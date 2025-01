RCS RDS, lovitură totală pentru Netflix. Sunt vești bune pentru abonați

Digi ia fața marelui Netflix și îi atrage pe abonați de partea sa cu un canal plin de filme bune, pe gratis. Din luna decembrie a anului 2024, a fost anunțată colaborarea cu AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE). În urma acesteia, a fost introdus postul FilmMania. Și, în timp ce compania de streaming doar ce a mărit prețurile abonamentelor, românii de toate vârstele au la dispoziție producții de top, alese cu grijă, fără să scoate niciun leu în plus din buzunar.

Când a apărut Digi în România

Digi este principalul furnizor de telecomunicații din România, fondată în 1996 de Zoltán Teszári, sub denumirea de Romanian Cable System (RCS). La momentul actual, compania s-a extins, fiind prezentă la nivelul Europei, în Belgia, Italia, Portugalia și Spania.

În România domină piață, înregistrând în 2023 o cotă de 70% în domeniul serviciilor de internet fix și de 73% în cel al televiziunii. oferind reduceri substanțiale la abonamente, beneficii de nerefuzat, precum și pachete avantajoase.

Procesul de fidelizare este unul continuu. Și, așa se face că, în decembrie 2024, RCS-RDS a mai câștigat o bilă albă în ochii românilor. Mai exact, gigantul a încheiat un acord cu AMCNI, companie pe care telespectatorii o cunosc pentru canalele AMC, FilmCafe, JimJam, Minimax, TV Paprika, CBS Reality, și a introdus în grila de programe FilmMania.

Astfel că, în contextul în care oamenii sunt în căutare de filme bune, care să-i țină cu sufletul la gură sau să-i binedispună, clienții Digi au primit posibilitatea de a viziona cele mai bune producții complet gratuit.

Cu o viziune adaptată pentru români, FilmMania iese în evidență prin varietatea extinsă de proiecte cinematografice. Acestea cuprind genuri și epoci diferite și captează esența cinematografiei de calitate. Vorbim despre thrillere care te țin cu sufletul la gură, drame pentru care trebuie să-ți pregătești cutia de șervețele și comedii care te vor face să râzi în hohote.

Numai în ianuarie și februarie 2025 au fost anunțate titluri care au trecut testul timpului, precum The Fifth Element, The Hitman, Machine Gun Preacher, Joan of Arc, A Time To Kill, Zorro, Leon The Professionel, Jaws, Scarface, Taxi și The Bridge Over The River Kwai, notează

Cât costă abonamentul la Netflix în 2025

Fără dar și poate, Netflix are un rival de temut, mai ales în contextul în care, nu de mult . În ianuarie 2025, tariful pentru planul Minim este de 5,99 de euro pe lună, aproximativ 29 de lei.

Planul include Acces nelimitat la filme, seriale și jocuri pe mobil, fără reclame. Dar plătitorii au posibilitatea de a viziona pe un singur dispozitiv compatibil la rezoluție 720p (HD). Iar opțiune de descărcare este pentru un singur dispozitiv compatibil.

Planul Standard are un preț aproape dublu, de 10,99 euro pe lună (53,85 de lei), cu posibilitatea de a adăuga dispozitive extra, la prețul de 3,99 euro/ lună (19.55 lei) fiecare. Pe lângă această opțiune, abonamentul include acces nelimitat la filme, seriale și jocuri pe mobil, fără reclame. Abonații au posibilitatea de a viziona pe două dispozitive compatibile simultan, la rezoluție 1080p (Full HD) și de a descărca pe două dispozitive compatibile în același timp.

Planul Premium costă 13,99 euro/lună (58,49 de lei). Și, pe lângă șansa de adăuga extra abonați pentru 3,99 euro/ lună, are și alte avantaje. Printre acestea se numără accesul nelimitat la producții, pe patru dispozitive simultan. Vizionarea se poate face la o rezoluție 4K (Ultra HD) + HDR. Abonații pot descărca pe 6 dispozitive și au și audio spațial Netflix.

Cum poți schimba abonamentul

Amintim ca abonamentul la Netflix poate fi schimbat în orice moment. Tot ce trebuie să faci este să te contactezi la cont. Selectează apoi „Schimbarea abomentului”. Alege planul dorit. După aceea, alege opțiunea Continuare sau Actualizare.

În cele din urmă, bifează Confirmarea modificării sau Confirmare. Trecerea la un abonament mai scump se va face instant. Totodată, data de facturare va fi ajustată în funcție de soldul rămas după ultima plată.

În schimb, trecerea la un plan mai ieftin schimbarea va fi aplicată începând cu următoarea dată de facturare. Până atunci, te vei putea bucura de beneficii. De ținut minte este și că abonamentul Netflix poate fi anulat oricând.