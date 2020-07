Reacția dură a fanilor Fiorentinei la adresa lui Franck Ribery: „Ai grijă ce spui înainte să vorbești așa!”

Franck Ribery a fost jefuit în locuința sa din Florența și a adus o serie de reproșuri la adresa orașului.

Fanii Fiorentinei au reacționat dur la adresa starului francez, pe care l-au pus la colț și i-au cerut să nu mai vorbească niciodată în asemenea fel despre orașul lor.

Suporterii i-au făcut o paralelă între viața lor obișnuită și viața sa, care de bine de rău e mai liniștită decât a oamenilor de rând.

Reacția dură a fanilor Fiorentinei la adresa lui Franck Ribery

Fanii Fiorentinei i-au transmis un mesaj dur lui Franck Ribery, care a fost vehement la adresa orașului, după ce a fost jefuit, în timp ce se afla pe terenul de fotbal.

„Îți înțelegem șocul, dar ai grijă ce spui înainte să vorbești așa despre Florența. Aici nu ești în Medellin (n.r – oraș în Columbia).

Oamenii bogați sunt jefuiți peste tot, dar sunt îndeajuns de norocoși încât să-și permită o alarmă și un sistem de securitate. Și noi, săracii, suntem jefuiți, dar trebuie să să acceptăm în liniște”.

Nemulțumirea lui Franck Ribery

Franck Ribery și-a expus nemulțumirea pe rețelele de socializare, unde a scris un mesaj lung, în care se plângea de nefericitul eveniment care i s-a întâmplat:

„După victoria pe care am obținut-o la Parma, m-am întors acasă. Casa mea din Italia, țara în care am decis să îmi continui cariera după atâția ani la Munchen. Asta este ce am găsit.. Soției mele i-au fost furate mai multe genți și bijuterii.

Soția și copiii mei sunt în siguranță, la Munchen, dar cum voi mai putea fi eu liniștit? Cum ne putem simți bine aici? Nu alerg pentru bani, mulțumesc Domnului, nu duc lipsă de nimic, o fac din pasiune.

Însă, pasiune sau nu, familia mea este pe primul loc, și vom lua decizia necesară pentru binele nostru”, a mai spus mijlocașul francez.