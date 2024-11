Reacția celor doi antrenori după remiza de infarct dintre Sepsi OSK și Petrolul: „I-am atras atenția! / Nu am tratat așa cum trebuie!”

. Gazdele au smuls un punct după ce au evoluat în 9 oameni. Valentin Suciu și Florin Stîngă au reacționat la finalul partidei.

Reacția celor doi antrenori după remiza de infarct dintre Sepsi OSK și Petrolul. Valentin Suciu, deranjat de eliminările din prima repriză

Petrolul a preluat conducerea partidei în minutul 28, după un gol de mare finețe al lui Alexandru Tudorie.

Valentin Suciu a fost profund dezamăgit de atitudinea celor doi jucători eliminați, dar faptul că echipa nu a pierdut l-a mulțumit per total. De asemenea, tehnicianul a vorbit și despre situația lui Roland Niczuly, care nu a mai apărat de o lună.

„Se simte ca o victorie!”

„A fost o luptă, știam că nu avem foarte multe șanse, cu doi oameni în minus, dar meritul este al băieților, s-au mobilizat extraordinar. Se simte ca o victorie. Ciobotariu, Ninaj, Haruț, toți au jucat foarte bine. Este meritul tuturor.

Nu am discutat prea multe la pauză, știam că trebuie să jucăm 45 de minute cu doi oameni în plus, am structurat puțin organizarea, știam că avem șanse doar pe contraatac și mă bucur că ne-a ajutat.

„O să îi vină rândul!”

(n.r.-despre Niczuly) Cu mine nu a avut nicio problemă. Se pregătește foarte bine, cred o să îi vină rândul. Este un jucător bun, de vestiar, o să îi vină rândul și sper să intre bine.

De arbitraj nici nu-mi place să vorbesc. Au fost două derapaje ale jucătorilor. Lui Marius i-am atras atenția chiar înainte, i-am spus să se calmeze. Pentru noi este o victorie, nu un egal, vedem ce facem mai departe”, a declarat Valentin Suciu, după Sepsi – Petrolul 1-1.

Florin Stîngă, nemulțumit de faptul că elevii săi nu au știut să profite de avantajul numeric

Petrolul Ploiești a fost aproape să plece cu 3 puncte mari din deplasarea cu Sepsi, însă prahovenii au primit golul egalizator pe final, după un contra atac foarte bun al covăsnenilor.

După meci, Florin Stîngă s-a plâns de faptul că jucătorii săi nu au știut să gestioneze avantajul numeric. Tehnicianul a declarat că speră ca echipa sa să treacă repede peste acest rezultat.

„Suntem puțin doborâți mental, dar sper să ne recuperăm”

„O seară în care puteam câștiga trei puncte și să urcăm pe locul doi. Nu am tratat așa cum trebuie un moment fix, ne-au prins descoperiți și am primit un gol care ne-a năruit victoria. Sepsi a avut doi oameni eliminați.

Îmi pare rău că avem jucători foarte valoroși, cu experiență care ar fi trebuit să gestioneze acea faza fixă. Trebuia să rămânem mai mulți pe faza defensivă. Am pierdut două puncte care ne-ar fi păstrat pe locul doi și ne-ar fi dat un moral.

Azi nu am început jocul cum trebuie, nu am fost clari în fața porții. Suntem puțin doborâți mental, dar sper să ne recuperăm. Golul lui Tudorie a fost unul frumos. Era bine să mai dea unul să câștigăm.”, a spus Florin Stîngă după Sepsi – Petrolul 1-1.