajutat pe Bogdan Bălănescu în problema asta. Când s-a pus problema intrării în insolvență, cei de la DDB, Elias cu Tararache, s-au sfătuit cu Bogdan Bălănescu.

La rândul lui, Bălănescu s-a sfătuit cu doamna Mituică. Ea m-a sunat și mi-a spus despre ce e vorba. Apoi m-a sunat Bogdan, pe care eu îl întâlnisem o singură dată. Ne-am văzut la o Adunare Generală a FRF și am vorbit. Ulterior, ne-au chemat la biroul domnului Badea, la Computerland. Au fost mai multe runde de discuții, domnul Badea mai vorbea cu doi practicieni de insolvență și au hotărât să lucreze cu noi.

ADVERTISEMENT

După ce ne-am definit bine scopul și mă bucur că am făcut acest lucru, a fost vorba de salvarea lui Dinamo. Și de acolo noi am început chiar supărându-i pe unii, chiar dintre cei care au participat la discuții. Nu ne-am mai uitat înapoi.

„Ceea ce a fost foarte grav a fost că nu mai erau deloc bani în club”

Cum a fost situația în club când ați ajuns? A fost mai grav decât v-ați fi așteptat?

– N0i suntem obișnuiți cu situații de genul ăsta. Dar ceea ce a fost foarte grav a fost că nu mai erau deloc bani în club. Pe de altă parte, jucătorii nu aveau niciun fel de încredere. Au fost două-trei întâlniri cu jucătorii, care erau extrem de reticenți. Pe unii dintre ei orice le spuneam nu puteam să îi convingem. Până la urmă, au și plecat. Unii dintre ei au mai rămas un pic, dar și-au luat și ei zborul. A fost greu în acea perioadă.

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, a intervenit o interdicție la transferuri. A trebuit să lucrăm foarte mult și am găsit înțelegere la Jorge Ibarrola, avocatul de la Lausanne cu care am mai lucrat la CFR Cluj. Ne-a ajutat, nu pe foarte mulți bani și am reușit să ridicăm suspendarea. S-a mai încercat fără succes să se ridice suspendarea în condițiile în care regulamentele erau în favoarea clubului Dinamo. Dar efectiv, FIFA a ignorat solicitările clubului. Prin avocatul Ibarrola s-a reușit ridicarea suspendării.

ADVERTISEMENT

Singurul mesaj de la Pablo Cortacero: „Îl am aici, pot să vi-l dezvălui”

Ați avut vreo discuție cu Pablo Cortacero? El a fost în momentul respectiv acționarul majoritar al clubului…

– Nu am avut nicio discuție. Țin minte că la un moment dat cred că mi-a scris el. Am aici mail-ul de la el, pot să vi-l dezvălui. La data de 4 noiembrie 2021: „Îţi scriu după ce avocaţii noştri au fost contactaţi recent şi am fost informat că trebuie să vă contactăm în scris. Aş vrea să vă spun că sunt în întregime la dispoziţia voastră şi ne oferim să vă ajutăm pentru a trece de dificultăţile economice pe care Dinamo le are în acest moment.

În ultimele săptămâni am trimis un mail pentru acţionari solicitând obţinerea de informaţii financiare ale entităţii şi despre insolvenţă, în scopul de a propune soluţii care să ajute Dinamo 1948. De asemenea, am avut un acord de colaborare cu acţionarii pentru a produce soluţii. Îmi imaginez că aţi primit informaţii care ne blamează de la managementul din ultimii ani. Chiar dacă nu am fost lăsaţi să ne facem treaba şi am întâmpinat dificultăţi şi obstacole, din cauza pandemiei şi din cauza unor persoane care doreau controlul asupra clubului.

Din cauza acestor acţiuni, n-am putut să facem un plan de restructurare financiar şi sportiv, dar încă suntem interesaţi să ajutăm şi să găsim o soluţie de ajutorare pentru club. Aş vrea să cer oportunitatea unei întâlniri personale sau virtuale pentru a discuta soluţiile realiste din situaţia de insolvenţă. Rămân la dispoziţia dumneavoastră”.

Deci ăsta a fost singurul nostru contact cu domnul Cortacero, pe 4 noiembrie 2021. Şi asta a fost tot. Nouă ne-au fost clare lucrurile, din informaţiile pe care le-am primit iniţial şi cele din documentele clubului. Era clar că nu există nicio posibilitate ca acţionarul să ajute clubul. Dacă mă întrebaţi, eu cred că la vremea respectivă, Cortacero şi oamenii lui s-au gândit că pun mâna pe acest club important al României, îl împachetează un pic şi îl vând mai departe. Dar planurile astea nu funcţionează niciodată la cluburile de fotbal. Nu e uşor să vinzi, chiar dacă există interes, cineva care ar fi vrut să cumpere ar fi făcut un due diligence, era o chestie de durată. Iar omul nu a avut banii să suporte activitatea clubului pe durata acestor formalităţi.

„Cum a ajuns clubul pe mâna lui Cortacero? Nu poţi să vinzi aşa, ca pe ABC-ul de la colţul blocului”

Da, ţin minte că nu s-a plătit nicio lună de salariu, a fost ceva şocant…

– Rămâne o întrebare, totuşi. Cum a ajuns clubul pe mâna lui Cortacero? Nu poţi să vinzi aşa, ca pe ABC-ul de la colţul blocului. A fost o chestie făcută peste noapte, fără prea multă gândire şi asta a adus multe probleme.

Aţi fost nevoiţi să preluaţi conducerea clubului. A fost ceva planificat?

– N-a fost planificat şi nici nu ne-am dorit să facem asta. Dar, pur şi simplu, Dinamo era într-o situaţie grea din punct de vedere managerial pentru că nu mai era nimeni acolo care să coordoneze activitatea. A fost forţat, dar aveam experienţa necesară de la societăţile de insolvenţă pe care le-am gestionat. Provocarea a fost mai mult una legată de comunicarea cu suporterii, cu persoanele interesate. Aşa cum ştiţi, Dinamo suscită un mare interes şi toată lumea voia să ştie în fiecare moment ce se întâmplă. Toată lumea a venit cu sfaturi, iniţiative, mai puţin cu bani. A fost complicat să gestionăm asta. A venit şi domnul Mureşan care nu a avut aproape deloc sprijin acolo.

Dumnealui probabil a fost obişnuit şi cu modul mai molcom al ardelenilor de a pune problema. La Bucureşti lucrurile erau foarte efervescente tot timpul. Şi a încercat să facă lucrurile să funcţioneze. Dar neavând niciun pic de sprijn, nu a putut să facă lucrul acesta. A avut un rol important atunci. A fost nevoie de cineva care să semneze contractele, să atragă jucători. Patriche e un jucător adus de domnul Mureşan. Şi uite că şi-a încununat frumos cariera cu Dinamo. A fost făcută o echipă, pentru că atunci erau mulţi care voiau să plece. Deci fiecare persoană a avut rolul ei.

„Toate semnalele erau foarte alarmiste, unii ziceau să o luăm din Liga a IV-a sau Liga a V-a”

Inevitabil a venit şi retrogradarea în 2022. Cât de mare a fost pericolul de faliment în acel moment?

– Retrogradarea nu a venit inevitabil. Îmi amintesc meciul nostru cu FC Argeş când Matei a marcat un gol foarte clar care ne-a fost refuzat. Nu era VAR şi a fost anulat ca cel al lui Dorinel Munteanu cu Bulgaria la Euro. După aia ori ne-au egalat, ori am luat bătaie în ultimele minute ale meciului. Este adevărat că retrogradarea a fost un moment foarte negru din istoria clubului. Nu doar simbolistic, dar şi practic.

În acel moment foarte puţină lume a rămas lângă echipă. Cu bani au fost suporterii, RTZ-ul, domnul Iuhasz, tata Niţu şi doctorul Ciolan. N-aş vrea să omit pe cineva, dar ăştia am fost care am dat bani cash la Dinamo în acea perioadă. Fiecare după posibilităţi. Mai mult, mai puţin, pe termen mai lung sau mai scurt. Ajutoarele astea au fost importante. Dar pentru un club de talia lui Dinamo, care trebuie să cheltuie mult lunar, totuşi, erau sume care nu erau îndestulătoare. A fost momentul acela greu, a fost exact cum ne gândeam.

Dar, ţin minte că participam la întâlniri online cu suporterii şi chiar a fost o întâlnire într-o după amiază în care a trebuit să îi liniştesc pe suporteri. Toate semnalele din presă erau foarte alarmiste, unii ziceau să o luăm din Liga a IV-a sau Liga a V-a, ceea ce ar fi fost o mare prostie. A trebuit să îi liniştesc, dar în acel context nu aveam prea multe soluţii. Am plecat destul de marcat de la acea discuţie. Apoi au început să apară soluţii şi totul s-a materializat cu apariţia celor de la Renovatio.

„Apariţia Renovatio a fost momentul decisiv. Până atunci au fost încercări, cârpeli, dorinţe”

Aportul fanilor a fost decisiv în supravieţuirea clubului? Adică ar fi putut supravieţui clubul fără DDB?

– Nu, dar n-ar fi putut să supravieţuiască fără aporul niciunuia dintre cei pe care i-am enunţat. Dacă doctorul Ciolan nu dădea bani, nu supravieţuiam. La fel cu tata Niţu, cu ceilalţi. Este evident că DDB a dat sume importante de bani şi fără ei nu s-ar fi supravieţuit.

Care a fost momentul în care lucrurile au luat o turnură pozitivă la Dinamo?

– Apariţia Renovatio a fost momentul decisiv. Până atunci au fost încercări, cârpeli, dorinţe. Dar Renovatio au fost primii care au venit cu nişte bani foarte serioşi, au început să investească şi după o lună sau două, ne-am dat seama că oamenii sunt foarte dispuşi să îşi onoreze angajamentul. Până atunci s-au făcut încercări.

Relaţie glacială cu Nicolescu: „N-am mai vorbit de mult timp cu el”

Ce relaţie aţi avut cu noii acţionari?

– Iniţial, nu cred că eram văzuţi foarte bine. Efectiv, nu ne-am întâlnit cu ei decât foarte târziu şi nu ştiu din ce motiv am fost pictaţi într-un mod nefericit în faţa lor. Noi, tot timpul, nu ne-am uitat obligaţiile legale şi am încercat să facem în aşa fel încât să limităm cheltuielile, să avem grijă de banii lui Dinamo. În acest context, informaţiile care ajungeau la acţionari erau: „Ăştia se împotrivesc, nu vor, nu fac”. Ceea ce nu era adevărat. De fapt, le protejam noi banii. Când au înţeles ce facem noi, lucrurile au început să se aşeze. Astăzi aş putea spune că avem o relaţie foarte bună cu acţionarii de la Renovatio, persoane care se implică foarte mult în activitatea de zi cu zi, respectiv, domnii Arion şi Stolz.

Cu domnul Nicolescu?

– Personal, n-am mai vorbit de mult timp cu el. A păstrat o legătură instituţională cu colegii mei de la Bucureşti care s-au ocupat de dosarul Dinamo. Pentru mine, legătura a fost exclusiv prin cei de la Renovatio.

Cum a ieşit Dinamo din insolvenţă în timp record

Deşi puţini credeau că se poate într-un termen atât de scurt, Dinamo a făcut toate procedurile de ieşire din insolvenţă. Ca să înţeleagă toată lumea, în ce au constat aceste proceduri, în ultimele luni? Ce s-a făcut mai exact?

– Două lucruri extrem de importante în afara procesului cu Şiman. Au fost două tipuri de datorii la Finanţele Publice. Datorii dinainte de deschiderea procedurii şi datorii de după deschiderea procedurii. O să o iau în sens invers. Pentru datoriile de după deschiderea procedurii s-a uzat o cale legală, o eşalonare a datoriilor cu o mică dobândă şi a fost transferată ipoteca pe care ANAF-ul o avea înainte de deschiderea procedurii pentru garantarea acestei obligaţii. Pe de altă parte, era vorba de banii de dinainte de deschiderea procedurii, unde s-a pus problema să fie incluşi în această înţelegere de eşalonare.

Însă, la iniţiativa colegului meu Claudiu Balog ne-am împotrivit, pentru că legea insolvenţei prevede că un plan de reorganizare se poate încheia atunci când toate obligaţiile prevăzute în programul de plăţi au fost achitate. Ori, această sumă către ANAF înainte de deschiderea procedurii nu fusese achitată. Deşi în situaţia în care ANAF-ul ar fi dispusă să eşaloneze, judecătorul ne-ar spune că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru închiderea procedurii.

Chiar aşa a fost. Judecătorul ne-a întrebat textual despre acest lucru. Din fericire, cei de la Renovatio au ştiut cum stau lucrurile şi la ultima noastră întâlnire, din urmă cu două sau trei săptămâni, au decis să plătească sumele către ANAF şi plata s-a dovedit a fi de bun augur pentru că nu cred că am fi putut închide procedura fără ea.

Renovatio, factorul decisiv: „Când aduci milioane de euro într-o perioadă scurtă de timp şi îşi asumi o grămadă de plăţi, dovedeşti că eşti foarte serios”

Renovatio, elementul cheie al acestui succes, din ce îmi spuneţi?

– Nu am niciun dubiu. Au fost foarte serioşi şi consistenţi în efortul lor. În momentul în care aduci milioane de euro într-o perioadă scurtă de timp şi îşi asumi o grămadă de plăţi, dovedeşte că eşti foarte serios. Am mare încredere în ei că vor ţine steagul sus în continuare pentru Dinamo.

Sunteţi un om cu mare experienţă pe zona de insolvenţă. Având în vedere situaţia disperată în care a fost Dinamo în urmă cu câţiva ani a fost una dintre cele mai dificile salvări?

– Nu poate fi în top 10 din punctul de vedere al problemelor. Noi gestionăm companii cu cifre de afaceri de 200 milioane de lei lunar. Vorbim de alte ordine de mărime şi Dinamo nu a fost din acest punct de vedere o societate foarte afectată financiar. Sumele erau relativ mici, raportat la astfel de societăţi de care am vorbit. Din acest punct de vedere n-a fost dificil. Financiar, juridic ca întocmire a planului.

Da, am lucrat mult, dar dificil a fost faptul că Dinamo este o echipă foarte iubită la nivel naţional şi a suscitat un mare interes public. Toată lumea voia să ştie ce se întâmplă, pe de altă parte au fost încercări de intervenţii ale persoanelor cu o anumită influenţă în spaţiul public şi evident că nu este uşor să faci faţă unor astfel de tendinţe de implicare. Vorbim de persoane importante, care au un cuvânt de spus şi care îşi doresc să vadă împlinite anumite aspiraţii pe la Dinamo. Dar eu zic că am putut să gestionăm aproape fiecare situaţie în parte şi să explicăm oamenilor ce vrem să facem.

Dorinţa asta publică de a afla în permanenţă informaţii despre Dinamo a fost destul de greu de gestionat. Ceea ce cred că ne-a ajutat pe noi a fost faptul că am avut o relaţie foarte bună cu suporterii. Vorbesc şi de facţiuni, nu doar de suporterii din PCH, de exemplu. Cred că elementul foarte important este că am fost foarte corecţi. Nu le-am spus ceea ce voiau să audă, ci le-am spus care este realitatea. Oamenii ştiau la ce să se aştepte. Relaţia a fost foarte fair play.

„Nu mi-am putut asuma vreodată ca Dinamo să dispară în mandatul nostru”

Ce sentiment aveţi acum? După patru ani de eforturi v-aţi îndeplinit misiunea…

– Am o mare uşurare pentru că responsabilitatea a fost enormă. Nu mi-am putut asuma vreodată ca Dinamo să dispară în mandatul nostru. Este adevărat că am pus suflet la Dinamo mai mult ca la orice altă companie pe care am gestionat-o. Şi la CFR Cluj ne-am implicat foarte tare. Dar aici a fost o chestie specială. Sunt foarte mândru că am reuşit să facem ceea ce ne-am propus, să salvăm Dinamo.

Deşi asta este ordinea firească a lucrurilor, am un sentiment de regret că nu mai suntem în mijlocul problemelor clubului, dar vom urmări cu atenţie şi cu drag tot ceea ce se va întâmpla la Dinamo. Şi sper că va fi într-o direcţie bună.

Despre onorariu: „Dacă le-am fi spus că în patru ani salvăm echipa, dar trebuie să ne dea un onorariu de 10 milioane de euro, probabil că ar fi fost acceptat”

S-a scris foarte mult şi , plus sumele pe care le-aţi primit de la Dinamo. Voiam să vă întreb despre acest aspect…

– Am observat şi titlurile. Lucrurile astea fac deliciul unei categorii de jurnalişti. Dacă la începutul procedurii le-am fi spus cu certitudine că în patru ani salvăm echipa, dar trebuie să ne dea un onorariu de 10 milioane de euro, probabil că ar fi fost acceptat. Exagerez, dar ca să înţelegeţi cum stăteau lucrurile. Disperarea era enormă şi şansele erau foarte mici.

Astăzi, când vorbeşti despre onorariul de succes, poate ţi s-ar părea mare, dar în momentul în care te gândeşti că în patru ani de zile, o echipă multidisciplinară de 10 persoane a lucrat zi de zi, iar timpul meu a fost atribuit în proporţie de 90% acestei echipe, deşi noi avem 300 de societăţi în portofoliu, îţi dai seama că nu sunt atât de mulţi bani raportat la munca pe care am făcut-o cu onoare şi cu un rezultat foarte bun.

„Teapă” la bugetul României? „Zero adevăr! Dinamo şi-a achitat toate datoriile!”

Ce mesaj aveţi pentru cei care susţin că Dinamo a păgubit statul român cu zeci de milioane de euro prin datoriile tăiate din pix, profitând de legea insolvenţei? Există această categorie de contestatari care aduc acest argument în prim plan…

– Am înţeles. Ideea e în felul următor. Sunt două categorii: oameni neinformaţi şi oameni de rea-credinţă. Pentru că am văzut că atunci când se vorbeşte despre ceea ce spuneţi dumneavoastră se spune: „Dinamo a dat o ţeapă bugetului de stat”. Nici vorbă, zero adevăr.

Dinamo a plătit integral datoriile de dinaintea deschiderii procedurii de insolvenţă. Ori nu ştii despre ce e vorba şi vorbeşti ca să te afli în treabă la televizor, ori ştii şi atunci cu rea-credinţă spui lucrul ăsta, deşi Dinamo şi-a achitat toate datoriile. Nu ştiu cum a fost în cealaltă procedură, dar în această procedură gestionată de RTZ, Dinamo şi-a achitat toate datoriile la bugetul de stat.

Vinerea trecută au fost plătite ultimele rămăşiţe la ANAF. Cu asta s-a încheiat totul. Bugetul de stat n-a fost păgubit cu nimic. Mai mult, s-au plătit multe salarii din perioada planului de reorganizare şi se vor plăti în continuare prin reintegrarea societăţii în domeniul economic firesc. Din punctul nostru de vedere nu există niciun fel de dubiu. Vorbim ori de mincinoşi, ori de delăsători.

„Dinamo va atrage cu o mai mare lejeritate persoane care vor să investească sau să sponsorizeze”

După insolvenţă ce urmează pentru Dinamo? Poate deveni o forţă la nivel financiar din nou?

– Cred că odată cu ieşirea din insolvenţă, energiile potenţialilor investitori vor fi mult mai mari şi Dinamo, din acest moment, va atrage cu o mai mare lejeritate persoane care vor să investească sau să sponsorizeze. Din acest punct de vedere, veniturile clubului ar trebui să crească. Evident, aproape întotdeauna performanţa are legătura financiară. Dacă aceste venituri cresc, Dinamo nu se poate să n-aibă succes. Are aproape toate ingredientele, spun aproape, pentru că încă nu e gata stadionul. Are suporteri, un acţionariat stabil şi potent financiar, posibilitatea de a atrage alţi investitori, are brand, are istoric, tot ce trebuie. Am toată speranţa că lucrurile se vor desfăşura aşa cum îşi doresc fanii dinamovişti.

„Ar fi foarte important ca CS Dinamo să fie unul dintre acţionarii de la Dinamo 1948. Să lase toate orgoliile deoparte”

S-a discutat despre o asociere între Dinamo şi CS Dinamo, echipa ministerului. Vedeţi posibil acest lucru?

– În 2021 am avut prima discuţie cu domnul preşedinte al CS Dinamo, Ionuţ Popa. Ne-am întâlnit în două-trei rânduri cu domnul ministru Bode. Ceea ce ni s-a explicat că este un element absolut necesar pentru a discuta despre colaborare între CS Dinamo şi Dinamo 1948 a fost ieşirea din insolvenţă. Statul nu se poate asocia cu o societate aflată în insolvenţă. Şi atunci, această condiţie a fost îndeplinită.

Eu văd doar că trebuie să fie coroborate voinţele celor două entităţi, astfel încât lucrurile să se reglementeze. Ar fi foarte important ca CS Dinamo să fie unul dintre acţionarii de la Dinamo 1948 pentru că ar fi, pe de-o parte o întoarcere la matcă, pe de altă parte o mulţime de beneficii: atât în ceea ce priveşte utilizarea stadionului, a bazei de copii şi juniori. Lucrurile acestea ar trebui făcute, lăsate orgoliile deoparte şi găsită o soluţie juridică.

După ieşirea oficială din insolvenţă, ce mesaj de felicitare v-a rămas la suflet?

– Am primit foarte multe mesaje, dar fără doar şi poate, cele mai importante pentru mine sunt de la marile glorii ale clubului Dinamo. Aceşti oameni au contat foarte mult în istoria acestui club. Pentru mine, ca fan al sportului este onorant şi foarte plăcut că aceşti oameni apreciază munca şi au ales să ne felicite. M-au bucurat toate mesajele, am depus o muncă laborioasă, am pus suflet şi fiecare mesaj ne-a făcut să ne dăm seama că nu degeaba am muncit atât de mult în ultimii patru ani.