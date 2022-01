Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe George Simion reacționează. A fost sau nu totul o înscenare?

Bărbatul (de profesie inginer și în vârstă de 32 de ani-n.r) care l-a stropit cu cerneală pe co-președintele AUR, George Simion, de ziua Micii Uniri, la Iași, neagă faptul că episodul ar fi fost o înscenare a partidului, așa cum s-a speculat.

Dimpotrivă, tânărul spune că nu se regăsește în valorile promovate de AUR și că nu aparține nici unui alt partid. Mai mult, el crede că mulți simpatizanți ai formațiunii politice l-ar fi linșat dacă nu interveneau oamenii legii.

”Am fost lovit în cap de membrii AUR, a intervenit poliția”

”După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos geaca și gluga, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei.

Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a declarat pentru tânărul Lucian H. care a preferat să nu-și facă public întreg numele.

De ce a aruncat tânărul cu cerneală în George Simion

Lucian H. și-a justificat și gestul devenit viral. Tânărul s-a simțit deranjat de ”mesajele populiste şi ura” pe care le-ar promova George Simion.

”Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas”, a mai precizat bărbatul, care a catalogat AUR drept un partid extremist.

În ceea ce privește cerneala, ieșeanul a mai dezvăluit că o avea la îndemână și că soția lui are o activitate ce presupune utilizarea substanței.

Lucian H. a recunoscut, de altfel, că , în ziua de 24 ianuarie, însă avea dubii dacă să-și ducă fapta la bun sfârșit.

”Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs”, a mai declarat Lucian H.

Tânărul a fost amendat și s-a ales cu dosar penal

Tot el și-a mai exprimat părerea de rău pentru consecințele evenimentului, însă nu și pentru că

”Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”, a mai spus Lucian H.

Reamintim că pe data de 24 ianuarie, co-președintele AUR a fost stropit cu cerneală, în timp ce se pregătea să danseze Hora Unirii alături de colegii săi, în timpul manifestărilor organizate de partid, în Iași, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor.

Ulterior, făptașul a fost interogat de oamenii legii în holul Hotelului Unirea, iar mai apoi vreme de 3 ore în Secţia de Poliţie.

”Mi se pare corectă amenda pe care am primit-o, este o amendă contravenţională”, a mai declarat tânărul.