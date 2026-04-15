Reabilitarea rețelei de termoficare a Bucureștiului, blocată de un privat, în Parcul Tineretului. Decizie disperată a Primăriei Capitalei

Situație neașteptată pentru Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, care este obligat să grăbească lucrările de reabilitare în zona Sălii Polivalente din București. Doar două luni are la dispoziție Primăria Capitalei pentru a înlocui țevile de apă caldă care trec pe sub zona din spatele sălii și care nu se află în proprietatea Primăriei Capitalei.

Primăria Capitalei, război în instanță cu proprietarul unui teren din Parcul Tineretului

Decizia a fost luată în instanță, la finalul lunii martie, fiind definitivă și executorie. Sentința pune capăt unei perioade de un an, în care autorităților locale li s-a interzis să pătrundă pe terenul privat și să înlocuiască conductele de apă.

Litigiul tranșat de Tribunalul București a fost deschis de Municipiul București, prin Primar General, împotriva firmelor Rodexim Investments Company SRL (proprietara terenului din Parcul Tineretului) și Pantheon Development (superficiar al terenului). Potrivit datelor din dosar, respectivul teren este cuprins în pe baza căruia a fost realizat proiectul de reabilitare a rețelei de termoficare, în martie 2023.

”În urma demersurilor efectuate în scopul contactării pârâţilor, reclamantul a precizat că acestea nu şi-au exprimat acordul cu privire la efectuarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de termoficare, iar relocarea reţelei de termoficare nu este posibilă, astfel cum reiese din memoriul tehnic privind menţinerea traseului existent, relocarea traseului conductelor nefiind posibil din motive tehnice, de siguranţă şi de reglementare”, se arată în cererea depusă de PMB în instanță.

Proprietarul spune că țevile de apă nu trec pe sub terenul lui

Proprietarul terenului are, însă, o variantă diferită. Acesta susține că a solicitat încă din 2020 un acord pentru lucrări la rețeaua de termoficare, pe care l-au și primit în decursul aceluiași an. Ulterior, PMB nu a luat nicio măsură până în 2025, când a revenit cu o nouă solicitare.

Au urmat discuții între cele două părți, inclusiv constructorul și proiectantul, iar în urma verificărilor s-a constatat că rețeaua de termoficare nu trece pe sub terenul privat.

În mai 2025, Municipiul București a solicitat oficial aprobarea pentru efectuarea de săpături în vederea ”identificării conductei”, invocând că nu a fost posibilă identificarea fără a afecta terenul respectiv. Răspunsul proprietarului a fost negativ, poziția sa oficială fiind că traseul conductei de termoficare este exterior limitei de proprietate.

PMB nu a încercat să sape propriul teren pentru a afla pe unde trec conductele de apă

De asemenea, acesta a solicitat ca, ”întrucât terenul său se învecinează cu terenul proprietatea Municipiului București, să se efectueze minime săpături pe terenul proprietatea Municipiului București pentru a fi identificată cu exactitate poziţionarea conductei”.

Drept răspuns, PMB a dat în judecată cele două societăți și a câștigat dreptul de a intra pe teren. Cu toate acestea, instanța a redus la două luni timpul de efectuare a lucrărilor, față de șase luni cât solicitaseră inițial autoritățile locale. Mai mult, PMB trebuie să achite eventuale daune, în cazul în care aduce distrugeri terenului respectiv.

Cine se află în spatele firmelor care dețin terenul de 6.000 mp din Parcul Tineretului

Rodexim Investments Company SRL, proprietara terenului de 6.200 de mp din Parcul Tineretului, este deținută și administrată de Doina Buturgă, alături de cetățeanul belgian Lesman Isy Noel și austriaca Lesman Hanna. Societatea face parte dintr-un grup de companii în care mai apare Textila Oltul SA, înființată în anul 1879 și privatizată în 1999, acționar majoritar fiind firma belgiană Drapantex. Doina Buturugă (64 de ani), de profesie economist, este președinte al companiei Textila Oltul, conform datelor de pe Bursa de Valori București.

Textila Oltul SA, companie cu sediul în județul Covasna, a încheiat anul 2024 cu un profit de 120.000 de lei (creștere de peste 110% față de anul anterior), raportat la o cifră de afaceri de 21,2 milioane lei. Societatea are 143 de angajați, potrivit .

Pantheon Development, societate administrată de aceeași Doina Buturugă, a solicitat, cu câțiva ani în urmă, un aviz de desființare clădiri și de autorizare construire spațiu expozițional, pe un teren de 6.200 mp din apropierea Sălii Polivalente din Capitală.