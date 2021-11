Răzvan Zăvăleanu a vorbit pentru FANATIK despre postul lui Mircea Renic: “Nu îl lucrăm pe la spate!”

Dinamo este fără victorie în ultimele 14 etape şi se afundă în clasament. “Câinii” rămân cu 8 puncte obţinute în primele 17 etape şi nici venirea lui Mircea Rednic pe banca tehnică nu pare să redreseze, cel puţin pentru moment, situaţia.

Mircea Rednic: “Dacă cineva crede că Uhrin sau altcineva se va descurca mai bine decât mine, cu mare drag mă dau la o parte”

“Puriul” este fără victorie la Dinamo în cele 7 etape de când a preluat echipa şi a fost foarte nervos la conferinţa de presă, care a avut loc după remiza albă cu FC U Craiova, în momentul în care a fost întrebat de o eventuală înlocuire a sa din funcţia de antrenor:

“Eu am venit să ajut. Dacă cineva crede că Uhrin sau altcineva se va descurca mai bine decât mine, cu mare drag mă dau la o parte și îi predau echipa. Parcă am luat Barcelona sau Real Madrid, parcă Dinamo venea după 10 meciuri câștigate și am început să pierd eu. Asta e, se uită repede totul”.

Răzvan Zăvăleanu, mesaj clar: “Iese din discuţie schimbarea antrenorului. Cât e Rednic antrenorul nostru, nu o să îl lucrăm pe la spate”

Conducerea echipei nu se gândeşte la schimbarea antrenorului, reprezentantul administratorului judiciar de la Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, spunând pentru FANATIK că nu se negociază pe la spate cu un alt antrenor:

“Iese din discuţie schimbarea antrenorului. Cât e Rednic antrenorul nostru, nu o să îl lucrăm pe la spate. Nici eu şi sunt sigur că nici domnul Mureşan. Dacă am ceva de zis, o să îi spun în faţă dacă va fi cazul.

Şi avem îngrijorări legate de modul în care funcţionează lucrurile din punct de vedere sportiv, dar nu a spus nimeni nimic despre vreo înlocuire”, a spus Zăvăleanu pentru FANATIK.

Dinamo a obţinut ultima victorie din Liga 1 pe 2 august!

Dinamo a câştigat ultima dată pe data de 2 august, 3-1 în faţa Academicii Clinceni. De atunci a trecut un tur de campionat, în condiţiile în care weekendul viitor “câinii” vor întâlni din nou echipa lui Ionuţ Chirilă, în returul sezonului regulat.

Doar Academica este sub Dinamo în clasament, iar pentru echipa lui Mircea Rednic sunt trei puncte care trebuie neapărat obţinute. “Câinii” sunt la şase puncte de FC U Craiova, echipă aflată pe locul de baraj.

Însă, actualul format al competiţiei o ajută pe Dinamo. La finalul sezonului regulat, punctele se înjumătăţesc, iar în aceste condiţii, diferenţa se va face în play-out, unde se vor desfăşura 9 etape.

Mircea Rednic, antrenor şi finanţator! A adus de acasă 20.000 de euro pentru diferite plăţi

Mircea Rednic s-a declarat nemulţumit de prestaţia atacanţilor săi, care nu reuşesc să marcheze, 7 dintre cele 13 goluri ale echipei fiind marcate de Deian Sorescu:

“Cine a marcat de la noi? Deian Sorescu şi Torje. Nu e normal. Atacanţii nu sunt productivi. Vreau mai mult de la ei, să fie mai prezenţi. Lucrăm la finalizare la fiecare antrenament. Câte ocazii tre să avem ca să dăm un gol? Trebuie să fie mai responsabili şi mai concentraţi”.

Mircea Rednic nu are doar rol de antrenor la Dinamo. Tehnicianul a adus bani de acasă pentru a rezolva din problemele clubului. Aşa cum FANATIK a anunţat, pentru comisioane de transfer, asigurare RCA, combustibil pentru autocar, vitaminizare sau refacerea terenurilor.