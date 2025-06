Răzvan Zăvăleanu, reacție emoționantă după ieșirea lui Dinamo din insolvență: ”Simt o mare bucurie. Foarte puțini credeau că reușim”. Exclusiv

Tribunalul București a decis ca Dinamo să iasă din insolvență după mai bine de 4 ani, iar Răzvan Zăvăleanu a explicat în exclusivitate pentru FANATIK ce urmează pentru ”roș-albi” de acum încolo.

Răzvan Zăvăleanu, mândru că a scos Dinamo din insolvență

La scurt timp după , Răzvan Zăvăleanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a precizat că toate sumele prevăzute în planul de reorganizare au fost plătite în avans și Dinamo a putut reintra astfel în circuitul economic.

”Evident credeam că avem dreptate din punct de vedere juridic, singura necunoscută era modul în care judecătorul sindic va decide referitor la aprobarea sau nu a cererii noastre. Noi eram ok. Sigur că nu puteam să ieșim cu declarații pline de optimism câtă vreme nu eram la mâna noastră, dar am fost încrezători că vom ieși din insolvență.

. Absolut tot ce era prevăzut să fie plătit până la noiembrie 2025 a fost plătit anticipat. Nu mă împingeți la chestia asta cu sumele, pentru că nu am vorbit niciodată despre bani și nu am s-o fac nici acum. Evident că sumele au fost foarte mari, acționarii și-au făcut treaba cu vârf și îndesat și ceea ce au promis au și realizat.

(n.r. – ce urmează pentru Dinamo?) Dinamo a reintrat în circuitul economic firesc și de aici încolo își va face strategia așa cum consideră, fără să fie grevată de intervenția nimănui. Asta ne-am dorit cu toții, de astăzi încolo să dea Dumnezeu gândul cel bun ca să-și investească banii cu folos”, a declarat Zăvăleanu, pentru FANATIK.

Ce zice de intrarea în acționariatul clubului

Administratorul judiciar a dat de înțeles că nu va intra în acționariatul clubului Dinamo, deoarece firma pe care o reprezintă, RTZ&Partners SPRL, ar putea să se ocupe de insolvența altor cluburi de fotbal, însă a recunoscut că va rămâne sufletește legat de ”roș-albi”.

”Sufletește sigur vom rămâne aproape pentru că după tot ceea ce s-a întâmplat nu are cum să fie altfel. Am pus enorm de mult suflet și nimic nu ne-a fost indiferent din ceea ce a fost în perioada asta. Din punct de vedere instituțional e greu de spus.

Mai degrabă aș fi tentat să spun că nu, pentru că, fără falsă modestie, noi suntem pricepuți pe partea de insolvență sportivă și, desigur, cluburi de fotbal vor mai intra în insolvență și vor mai avea nevoie de serviciile noastre. Și o implicare la un club de fotbal concurent nu ne-ar mai permite să ne desfășurăm activitatea profesională.

Dar nici n-am luat în calcul așa ceva, focusul nostru a fost pe ieșirea din insolvență și acum resimt o mare ușurare și în același timp sunt lipsit de energie, pentru că nu mi-am închipuit, dar am așteptat cu mare emoție ceea ce s-a întâmplat astăzi”, a spus el.

Mesaj pentru fanii lui Dinamo

În reacția oferită în exclusivitate pentru FANATIK, Răzvan Zăvăleanu a precizat că îl încearcă un sentiment de mândrie pentru reușita profesională și a ținut să transmită un mesaj pentru suporterii dinamoviști care au fost loiali clubului.

”În același timp resimt și o mare bucurie pentru că ne-am asumat să salvăm Dinamo într-un moment deosebit de complicat în care foarte puțină lume credea că noi vom reuși ceva. Faptul că noi am reușit să ducem treaba asta la bun sfârșit mă face să am un sentiment de mândrie și de bucurie.

Și nu numai pentru mine și pentru noi cei de la RTZ, cât pentru fanii dinamoviști pe care i-am simțit foarte aproape și care au pus suflet și ei în tot ceea ce s-a întâmplat. Din mult, din puțin fiecare a dat cât a putut și astfel am putut salva împreună Dinamo.

Din punct de vedere profesional nu e oportun să intru în acționariatul lui Dinamo. Ceea ce este important e că rămânem cu sufletul alături de Dinamo și o să ne arate timpul ce urmează să se întâmple. Sunt atât de afectat pozitiv de vestea asta încât îmi este greu să mă gândesc la astfel de lucruri”, a încheiat Zăvăleanu.