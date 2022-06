Răzvan Zăvăleanu îi răspunde lui Mircea Rednic: „Treaba lui era să antreneze, nu să vină cu bani!”

a ieșit la război după retrogradarea lui Dinamo și a atacat pe toată lumea. În consecință, Răzvan Zăvăleanu a decis să îi răspundă „Puriului”.

Răzvan Zăvăleanu, răspuns dur pentru Mircea Rednic: „I-am spus că nu e nevoie să aducă bani la Dinamo! Trebuia să își facă treaba de antrenor”

Mircea Rednic a vorbit despre o posibilă revenire la Dinamo, însă a dezvăluit la că nu a avut nicio discuție în acest sens: „Nu știu nimic. În ce calitate l-au chemat? De antrenor sau investitor? Eu sunt domnul strateg? E vorba de calitatea de antrenor. Nu am idee despre o astfel de discuție. Acum aud de la dumneavoastră”.

Zăvăleanu a explicat că admnistratorul special e singurul care poate numi antrenor la Dinamo: „Din punctul meu de vedere și din poziția noastră, noi nu punem antrenor. Președintele va avea libertatea să aleagă cu cine va lucra. Treaba antrenorului nu e să vină cu bani”.

Administratorul judiciar al lui Dinamo l-a „înțepat” pe Rednic și i-a transmis că nimeni nu i-a cerut să aducă bani la Dinamo: „Încă de la prima întâlnire i-am spus domnului Rednic că trebuie să își facă treaba de antrenor. Nu vorbim de necesitate, ci de hobby. Nu sunt pentru amestecarea lucrurilor. Antrenorii trebuie să antreneze și jucătorii să joace”.

că Steliano Filip își va rezilia contractul, iar Dinamo e posibil să primească și o sumă de bani pentru a-l lăsa să plece: „Filip nu ar trebui demonizat. Avea un salariu care nu e fezabil pentru Liga 2. Rămâne de văzut cum se va concretiza”.

Răzvan Zăvăleanu, mesaj pentru Mircea Rednic: „Domnul Badea nu a avut nici cel mai mic amestec”

Mircea Rednic l-a acuzat pe Nicolae Badea că a știut că va fi demis și a explicat de ce a luat în considerare construcția unei noi baze de pregătire la Adunații Copăceni: „Întâmplător chiar am adus smochine din Dubai, dar le-am adus jucătorilor. Drumurile mele nu le poate cenzura nici domnul Rednic nici altcineva. Realitatea dureroasă e că atâția oameni au trecut pe la Dinamo și s-au gândit doar cum să ia. În momentul în care primești un teren să construiești o bază, mi se pare chiar…

Domnul Badea nu a avut nici cel mai mic amestec. Îl bănuiește chiar degeaba și nu are de ce să îl blameze. Chiar i-a susținut poziția. Pentru mine acești mari fotbaliști au însemnat ceva și încerc să rămân cu acea imagine idilică și nu-mi place să intru în astfel de discuții. Răul principal la Dinamo vine de la dinamoviști. Sunt interese meschine și nu înțeleg că echipa poate dispărea.

Nu i-am cerut bani lui să mă duc în Dubai. Mai am de un bilet de avion. Sunt doar răutăți aruncate. Noi am adus bani ca să susținem activitatea. O astfel de poveste e foarte deplasată. Să vină să prezinte dovadă. M-am dus pe banii mei sute de kilometri la multe întâlniri și nu am cheltuit niciun ban al lui Dinamo”.

Răzvan Zăvăleanu, acuze grave pentru „Puriu”: „Nu se poate așa ceva la un club în insolvență”

a dezvăluit că Mircea Rednic a încălcat legea insolvenței când a plătit din propriul buzunar anumite cheltuieli ale clubului, fără aprobarea administratorului judiciar: „Dacă Mircea Rednic a înțeles că trebuie să încalce legile insolvenței și să își asume niște decizii în nume personal, a plătit pentru ele. Dacă a stabilit niște meciuri amicale despre care aflam în ziua respectivă. Nu se poate așa ceva la un club în insolvență”.

că Florin Răducioiu va pleca de la Dinamo, iar Răzvan Zăvăleanu a recunoscut că nu a primit încă un răspuns de la oficialul dinamovist: „Am discutat cu Răducioiu acum 2 zile. A rămas că se mai gândește puțin cu privire la ceea ce își dorește să facă. Ne vom auzi zilele următoare. Evident că o asemenea legendă ar fi bine să rămână lângă Dinamo”.

Ce șanse există ca Dinamo să aibă un nou investitor: „Avem venituri prognozate la 1,3 milioane de euro”

Răzvan Zăvăleanu a mai declarat că în continuare sunt foarte mulți oameni de afaceri interesați să investească la Dinamo, iar clubul ar putea pierde palmaresul doar dacă ar intra în faliment.

„Speranțe sunt, dar nu o să mai fac niciun comentariu, pentru că se spune că sunt perdele de fum. Au intervenit diverse probleme și acum avem discuții. M-a sunat cineva chiar înainte să intru în direct. Au fost foarte multe discuții care nu s-au finalizat.

Pentru Liga 2 avem venituri prognozate la 1,3 milioane de euro. Mă gândesc că atunci echipa va avea performanță va atrage și mai mulți bani din publicitate și din alte surse. Am plătit salariile angajaților și mai sunt restanțe.

Facem eforturi să găsim soluții pentru jucători. E o singură situație în care societatea domnului Badea ar putea prelua palmaresul lui Dinamo, e dacă societatea intru în faliment”, a declarat Răzvan Zăvăleanu pentru sursa citată.