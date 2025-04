Răzvan Zăvăleanu, informații de ultimă oră în conflictul Dinamo – Vasile Șiman: „E dispus să negocieze!”. Ce șanse au „câinii” să obțină licența de Europa

Dacă în acest sezon nu a avut dreptul de a se califica în cupele europene, . Răzvan Zăvăleanu a oferit ultimele detalii despre această situație.

Răzvan Zăvăleanu, informații de ultimă oră în conflictul Dinamo – Vasile Șiman: „E dispus să negocieze!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, R , asta în speranța că va fi găsit un numitor comun și din sezonul viitor „câinii” să aibă drept de participare în competițiile continentale.

Cât despre restul problemelor din club, administratorul judiciar a declarat că sunt realizabile, termenul final al planului de reorganizare fiind în luna noiembrie a acestui an.

„Așa cum am mai spus, e o chestie care ține în integralitate de înțelegerea dintre domnul Șiman și acționari. Sunt niște discuții la care noi nu avem… Nu luăm parte la aceste discuții. Deci n-aș putea să vă spun dacă există vreo șansă sau nu de rezolvare. Am înțeles că din partea domnului Șiman există disponibilitate să stea la masă, dar mai departe nu știu să vă mai spun. Eu am spus teoretic care sunt variantele.

Ceea ce se întâmplă practic deja nu mai ține de noi ca administrator judiciar. Noi, în calitatea noastră, suntem datori să mergem până la capăt cu litigiile atâta timp cât există și să încercăm să le câștigăm. Dacă va exista o înțelegere, o tranzacție între părți, Doamne ajută, ar fi foarte bine.

„Vor trebui achitate toate obligațiile până în noiembrie 2025”

(n.r. – Dacă Dinamo va ajunge la o înțelegere cu domnul Șiman, atunci vom putea vorbi de obținerea licenței pentru cupele europene) Bineînțeles că da, cu condiția să se îndeplinească și celelalte prevederi ale planului de reorganizare, respectiv să se facă plățile care mai sunt prevăzute în plan.

(n.r. – Știți despre ce sumă este vorba?) Știu despre ce sumă este vorba, dar nu discut despre sume niciodată. Ideea este că până acum planul de reorganizare a fost respectat. El se întinde până luna noiembrie anului 2025, deci acest an. Dacă se dorește o ieșire mai rapidă din insolvență, vor trebui achitate toate obligațiile până la noiembrie 2025 cât mai repede.

Dacă se rezolvă cu domnul Șiman, și celelalte vor fi rezolvate, dar depinde de acționari. Până acum nu au fost niciun fel de probleme. Adică ei nu s-au repezit să arunce cu banii că nu avea niciun rost, câtă vreme respectau planul și nu se putea încă ieși din procedură. Dar probabil că dacă se va ajunge la o înțelegere cu domnul Șiman, vor plăti.

(n.r. – Ați avut vreo discuție cu domnul Șiman?) E în atribuțiile administratului judiciar, am avut o discuție la un moment dat cu dumnealui în care mi-a spus același lucru pe care l-a relatat și în presă, respectiv că este dispus să aibă înțelegeri cu co-acționarii. Eu sper să fie așa, habar n-am să vă spun mai departe ce se întâmplă.

„Acționarii nu pot fi blamați dacă nu rezolvă pe cale amiabilă cu domnul Șiman”

Suntem mult prea aproape de termen. Acum nu am eu niciun fel de date referitor la modul în care decurg discuțiile dintre domnul Șiman și acționari. Dar vă dați seama că dincolo de o înțelegere și strânsul de mână, mai sunt diverse proceduri judiciare care trebuie îndeplinite, judecătorul sindic trebuie să ia act, trebuie să ajungem în varianta în care hotărârea respectivă să nu mai poată fi atacată, deci mai sunt niște aspecte procedurale care trebuie îndeplinite. De asta mi-e teamă că nu avem timp.

Eu sunt liniștit pentru că ceea ce ne-am propus noi, tema pe care am avut-o în iunie 2021, este foarte aproape de a fi îndeplinită. Să nu uităm, Dinamo a fost în pericol de dispariție. Astăzi vorbim de participarea în cupele europene, este extraordinar, toată lumea își dorește. Dar tema noastră a fost să salvăm echipa și cred că am reușit cu vârf și îndesat.

(n.r. – Ar fi o lovitură pentru fani să nu se obțină licența?) Bineînțeles, așteptările, și e normal să fie așa la Dinamo, vor fi întotdeauna mari, pentru că ăsta e un club cu pedigree, lumea a fost obișnuită cu performanță, a fost obișnuită să se lupte la performanță. Cred că și dacă acționarii ar lua decizia de a nu închide litigiul cu domnul Șiman pe calea amiabilă, nu pot fi blamați dacă iau astfel de decizie, pentru că până acum și ei și au făcut datoria de acționari de când au intervenit în societate. Până la urmă este vorba și de strategie economică, nu numai de strategie sportivă și cred că oricare ar fi aceasta, orice strategie ar urma acționarea, ar trebui să le dăm credit.

Nu sunt fericit după primele meciuri din play-off, dar nu pot spune că sunt foarte supărat. Amintiți-vă că noi am fost în pericol de retrogradare. Câtă lume se aștepta ca noi să ne batem la play-off, darămite să intrăm în play-off și după aia să fim nemulțumiți că avem nu știu ce rezultate. Ați văzut și declarațiile domnului Kopic, cred că are mare dreptate. Avem totuși anumite limite pentru că lucrurile nu se fac peste noapte, dar am încredere că dacă va fi respectat ritmul în care au fost făcute, lucrurile vor merge din bine în mai bine”, a declarat Răzvan Zăvăleanu la FANATIK SUPERLIGA.