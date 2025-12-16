Sport

Reacția americanilor după ce Simona Halep a spus adevărul despre retragerea din tenis. Marea dilemă a jurnaliștilor sportivi

Presa din SUA are o mare dilemă când vine vorba de retragerea din tenis a Simonei Halep. Ce scriu jurnaliștii despre marea sportivă și ce vor să mai afle?
Valentina Vladoi
16.12.2025 | 09:30
Reactia americanilor dupa ce Simona Halep a spus adevarul despre retragerea din tenis Marea dilema a jurnalistilor sportivi
Ce spun jurnaliștii americani despre Simona Halep. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep a vorbit recent despre decizia pe care a luat-o privind retragerea din tenis. În ciuda faptului că sportiva s-a resemnat și nu regretă alegerea făcută, iată că jurnaliștii americani au în continuare întrebările lor.

Ce scrie presa din SUA despre Simona Halep

Americanii se întreabă dacă Simona Halep va mai rămâne ancorată sau nu de tenis. Deși aceasta și-a anunțat într-adevăr retragerea, jurnaliștii își doresc să afle dacă sportiva își va păstra dragostea pentru acest sport.

ADVERTISEMENT

Totodată, presa străină a mai scris despre româncă că a făcut ce a fost mai bine pentru ea la acel moment. Pe de altă parte, faptul că în continuare admiră tenisul de la distanță poate da de înțeles mai multe lucruri.

„Poate că alte jucătoare de tenis ar putea să-i urmeze exemplul, având în vedere că a fost considerată una dintre cele mai bune sportive din lume ani de zile. Totuși, când accidentările sunt zilnice și simți multă durere pe teren, cu siguranță este timpul să spui ‘la revedere’.

ADVERTISEMENT
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un...
Digi24.ro
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”

Simona Halep a făcut ce e mai bun pentru ea însăși, iar întrebarea este dacă va rămâne implicată în lumea tenisului în alt mod, ca antrenoare sau membră a unei organizații de tenis.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și...
Digisport.ro
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea

Se pare că acestea nu sunt ambițiile ei în acest moment, dar Halep urmărește îndeaproape evoluțiile din acest sport și se bucură să-l urmărească”, au scris jurnaliștii de la tennisworldusa.org.

Ce a spus Simona Halep despre retragerea din tenis

Menționăm faptul că reacția jurnaliștilor americani vine după ce Simona Halep a recunoscut că a avut nevoie de timp pentru a lua decizia de retragere din tenis. Sportiva pur și simplu nu s-a mai regăsit pe teren la ultimul său meci.

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a vorbit deschis despre durerile pe care le avea, dar și despre accidentările care au lăsat urmări. A fost sinceră cu părinții săi, le-a transmis decizia, iar aceștia i-au fost alături în următoarea perioadă.

„M-am gândit mult timp când să iau decizia, când să joc ultimul meu meci, dar cu siguranță nu am decis asta când am intrat pe teren să o înfrunt pe Lucia în ziua aceea. Pur și simplu am simțit că locul meu nu mai era acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, aveam dureri la genunchi și încă le puteam simți.

După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: «După asta, mă voi opri». Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Au văzut asta ca pe un lucru bun, asta e povestea, dar realitatea este că nimeni nu știa”, a spus Halep.

Sportiva încă ”urmărește” tenisul de la distanță

Deși nu mai face parte din tenisul profesionist, asta nu înseamnă că Simona Halep a uitat de tot de sport. De altfel sportiva a fost surprinsă antrenându-se alături de un sportiv celebru în Dubai zilele trecute.

Totodată, aceasta s-a întâlnit și cu Darren Cahill, fostul ei antrenor. El a fost și cel care a ajutat-o să ajungă numărul 1 mondial. Astfel, s-ar părea că sportiva e în continuare legată de tenis într-o oarecare măsură.

Românii cuceresc La Liga! Andrei Rațiu și Ionuț Radu, cifre mai bune decât...
Fanatik
Românii cuceresc La Liga! Andrei Rațiu și Ionuț Radu, cifre mai bune decât vedetele lui Real Madrid
Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la...
Fanatik
Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la moară lui Gigi Becali. Ce a reușit campioana în primele 20 de etape
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate...
Fanatik
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge bine în instanțe”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Fostul concurent de la Survivor îl face praf pe Cătălin Moroșanu: 'Mințea foarte...
iamsport.ro
Fostul concurent de la Survivor îl face praf pe Cătălin Moroșanu: 'Mințea foarte mult ca să mai ciugulească un salariu! Am fost cel mai dezamăgit de el, îl admiram'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!