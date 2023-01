Răzvan Zăvăleanu, ultimatum pentru jucători după rezultatul rușinos de la primul meci din 2023: „De acum ne ocupăm de muncă”

Dinamo a remizat în primul amical din această iarnă, scor 0-0 cu CS Păulești, echipa la care a ajuns , informație anunțată în exclusivitate de FANATIK. Răzvan Zăvăleanu a făcut apel la calm după situația tensionată din ultima săptămână, care a plecat de la , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Răzvan Zăvăleanu a mărturisit că problemele financiare se vor remedia la Dinamo: „Facem eforturi în acest sens”

Dinamo, măcinată de probleme financiare, a jucat primul meci amical al iernii la Buftea în compania lui CS Păulești, echipă din al treilea eșalon al fotbalului românesc. Pentru echipa mai slab cotată a evoluat și Valentin Lazăr, care s-a despărțit de Dinamo la sfârșitul anului trecut din cauza relației tensionate cu Ovidiu Burcă.

Răzvan Zăvăleanu a vorbit despre , însă a precizat că jucătorii își vor primi banii la un moment dat. „Toate lucrurile neplăcute au încetat, s-au resetat și de acum ne ocupăm de muncă.

Mai devreme sau mai târziu trebuie să vină (n.r. și banii). Noi facem eforturi în acest sens. S-a achitat un salariu, urmează să intre banii după Sorescu și să revenim.

Am mai avut discuții telefonice cu jucătorii, am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Cred că lucrurile puteau fi gestionate puțin altfel, dar din nefericire a fost așa cum a fost și acum nu mai putem întoarce timpul înapoi. Noi am comunicat în această perioadă, nu cred că mai e cazul de lămuriri suplimentare”, a declarat Răzvan Zăvăleanu, la finalul meciului amical al lui Dinamo.

Răzvan Zăvăleanu nu înțelege motivul pentru care Ovidiu Burcă a fost criticat: „Mi se pare în regulă să-și pună punctul de vedere”

Ovidiu Burcă s-a supărat pe jucătorii lui Dinamo pentru că au refuzat să se antreneze la începutul săptămânii, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , administratorul special al lui Dinamo.

Răzvan Zăvăleanu i-a luat apărarea lui Ovidiu Burcă și nu înțelege motivele pentru care a fost criticat. În urmă cu trei zile, după atitudinea de la antrenamentul de luni, 16 ianuarie.

„Ne-am lămurit toți, eu sper să fie ok începând de astăzi. (n.r. Trebuia Burcă să iasă să vorbească) Acum, nu suntem chiar în comunism, încât să le interzicem oamenilor să vorbească. Mi se pare în regulă să-și pună punctul de vedere, are o opinie, trebuie să și-o exprime. Nu știu de ce a fost așa criticat”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu.

Răzvan Zăvăleanu, detalii despre situația de la Dinamo: „Există discuții cu mai mulți posibili investitori”

Pachetul de acțiuni de la Dinamo este intens discutat, FANATIK dezvăluind în exclusivitate ultima ofertă pusă pe masă de președintele DDB, Eduard Galan.

Răzvan Zăvăleanu a făcut precizări în acest sens, dezvăluind că există discuții cu mai mulți investitori, însă lucrurile sunt încetinite de decizia Tribunalului București de la finalul anului trecut. .

„Există discuții cu mai mulți posibili investitori, însă totul este grevat de ceea ce se întâmplă cu planul de reorganizare, să fie fiabil pentru planul financiar. Toți vor să vadă ce se va întâmpla, dar există numeroase discuții în tot felul de părți”, a încheiat Răzvan Zăvăleanu.