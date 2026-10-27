Răzvan Zăvăleanu rupe tăcerea și confirmă că CFR Cluj riscă depunctarea în SuperLiga! La cât se ridică totalul datoriilor

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CFR Cluj riscă să piardă puncte în SuperLiga din cauza problemelor financiare. Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului din Gruia, a confirmat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că pericolul depunctării există dacă ardelenii nu îndeplinesc condițiile impuse la monitorizarea financiară. Oficialul a dezvăluit că datoriile totale se ridică la aproximativ 34 de milioane de euro, inclusiv sumele datorate lui Neluțu Varga și a indicat data de 30 noiembrie drept termenul până la care trebuie rezolvată situația pentru evitarea sancțiunii.

CFR Cluj riscă depunctarea în SuperLiga! Răzvan Zăvăleanu anunță termenul-limită

Problemele financiare ale CFR-ului pot avea consecințe directe asupra situației sportive a echipei. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Zăvăleanu a explicat că formația din Gruia trebuie să respecte cerințele monitorizării financiare . Administratorul judiciar nu a putut garanta că situația va fi rezolvată, dar a precizat că există încă timp pentru îndeplinirea condițiilor necesare. Data de 30 noiembrie este esențială în acest proces.

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„În pericolul ăsta de depunctare e orice club, atâta timp cât nu îndeplinește condițiile pentru monitorizare. E o problemă pe care încercăm să o ținem sub control și să o monitorizăm. Este cunoscut deja că, dacă nu ai datoriile plătite la zi, poți fi depunctat. Nu aș ști să spun dacă este o problemă rezolvabilă sau nu în acest moment, pentru că ține de îndeplinirea mai multor condiții. E o problemă de care ne ocupăm și sper ca, într-un moment sau altul, să o rezolvăm. Avem timp să rezolvăm până la 30 noiembrie”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ar fi păcat de munca jucătorilor!”. Administratorul judiciar, îngrijorat de o posibilă sancțiune

Zăvăleanu a recunoscut că o eventuală depunctare ar afecta în primul rând eforturile fotbaliștilor, care ar putea pierde în clasament puncte câștigate pe teren. Oficialul a subliniat că, din perspectiva atribuțiilor sale de administrator judiciar, prioritatea este menținerea clubului în prima ligă și gestionarea problemelor financiare, nu poziția ocupată de echipă în clasament.

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„Vă dați seama că măcar pentru munca jucătorilor ar fi păcat să fie depunctată echipa. Pentru mine, ca administrator judiciar, scopul meu este ca echipa să fie în prima ligă, nu mă interesează prea tare pe ce poziție, dar e păcat de munca jucătorilor”, a continuat Zăvăleanu.

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Datorii de 34 de milioane de euro la CFR Cluj! Ce sume apar în tabelul creditorilor

. Potrivit administratorului judiciar, datoriile totale ale CFR-ului se ridică la aproximativ 34 de milioane de euro, sumă în care sunt incluse și creanțele lui Neluțu Varga. Din total, creanțele chirografare, adică acele creanțe care nu beneficiază de garanții specifice, însumează aproximativ 140 de milioane de lei, echivalentul a circa 26 de milioane de euro, potrivit cifrelor prezentate de Zăvăleanu.

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Administratorul judiciar a explicat că există deja un tabel preliminar al creditorilor, dar procedura nu este finalizată. Persoanele nemulțumite de deciziile privind admiterea creanțelor pot formula contestații: „Avem un tabel preliminar de creditori, așteptăm să fie contestat de persoanele care se consideră nemulțumite de deciziile noastre și cam acolo suntem. Avem o masă credală acceptată de noi. Datoriile totale sunt undeva la 34 de milioane de euro, inclusiv datoriile față de domnul Varga. Datoriile chirografare sunt 140 de milioane de lei, adică 26 de milioane de euro”, a dezvăluit Răzvan Zăvăleanu.

Când ar putea fi gata planul pentru redresarea CFR-ului

O altă etapă importantă este evaluarea activelor și analiza posibilității de reducere a unor creanțe. Zăvăleanu a precizat că eventualele diminuări ale datoriilor nu pot fi stabilite arbitrar și depind de poziția creditorilor în procedură. Potrivit acestuia, creditorii care sunt și asociați ai clubului se află într-o poziție inferioară față de alte categorii de creditori atunci când se discută despre eventuale reduceri ale creanțelor.

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„La prima adunare a creditorilor va trebui să discutăm și despre evaluatori și doar după ce vom avea evaluarea vom putea să vedem ce haircut-uri se pot face pe aceste creanțe, dacă se pot face și în ce procente. Astăzi nu aș putea să spun exact, pentru că nu e o chestie arbitrară. Dacă se face cut, se începe cu creditorii cel mai prost plasați, iar asociații sunt cei mai prost plasați creditori, stau mai rău decât ceilalți. Eu nu văd, totuși, să avem un plan mai devreme de februarie-martie”, a încheiat administratorul judiciar al CFR-ului.