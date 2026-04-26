Cristina Neagu, prima reacție după calificarea lui CSM București în Final-Four la handbal feminin: „Aș fi vrut să fiu și eu în teren. Cu puțin noroc, cred că vor juca finala!”

Ziua de duminică, 26 aprilie, va rămâne în amintirea fanilor handbalului românesc grație calificării obținute de CSM București în Final-Four EHF Champions League. Cristina Neagu a fost prezentă în Sala Polivalentă și și-a susținut fosta echipă. Cum a reacționat sportiva retrasă anul trecut după marea performanță atinsă de „Tigroaice”.

Reacția Cristinei Neagu după CSM București – Esbjerg 37-27, meciul care a adus calificarea româncelor în Final-Four

Partida de vis făcută de echipa din Capitală în Sala Polivalentă a încântat publicul prezent, dar mai ales pe Cristina Neagu. Fosta jucătoare a lăudat prestația „Tigroaicelor” și consideră că echipa, cu puțin noroc, poate ajunge chiar în marea finală. „Totul a fost la superlativ. Am trăit cu foarte mari emoții. Zici că eram în teren, nu simțeam nimic în jurul meu. Acum, din tribune, înțelegem și noi supărările fanilor, mai ales când pierdeam.

Cred că această calificare este un lucru extraordinar pentru handbalul românesc. CSM revine în Final-Four după foarte multe încercări. Odată ajunși acolo, se poate întâmpla orice. Cu puțin noroc, dacă nu pică cu Gyor în semifinală, cred că pot juca finala. E o bucurie de nedescris pentru mine. Cel mai important este că fetele au obținut calificarea și trebuie să se bucure de asta. Le-am scris mesaje și după meciul tur. Am simțit că această calificare este posibilă, mai ales după ce am văzut meciul din Danemarca!”, a spus inițial Cristina Neagu.

Cristina Neagu ar fi vrut să ia parte la calificarea lui CSM București în Final-Four

Singura handbalistă din istoria acestui sport desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare din lume, a spus adio activității sportive la aproape 37 de ani, iar acum a mărturisit că și-ar fi dorit să fi luat și ea parte la calificarea lui CSM București.

„Aș fi vrut să fiu și eu în teren la această calificare, dar nu am regrete. Vedeți cât de mult contează antrenorul. A venit Bojana Popovic, a schimbat fața echipei, s-au calificat direct în sferturi. Merită această calificare și cred că se pot duce până în finală. Am venit să fiu cu prezența, să fiu alături cu sufletul de ele. Le-am zis că este anul în care vor ajunge în Final-Four!”, a mai spus fosta sportivă.

Laudele Cristinei Neagu pentru antrenoarea Bojana Popovic

Bojana Popovic a fost instalată la cârma echipei CSM București în noiembrie 2025, iar fața echipei s-a schimbat total din acel moment. Cristina Neagu a lăudat munca depusă de fosta ei adversară și îi prevede o carieră de succes și în calitate de antrenoare. „Nu îmi doresc să revin în handbal. Mă bucur pentru Bojana, am jucat de multe ori împotriva ei. Cred că este o antrenoare cu mult potențial, este și ea la început de carieră. A câștigat o medalie cu echipa națională, pe CSM a dus-o în Final-Four, deci se prevede deja o carieră mare, așa cum a fost ca jucătoare”, a mai spus Cristina Neagu după calificarea CSM-ului în Final-Four.

