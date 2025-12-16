Reacția americanilor după ce Simona Halep a spus adevărul despre retragerea din tenis. Marea dilemă a jurnaliștilor sportivi

ADVERTISEMENT

Simona Halep a vorbit recent despre decizia pe care a luat-o privind retragerea din tenis. În ciuda faptului că sportiva s-a resemnat și nu regretă alegerea făcută, iată că jurnaliștii americani au în continuare întrebările lor.

Ce scrie presa din SUA despre Simona Halep

Americanii se întreabă dacă Simona Halep va mai rămâne ancorată sau nu de tenis. Deși aceasta și-a anunțat într-adevăr retragerea, jurnaliștii își doresc să afle dacă sportiva își va păstra dragostea pentru acest sport.

ADVERTISEMENT

Totodată, presa străină a mai scris despre româncă că a făcut ce a fost mai bine pentru ea la acel moment. Pe de altă parte, faptul că în continuare admiră tenisul de la distanță poate da de înțeles mai multe lucruri.

„Poate că alte jucătoare de tenis ar putea să-i urmeze exemplul, având în vedere că a fost considerată una dintre cele mai bune sportive din lume ani de zile. Totuși, când accidentările sunt zilnice și simți multă durere pe teren, cu siguranță este timpul să spui ‘la revedere’.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a făcut ce e mai bun pentru ea însăși, iar întrebarea este dacă va rămâne implicată în lumea tenisului în alt mod, ca antrenoare sau membră a unei organizații de tenis.

ADVERTISEMENT

Se pare că acestea nu sunt ambițiile ei în acest moment, dar Halep urmărește îndeaproape evoluțiile din acest sport și se bucură să-l urmărească”, au scris jurnaliștii de la tennisworldusa.org.

Ce a spus Simona Halep despre retragerea din tenis

Menționăm faptul că reacția jurnaliștilor americani vine după ce Sportiva pur și simplu nu s-a mai regăsit pe teren la ultimul său meci.

ADVERTISEMENT

Totodată, ea a vorbit deschis despre durerile pe care le avea, dar și despre accidentările care au lăsat urmări. A fost sinceră cu părinții săi, le-a transmis decizia, iar aceștia i-au fost alături în următoarea perioadă.

„M-am gândit mult timp când să iau decizia, când să joc ultimul meu meci, dar cu siguranță nu am decis asta când am intrat pe teren să o înfrunt pe Lucia în ziua aceea. Pur și simplu am simțit că locul meu nu mai era acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, aveam dureri la genunchi și încă le puteam simți.

După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: «După asta, mă voi opri». Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus că vreau să mă opresc. Au văzut asta ca pe un lucru bun, asta e povestea, dar realitatea este că nimeni nu știa”, a spus Halep.

Sportiva încă ”urmărește” tenisul de la distanță

Deși nu mai face parte din tenisul profesionist, asta nu înseamnă că Simona Halep a uitat de tot de sport. De altfel

Totodată, aceasta s-a întâlnit și cu Darren Cahill, fostul ei antrenor. El a fost și cel care a ajutat-o să ajungă numărul 1 mondial. Astfel, s-ar părea că sportiva e în continuare legată de tenis într-o oarecare măsură.