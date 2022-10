Răzvan Zăvăleanu, interviu amplu pentru Fanatik: “Îmi pare rău că sunt trei Dinamo! Forţa suporterilor se disipează şi n-a ieşit bine nicăieri”. Exclusiv

Dinamo a retrogradat în această vară pentru prima dată în istorie. “Câinii” se zbat şi în liga secundă, fiind în a doua jumătate a clasamentului după un start greu de sezon, presărat cu probleme, atât la nivel financiar, cât şi sportiv.

Răzvan Zăvăleanu, interviu amplu despre planul ca APCH să fie acţionar majoritar la Dinamo

Chiar dacă discuţiile cu potenţialii investitori nu au avut finalitatea dorită, la Dinamo se pregăteşte o revoluţie la nivel de acţionariat. Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan (APCH) se pregăteşte să devină acţionarul majoritar al societăţii, cu 99,17% de la 20,06%, cât are în acest moment. Marele pierzător al acestei situaţii va fi Dorin Şerdean, care se va “prăbuşi” de la 72,87% acţiuni la doar 0,75%. , care se vor reuni pe data de 14 octombrie.

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ, care se ocupă de insolvenţa clubului Dinamo 1948, a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre preluarea pachetului majoritar de către APCH, dar şi despre alte probleme arzătoare precum găsirea unui investitor, o posibilă colaborare cu CS Dinamo, dar şi valul de retrageri în rândurile tinerilor jucători.

“Toţi ceilalţi vor rămâne cu procente mici, dar rămân în calitate de acţionari”

Domnule Zăvăleanu, aş vrea să începem cu ultimele evenimente. Aţi propus o modificare a planului de reorganizare de la Dinamo. Puteţi să ne spuneţi ce înseamnă această modificare şi care ar fi efectele ei?

– Elementele principale sunt legate de reducerea cuantumului datoriilor prin operaţiunea legală numită “haircut” raportat la faptul că echipa a retrogradat şi sursele de finanţare au fost reduse. A trebuit să facem această modificare în ideea în care este necesară ca societatea să poată să îşi continue activitatea. Pe de altă parte, prin această modificare de plan s-a decis şi o modificare a acţionariatului raportat la participarea acţionarilor în ultima perioadă în viaţa societăţii cu sumele de bani necesare.

Adică acţionar majoritar la Dinamo ar urma să fie Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan, iar domnul Şerdean va rămâne cu un procent infim…

– Toţi ceilalţi vor rămâne cu procente mici, dar rămân în calitate de acţionari.

De ce depinde reuşita acestui plan?

– De votul creditorilor şi confirmarea judecătorului sindic.

“Nu văd despre ce ţeapă ar putea fi vorba pentru domnul Şerdean sau oricine altcineva”

Sunteţi încrezător că această modificare va fi votată?

– Noi credem că, din punct de vedere legal, toate lucrurile stau în picioare. Nu ştiu care va fi perspectiva creditorilor, urmează să vedem. Dar, în mod normal, această modificare ar trebui să treacă de exigenţele judecătorului.

Mulţi spun că este o ţeapă de 550.000 de euro pentru domnul Şerdean…

– Nu este nici vorbă de aşa ceva pentru că, oricum, nu s-a înscris nimeni la masa credală cu suma respectivă. Dacă cineva vrea să îşi recupereze banii respectivi trebuie să se înscrie la masa credală alături de ceilalţi creditori ai societăţii şi să îşi recupereze banii. Deci nu văd despre ce ţeapă ar putea fi vorba pentru domnul Şerdean sau oricine altcineva.

“Este singurul acţionar care înţelege să cheltuie sumele de bani în favoarea Dinamo, era o acţiune normală”

Aţi spus în repetate rânduri, chiar şi în discuţiile cu FANATIK, că aveţi instrumentele necesare prin care acționarii majoritari să fie trași la răspundere dacă nu își aduc aportul…

– Nu era vorba de acţionarii majoritari, ci de persoanele responsabile care au dus la insolvenţa societăţii. Pe de altă parte, această modificare a planului nu tinde în această direcţie. Nu este vorba de o sancţiune, ci de o necesitate. După cum ştiţi, noi am notificat acţionarii să vină cu sume de bani necesare susţinerii activităţii, acest lucru nu s-a întâmplat decât din partea PCH-ului.

Am fost nevoiţi să facem acest lucru pentru că, în caz contrar, am fi rămas cu o datorie foarte mare către PCH. Şi având în vedere că acest acţionar este singurul care înţelege să cheltuie sumele de bani în favoarea Dinamo, era o acţiune normală. N-a fost îndreptată nici împotriva domnului Şerdean, nici împotriva societăţii pe care o reprezintă (n.r. Lotus SRL).

Dacă Asociaţia Peluza Cătălin Hîldan devine acţionar majoritar la Dinamo, ce se schimbă? Vor exista alte perspective în ceea ce priveşte preluarea clubului?

– Pe de-o parte este evident că suporterii, din calitatea lor de acţionari, vor fi mult mai motivaţi să ajute cu sume de bani. Au demonstrat până la acest moment că au posibilitatea să facă rost de sumele de bani necesare supravieţuirii societăţii şi evident, dacă va apărea o persoană sau o companie care va avea resursele pentru a susţine activitatea societăţii, vom putea discuta despre o înstrăinare a acţiunilor pe care suporterii le deţin. Această mişcare este bună şi din prisma faptului că acum, suporterii, vor avea şi o cheie de control asupra persoanei care va veni. Vor putea să verifice să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat cu domnul Cortacero.

“Dacă planul va fi votat, eu sunt sigur că acest club va putea să reziste”

Cu domnul Şerdean aţi vorbit în ultimul timp? Ce avea de gând cu acţiunile lui?

– Nu am mai vorbit de dinainte de propunerea de modificare. După această dată nu a mai luat legătura cu noi.

Spuneaţi de anul trecut, când echipa era în SuperLiga, că există un plan de avarie în cazul unei retrogradări. Scenariul negru a devenit realitate. Clubul mai poate rezista cu acest plan de avarie?

– Dacă planul va fi votat, eu sunt sigur că acest club va putea să reziste. În mod clar, da.

“Oamenii vor să îşi cumpere un bun, un activ, un brand, nu vor să îşi cumpere probleme”

Referitor la investitori, de ce credeţi că nu a preluat nimeni clubul până acum?

– Lucrurile erau destul de încurcate venite dinspre nişte oameni care nu aveau legătură cu activitatea de zi cu zi a clubului. Eu, ca o persoană care de un an şi jumătate a început să înţeleagă ce se întâmplă la această societate, aş putea spune că lucrurile nu sunt atât de complexe. Însă nu toată lumea are dorinţa să stea şi să înţeleagă ce se întâmplă.

Oamenii ar vrea ca lucrurile să fie mai clare, însă noi trebuie să venim cu foarte multe explicaţii. Dar oamenii vor să îşi cumpere un bun, un activ, un brand, nu vor să îşi cumpere probleme. Să sperăm că această modificare de plan, lucrurile se vor stabiliza, sumele sunt mult mai mici, şi atunci să avem mai mulţi investitori dornici să vină alături de noi.

“A fost o supărare din partea investitorilor pentru că discuţiile au apărut în presă”

Cu domnul Murad mai există vreun dialog referitor la o anumită preluare?

– Din punctul meu de vedere, nu a existat nici cea mai mică legătură cu noi. Dincolo de asta nu pot să spun nimic din moment ce nu am mai fost contactaţi vreodată. Ce am aflat, am aflat din presă sau de la domnul Iacob, dar cam atât.

Ştim, în schimb, că aţi negociat cu domnul Tomşa. De ce au căzut negocierile?

– Eu cred că a fost o supărare din partea investitorilor pentru că discuţiile, care trebuiau să fie confidenţiale, au apărut în presă şi oamenii şi-au pierdut încrederea că lucrurile pot fi făcute într-un mod profesionist la Dinamo.

Mai există sponsori la Dinamo în afară de DDB? Mă refer la domnii Niţu, Iuhasz, Ciolan…

– Domnul Ciolan ajută în fiecare zi. Ne-a pus la dispoziţie autocarul pe care l-a cumpărat. Pe de altă parte, din fericire, n-a mai fost nevoie în ultima perioadă să solicităm bani de la aceste persoane. Având în vedere că au fost mereu alături de Dinamo, cred că dacă am avea nevoie, ar interveni din nou. Sper să nu fie cazul şi să ne rezolvăm singuri problemele pentru că aceşti oameni au participat foarte puternic.

“Problema noastră a fost una de coeziune, nu de valoarea jucătorilor”

Rezolvarea în altfel a problemelor înseamnă găsirea unui investitor. Sunteţi optimist că discuţiile vor putea fi facilitate de modificarea planului?

– Evident, discuţii vom putea avea doar după modificarea acestui plan. Sunt optimist, da.

În vară au plecat foarte mulţi jucători de la echipă. V-au dezamăgit unii prin comportamentul lor după retrogradare?

– Nu aş putea spune că am fost dezamăgit. Majoritatea erau jucători buni şi acum joacă bine la alte echipe. Problema noastră a fost una de coeziune, nu de valoarea jucătorilor. Nu pot spune că sunt dezamăgit pentru că i-am înţeles. Valoarea lor le permite să joace la nivel de primă ligă şi mi se pare normal să facă asta. Au mai fost discuţii pe ici pe colo, dar cu majoritatea jucătorilor am rămas în relaţii foarte bune pentru că nu i-am minţit niciodată şi mi-am câştigat respectul lor.

“Nu se desfăşoară lucrurile uşor, dar trebuie să subliniem faptul că ceea ce ne-am propus noi s-a realizat”

În ce relaţii sunteţi cu Vlad Iacob, noul administrator special de la club?

– Relaţii normale, instituţionale. Lucrurile se petrec zilnic la Dinamo, este o legătură zilnică. Încercăm să rezolvăm lucrurile.

În urmă cu un an şi şase luni când aţi venit la Dinamo, vă gândeaţi că v-aţi putea lovi de atâtea probleme?

– Acum cunosc ceva mai mult decât atunci. În primele două-trei luni zilnic apărea câte ceva. Nu ştiam volumul problemelor, dar eram conştienţi că nu va fi foarte uşor, măcar prin prisma impactului social pe care această echipă îl are. Nu se desfăşoară lucrurile uşor, dar trebuie să subliniem faptul că ceea ce ne-am propus noi: plan de reorganizare, ridicarea interdicţiei de transferuri, licenţiere, clasificare şi tot felul de alte lucruri care au ţinut de profesia noastră, insolvenţa, s-au realizat. Aşa că suntem optimişti şi că ceea ce ne propunem cu transferul echipei la un acţionar puternic se va realiza.

Care este lucrul care vă deranjează cel mai mult la Dinamo în acest moment?

– Nu m-am gândit la acest lucru. Luăm fiecare zi ca pe o provocare pe care încercăm să o rezolvăm. Ne gândim că Dinamo este un brand atât de puternic la nivel naţional, încât trebuie salvat cu orice preţ. Sunt supărări şi frustrări în fiecare zi, lucruri neaşteptate, dar nu este ca şi cum aceste lucruri ne-ar opri din activitatea noastră şi din ceea ce am propus.

Despre cei trei Dinamo: “Îmi pare rău de apariţia celorlalte două echipe”

Referitor la salvarea brandului, remarcăm alte două echipe numite “Dinamo” şi care vor să se identifice cu echipa istorică. Dumneavoastră cum vedeţi această situaţie?

– În primul rând mă uit către suporteri şi mă uit cu ce echipă se identifică ei. Este foarte clar cu ce echipă de fotbal se identifică. Pe de altă parte, mă uit pe rating-urile UEFA şi FIFA şi văd acolo despre ce echipă vorbim. Cele două foruri dau o mare importanţă principiului continuităţii şi echipa pe care noi o gestionăm a dus steagul fotbalului dinamovist mai departe şi nu am nicio îndoială că această echipă este cea veritabilă.

Îmi pare rău de apariţia celorlalte două echipe şi că sunt trei echipe Dinamo pentru că mai sunt situaţii în România, de la Bucureşti până la Timişoara trecând prin Craiova, în care apariţia mai multor echipe nu a făcut decât să disipeze forţele suporterilor şi este foarte rău că s-a întâmplat aşa ceva. Sper ca lucrurile să se stabilizeze pe măsură ce se vor rezolva lucrurile clubului aflat în insolvenţă.

MAI poate reveni lângă echipă: “Am încredere că această colaborare, într-o anumită formă se va realiza”

Există posibilitatea unei fuziuni cu CS Dinamo?

– Nu cred că fuziunea este termenul juridic corect pentru simplul motiv că o fuziune ar aduce o neputinţă de a evolua în SuperLiga. Dar este clar că lumea îşi doreşte ca CS Dinamo să devină unul dintre acţionarii echipei de fotbal Dinamo, aşa cum ar fi normal. Ştie toată lumea că echipa de fotbal s-a desprins ca secţie, din Clubul Sportiv Dinamo, dar se trage tot de acolo şi o reunire a forţelor ar fi foarte importantă pentru foarte multe motive.

Cred că există o astfel de dorinţă şi la Clubul Sportiv, dar pentru că vorbim de un club de stat, ei aşteaptă să vadă rezolvate problemele financiare şi niciun fel de lucru neplăcut să nu atingă imaginea CS Dinamo. Am încredere că această colaborare, într-o anumită formă se va realiza.

Adică există această posbilitate de colaborare…

– Da şi sper ca CS Dinamo să devină unul dintre acţionarii echipei de fotbal.

“Eu am vorbit cu aceşti jucători, cu părinţii lor, le-am explicat situaţia, dar ei ştiau una şi bună: vor să se elibereze de contract. Ei, nu se poate aşa”

A devenit un trend ca , vedem cazurile David Ţone, Claudiu Stan. Ce se întâmplă?

– Aceşti jucători au avut oferte de împrumut de la alte cluburi, oferte pe care ei nu le-au acceptat. Nu mi se pare corect să vii şi să spui că vrei să pleci liber de contract de la Dinamo, dar să nu accepţi nicio altă variantă oferită de club astfel încât ambele părţi să fie avantajate, nu doar una dintre ele. Să nu uităm că acest club este în insolvenţă şi nu ne permitem, pur şi simplu, să pierdem jucători că aşa vrea cineva şi că oamenii înţeleg sau nu aceste probleme juridice.

Este problema lor. Eu am vorbit cu aceşti jucători, cu părinţii lor, le-am explicat situaţia, dar ei ştiau una şi bună: vor să se elibereze de contract. Ei, nu se poate aşa. Trebuie să înţeleagă că administratorul judiciar nu este un patron al acestei echipe şi nu îşi permite să dea drumul jucătorilor după bunul plac. Când Dinamo nu va mai fi în insolvenţă şi va avea un patron, iar acesta va decide că jucătorii respectivi nu au ce căuta la Dinamo, le poate da drumul aşa cum îşi doreşte. Astăzi ne aflăm în această situaţie şi legea trebuie respectată.

Despre restanţele lui Bonetti: “Presupun că la un moment dat va fi plătit!”

Care este relaţia dintre dumneavoastră şi DDB şi care sunt sumele virate lunar în club?

– Ştiţi că nu am răspuns la întrebările referitoare la bani. Pot să vă spun că îşi fac datoria cu vârf şi îndesat, relaţia este una foarte bună. Este evident că dacă clubul nu putea să meargă mai departe, din punct de vedere juridic, fără administratorul judiciar, la fel de bine nu putea să meargă din punct de vedere financiar fără DDB.

Eu cred că simbioza dintre administrator şi DDB a mers foarte bine. În continuare lucrurile se desfăşoară bine, sunt discuţii, încercăm să obţinem cele mai bune căi. Nu întotdeauna discuţiile sunt pe aceeaşi lungime de undă, dar încercăm să găsim soluţii pentru Dinamo.

A apărut subiectul cu salariile restante care trebuie plătite către Dario Bonetti. Care este situaţia referitoare la banii câştigaţi în instanţă de fostul antrenor, mai ales că se vorbea şi un conflict între dumneavoastră şi DDB pe tema asta?

– Dincolo de părerea noastră subiectivă, că nu merita aceşti bani, rămâne faptul că i-a câştigat în instanţă. Presupun că la un moment dat va fi plătit. Evident că, având o hotărâre judecătorească, noi ar trebui să o punem la plată. DDB-ul a contestat acest lucru, o să vedem ce se pronunţă judecătorul. N-aş putea să fac niciun comentariu pe această temă. Cert este că n-a existat niciun conflict între noi şi DDB pe această temă.

Dinamo rămâne interzisă pe “Arc”: “Societatea nu poate funcţiona la modul propriu pentru că nu are schema necesară de personal”

Stadionul “Arcul de Triumf” este în continuare blocat pentru fotbal. Dinamo a solicitat în repetate rânduri drept de joc pe noul stadion. Există noutăţi în acest caz?

– Văd două lucruri. Există dorinţă din partea ministerului ca acest stadion să fie deschis fotbalului şi nu mă refer doar la Dinamo. Pe de altă parte, este evidentă şi o opoziţie din partea celor de la rugby. Nu pot să spun ceva rău despre acest lucru, poate că şi eu dacă aş fi la rugby aş încerca să îmi apăr partea mea. N-aş putea să spun care va fi rezolvarea.

Ştiu că s-a înfiinţat o nouă societate care urmează să închirieze stadionul, dar în acest moment societatea nu poate funcţiona la modul propriu pentru că nu are schema necesară de personal. Există în continuare contacte, dar aşteptăm ca lucrurile legale să fie reglementate şi să mergem să jucăm acolo. Nu cred că astăzi poate spune cineva că lucrurile vor evolua într-o direcţie sau alta.

“Până, cel târziu, la jumătatea anului viitor să avem un nou investitor”

Aveţi o altă variantă de stadion pe care să disputaţi meciurile de pe teren propriu ca să nu vă mai mutaţi în jurul Bucureştiului?

– Luăm în calcul mai multe soluţii, dar nu aş putea să vă spun, din moment ce nu s-a stabilizat ceva.

V-aţi fixat un orizont de timp în care echipa să poată fi preluată de un nou investitor?

– Nu mi-am fixat un orizont de timp, dar am speranţa ca până, cel târziu, la jumătatea anului viitor să avem un nou investitor.