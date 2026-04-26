Sport

Cristina Neagu, prima reacție după calificarea lui CSM București în Final-Four la handbal feminin: „Aș fi vrut să fiu și eu în teren. Cu puțin noroc, cred că vor juca finala!”

CSM București este în Final-Four-ul EHF Champions League după 37-27 cu Esbjerg la retur. Cum a reacționat Cristina Neagu după performanța realizată de fosta ei echipă.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
26.04.2026 | 20:04
ULTIMA ORĂ
Explozie de bucurie din partea Cristinei Neagu după calificarea lui CSM București în Final-Four. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Ziua de duminică, 26 aprilie, va rămâne în amintirea fanilor handbalului românesc grație calificării obținute de CSM București în Final-Four EHF Champions League. Cristina Neagu a fost prezentă în Sala Polivalentă și și-a susținut fosta echipă. Cum a reacționat sportiva retrasă anul trecut după marea performanță atinsă de „Tigroaice”.

Reacția Cristinei Neagu după CSM București – Esbjerg 37-27, meciul care a adus calificarea româncelor în Final-Four

CSM București a învins Esbjerg cu 37-27 la București și a obținut astfel calificarea în Final-Four la handbal feminin. Partida de vis făcută de echipa din Capitală în Sala Polivalentă a încântat publicul prezent, dar mai ales pe Cristina Neagu. Fosta jucătoare a lăudat prestația „Tigroaicelor” și consideră că echipa, cu puțin noroc, poate ajunge chiar în marea finală. „Totul a fost la superlativ. Am trăit cu foarte mari emoții. Zici că eram în teren, nu simțeam nimic în jurul meu. Acum, din tribune, înțelegem și noi supărările fanilor, mai ales când pierdeam.

ADVERTISEMENT

Cred că această calificare este un lucru extraordinar pentru handbalul românesc. CSM revine în Final-Four după foarte multe încercări. Odată ajunși acolo, se poate întâmpla orice. Cu puțin noroc, dacă nu pică cu Gyor în semifinală, cred că pot juca finala. E o bucurie de nedescris pentru mine. Cel mai important este că fetele au obținut calificarea și trebuie să se bucure de asta. Le-am scris mesaje și după meciul tur. Am simțit că această calificare este posibilă, mai ales după ce am văzut meciul din Danemarca!”, a spus inițial Cristina Neagu.

Cristina Neagu ar fi vrut să ia parte la calificarea lui CSM București în Final-Four

Cristina Neagu a spus adio oficial handbalului în cadrul unei gale deosebite dedicate acesteia la începutul lunii iunie de anul trecut. Singura handbalistă din istoria acestui sport desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare din lume, a spus adio activității sportive la aproape 37 de ani, iar acum a mărturisit că și-ar fi dorit să fi luat și ea parte la calificarea lui CSM București.

ADVERTISEMENT
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

„Aș fi vrut să fiu și eu în teren la această calificare, dar nu am regrete. Vedeți cât de mult contează antrenorul. A venit Bojana Popovic, a schimbat fața echipei, s-au calificat direct în sferturi. Merită această calificare și cred că se pot duce până în finală. Am venit să fiu cu prezența, să fiu alături cu sufletul de ele. Le-am zis că este anul în care vor ajunge în Final-Four!”, a mai spus fosta sportivă.

ADVERTISEMENT
Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27:
Digisport.ro
Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27: "Niciodată"

Laudele Cristinei Neagu pentru antrenoarea Bojana Popovic

Bojana Popovic a fost instalată la cârma echipei CSM București în noiembrie 2025, iar fața echipei s-a schimbat total din acel moment. Cristina Neagu a lăudat munca depusă de fosta ei adversară și îi prevede o carieră de succes și în calitate de antrenoare. „Nu îmi doresc să revin în handbal. Mă bucur pentru Bojana, am jucat de multe ori împotriva ei. Cred că este o antrenoare cu mult potențial, este și ea la început de carieră. A câștigat o medalie cu echipa națională, pe CSM a dus-o în Final-Four, deci se prevede deja o carieră mare, așa cum a fost ca jucătoare”, a mai spus Cristina Neagu după calificarea CSM-ului în Final-Four.

ADVERTISEMENT
  • 15 mai 2025 este data ultimului meci oficial jucat de Cristina Neagu
  • 38 de ani va împlini Cristina Neagu pe 26 august 2026
Chelsea își poate salva sezonul! Calificare în finala FA Cup contra lui City,...
Fanatik
Chelsea își poate salva sezonul! Calificare în finala FA Cup contra lui City, chiar la debutul noului antrenor. Video
Revine Charalambous la FCSB? Meme Stoica, anunțul momentului: când are loc întâlnirea decisivă...
Fanatik
Revine Charalambous la FCSB? Meme Stoica, anunțul momentului: când are loc întâlnirea decisivă cu Gigi Becali! Ce spune de Pirlo si Gilardino
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, răspuns în forță pentru Emil Boc: „Se...
Fanatik
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, răspuns în forță pentru Emil Boc: „Se pricepe și la arbitraj, domn’ primar? E comentator?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut...
iamsport.ro
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut a schimbat totul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!