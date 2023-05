Răzvan Zăvăleanu, strigăt de disperare după seara magică a lui Dinamo: „Avem nevoie de ajutor astăzi, nu mâine, nu în 2025 când va fi gata stadionul!”

Administratorul judiciar al „câinilor” a trimis o „săgeată” către Cristi Borcea, care a spus că se gândește să investească din nou la Dinamo, doar atunci când va fi gata noul stadion.

Răzvan Zăvăleanu, strigăt de disperare după seara magică a lui Dinamo

chiar dacă Dinamo este aproape de promovarea în prima ligă, vorbind despre dinamoviștii potenți financiar, care nu au vrut să ajute clubul în momentele grele:

ADVERTISEMENT

„Cine sunt ei și cine suntem noi, din fericire am făcut o echipă bună. Am fost singurul care era pozitiv și când unii ne cântau prohodul.

Evident că suntem foarte atenți la ce se întâmplă în toate direcțiile, trebuie rezolvate și din punct de vedere administrativ. Sunt și anumite lucruri care ne dau de gândit și sper să se rezolve lucrurile și din punct de vedere juridic, mi-aș dori ca modificarea de plan să fie aprobată”.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Planul de reorganizare era și dintr-o perspectivă pesimistă, a nepromovării și nu știu judecătorul dacă analizează partea sportivă a lui Dinamo.

Același judecător și-a dat seama și când Dinamo a retrogradat că banii din drepturile de televiziune pot fi sau nu pot fi. Judecătorul trebuie să vadă că există posibilitatea de salvare a companiei”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Mi-aș fi dorit să apară mulți dinamoviști și în momentele grele!”

„Suma din drepturile TV nu este atât de mare și trebuie acoperită, nu ne salvează aceste sume, ar fi ideal, dar nu este cazul. Avem un plan activ, care funcționează până în acest moment.

Vrem să facem un plan mult mai sustenabil, însă nu este ca și cum nu am avea un plan, așteptăm o confirmare a unui plan, dar altfel nu ar trebui să-și facă nimeni probleme ca să afecteze partea sportivă a lucrurilor.

ADVERTISEMENT

Tot timpul a contat pentru suporteri rezultatul bun. Au apărut mulți dinamoviști alături de echipă, mi-aș fi dorit să fie alături de echipă și în momentele grele”, a .

ADVERTISEMENT

„Ați văzut câtă lume a fost în lojă aseară, oameni potenți financiar, care puteau ajuta în momentele grele, dar nu am primit niciodată acest ajutor. Dacă fiecare dinamovist, cu posibilități, ar fi venit să ajute, situația ar fi fost cu totul diferită.

M-aș fi așteptat să avem parte de ajutor atunci când aveam nevoie și credeți-mă că am umblat după oameni de am înnebunit și abia dacă am găsit.

Este momentul astăzi, nu mâine, nu 2025 când va fi gata stadionul, că nu știm ce se va întâmpla în timp. Avem nevoie în continuare de bani pentru a ne susține. Nu vom putea nici acum aștepta să se întâmple nu știu ce, nu știu când.

Le mulțumesc tuturor care vor să se alăture proiectului și îi aștept zilele următoare să ia legătura cu noi! A fost promisă o sumă considerabilă și sper ca această promisiune să fie realizată după ziua de sâmbătă.

În ciuda situației de insolvență, jucătorii valoroși nu vor fi vânduți ieftin, vor fi vânduți pe adevărata lor valoare. Noi nu avansăm sume.

Din păcate, domnul Șerdean nu avea un plan de salvare, trebuie să vă spun că tot timpul am considerat că misiunea noastră primordială este să salvăm societatea. Dacă nu salvezi din punct de vedere juridic, este degeaba”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.