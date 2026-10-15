Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea despre milioanele promise de Klein la CFR Cluj: „El a vrut să se angajeze în club. Am trăit asta şi la Dinamo, cu Cortacero!”. Neluţu Varga e liber să vândă acţiuni. Exclusiv

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a declarat pentru FANATIK că are pregătiţi doi investitori care să vină la CFR Cluj, dar Răzvan Zăvăleanu l-a ignorat. Reprezentantul administratorului judiciar RTZ, care gestionează insolvenţa celor de la CFR Cluj, a acordat un interviu pentru publicaţia noastră în care a spus că nu are nimic împotriva unor noi investitori atâta timp cât ei vin cu bani, iar Neluţu Varga e liber să vândă acţiunile, chiar şi în perioada de insolvenţă.

Răzvan Zăvăleanu, despre implicarea lui Klein la CFR Cluj: „Nu are calitate oficială, nu am de ce să mă întâlnesc”

Răzvan Zăvăleanu a declarat că nu a avut de ce să stabilească o întâlnire cu Hendrik Klein atâta timp cât elveţianul nu are nicio calitate oficială la CFR Cluj. Reprezentantul administratorului judiciar RTZ a lăsat să se înţeleagă că e pesimist că elveţianul va putea aduce bani în club, atâta timp cât el a încercat să se angajeze la echipă.

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Domnule Zăvăleanu, Hendrik Klein susţine că e gata să vină cu banii la CFR Cluj, dar nu dă de dumneavoastră…

– A spus totuşi că i-am răspuns pe WhatsApp. Acuma eu nu-l cunosc pe om și nu vreau să fiu nepoliticos față de el. Eu pot sta de vorbă pe probleme de CFR, cu persoane care au o calitate oficială. Dumnealui nu are o calitate oficială, eu nu am de ce să mă întâlnesc. Mi-a zis că a scris toată presa că e la CFR. Pentru mine chestia asta nu înseamnă nimic, atâta vreme cât nu e un document.

Înţeleg…

– Pe de altă parte, există un administrator special stabilit potrivit legii, care a preluat toate atribuțiile de conducere în perioada insolvenței, sunt în contact cu acesta. Dacă cineva vrea să vină să aducă niște bani la club, nu e niciun fel de problemă, îl așteptăm cu drag.

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Neluţu Varga poate vinde acţiunile oricând: „N-au nicio legătură cu procedura de insolvență”

Așa spune, că el vrea să aducă bani la club, dar nu dă de dumneavoastră…

– Păi dar nu trebuie să dea de mine, nu trebuie să ne vedem. Dacă vrea să aducă bani la club, trebuie să văd niște scrisori, niște prezentări, niște garanții, ca să vedem cu cine avem de-a face, cu cine vorbim. Și de acolo putem să luăm niște decizii. Dar discuții sterile, din păcate, nu am timp să fac, pentru că mă preocupă foarte mult ceea ce se întâmplă în momentul ăsta cu adevărat important la echipă. Și atunci, cu toată considerația pentru acest domn, nu are niciun rost să ne vedem deocamdată.

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Nu știu care au fost discuțiile domniei sale cu domnul Varga, nici nu mă privesc. Dacă domnul Varga decide să vândă cuiva acțiuni, este dreptul dumnealui, o poate face, este acționar, poate să-și înstrăineze fără niciun fel de problemă acțiunile oricui dorește. Dacă voi vedea în registrul acționarilor că au apărut alți acționari, bineînțeles că voi fi în contact cu aceștia. Astăzi, din păcate, e ca și cum aș vorbi cu cineva care nu are nicio calitate oficială și pur și simplu nu este cazul.

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Sceptic cu privire la milioanele promise: „La asemenea tranzacţii, nu cred că lucrurile se întâmplă atât de repede”

Dar domnul Varga ar putea să vândă acțiuni fără acordul dumneavoastră în momentul ăsta?

– Sigur că da. Acțiunile sunt tranzacționabile. N-au nicio legătură cu procedura de insolvență, atâta vreme cât noul acționar își asumă drepturile și obligațiile legale care incumbă acționarilor.

. Bineînțeles, între timp domnul Varga a dezmințit informația, a spus că au fost doar niște discuții, nu e nimic semnat. Puteţi să clarificaţi?

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– Din ce am înțeles, i-a fost trimis un draft de contract pe care a refuzat să-l semneze. În mod normal, când vorbim despre tranzacții la sume de milioane de euro, nu cred că lucrurile se întâmplă chiar atât de repede și de facil. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute, oricum cine vine fără să facă un minim due diligence, cine vinde fără să știe cui vinde… lucrurile sunt un pic mai complexe. Dar, repet, pe noi ca administratori judiciari nu ne privește problema asta. Dacă domnul Varga sau alt acționar decide să-și vândă acțiunile, o pot face fără niciun fel de restricție și în noul context vom sta de vorbă cu noii acționari.

Klein, noul Cortacero? „A încercat să se angajeze la club. Lucrul ăsta l-am trăit şi la Dinamo”

Vă întreb pentru că aveți o mare experiență și acuma mă gândesc și la ce ați trecut cu Dinamo în era spaniolă. Aveți o reținere în momentul în care auziți de aceste milioane așa care vin în club și investitori străini? Parcă am mai auzit povestea asta de multe ori și niciodată n-a fost un final fericit, să zic așa…

– Eu n-am nicio reținere. Dar atâta timp cât domnul Klein a încercat să se angajeze la club… Lucrul ăsta l-am trăit și la Dinamo (n.r. cu Cortacero?). Da. Eu cred că cineva care aduce niște bani își poate lua un onorabil comision sau, dacă este acționar, foarte bine. Dar nu văd nicio legătură între angajare și atragerea de investitori. Și în momentul ăsta nici nu angajăm pe nimeni la CFR, e o echipă managerială suficientă ca număr de persoane implicate, există o colaborare permanentă, o deschidere, o comunicare foarte bună și n-avem de ce să mai aprobăm angajarea unei alte persoane. Dacă ni se propune angajarea unei alte persoane, bineînțeles că noi trebuie să analizăm să vedem dacă este oportună angajarea respectivă și dacă este oportună, atunci o aprobăm.

Dar e o chestiune care ține de noi aceasta cu luarea unei decizii. Deci e o chestiune de oportunitate, avem dreptul legal să ne pronunțăm, dar mi se pare că ducem discuția într-o altă direcție în care chiar nu are rost s-o ducem. Oricine este binevenit să vină cu bani către CFR. Bineînțeles depinde de acționari, dacă doresc să-și vândă acțiunile sau nu. Dacă e cineva care dorește pur și simplu să sponsorizeze, să facă o injecție de capital, e o altă discuție, putem discuta direct după ce suntem înştiinţaţi oficial despre acest lucru.

Momentul de cumpănă pentru CFR Cluj vine la anul: „Va trebui să restituim din sumele datorate creditorilor”

Cum merge procedura de insolvenţă?

– Încă nu avem două luni. Eu zic că s-au stabilizat într-o oarecare măsură, încă lucrăm la treaba asta, dar presupunerea mea în baza experienței pe care o avem în alte proceduri de insolvență la cluburile de fotbal, situația va fi în regulă în această parte a procedurii. Bineînțeles, am mai spus-o, momentul foarte important va fi momentul în care va trebui să începem să restituim din sumele datorate creditorilor de dinaintea procedurii.

Deci sumele trecute în tabelul de creditori, pentru că va fi vorba de sume importante și în mod evident va fi nevoie de o injecție de capital atunci, dacă nu vindem, Doamne ajută!, cine știe ce jucător pe nu știu ce sume foarte mari. Dar mai e până acolo, o luăm pas cu pas. Deocamdată sunt mulțumit că din punct de vedere sportiv echipa funcționează, că din punct de vedere managerial conducătorii CFR-ului sunt foarte ok, că din punct de vedere administrativ toată lumea își face treaba. Mi se pare că există o liniște și atunci putem profita de această liniște ca să dăm o turnură cât mai bună lucrurilor, urmând să ne gândim la celelalte probleme la momentul la care va trebui să ne gândim.

Doi jucători au refuzat diminuarea salarială la CFR: „Lucrurile au fost puse la punct şi cu ei”

Există posibilitatea să mai plece cineva în această perioadă, adică până în iarnă, de la echipă? Jucători să fie puși pe liber…

– Deocamdată nu mai sunt discuții în această direcție. S-au mai așezat lucrurile. Au mai fost doi jucători cu care am avut niște discuții nefinalizate la un anumit stadiu. Acum înțeleg că și cu acești jucători lucrurile ar fi fost puse la punct.

Cu scăderea salariului, bănuiesc?

– Da. Și atunci probabil că vom continua în această formulă deocamdată. Adică lucrurile astea se negociază de către managementul echipei, nu de către noi. Noi nu facem decât să le aprobăm în momentul în care ne-a adus la cunoștință faptul că au fost scăzute salariile. Pe de altă parte, propuneri de denunțare a contractelor vin mai întâi dinspre management către noi, urmând ca noi să le dăm curs în fața judecătorului dacă considerăm că este cazul. Dar în acest moment nu ne aflăm în această situație, suntem ok.