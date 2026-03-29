Reacția elevului de suflet a lui Mircea Lucescu atunci când a aflat că e internat. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu trece prin cele mai fericite momente. Antrenorul a ajuns din nou sub stricta supraveghere a medicilor. Selecționerul naționalei României a fost dus cu ambulanța la spital după ce i s-a făcut rău chiar în cantonamentul de la Mogoșoaia. Răzvan Raț, fostul său jucător, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK.

Mircea Lucescu a fost internat. Probleme de sănătate pentru selecționerul României

Mircea Lucescu are de ani de zile probleme cardiace. În 2009, acesta a suferit un preinfarct în perioada în care o pregătea pe Shakhtar Donețk. De atunci, face controale periodice și încearcă să își țină situația medicală sub control.

ADVERTISEMENT

În luna ianuarie, Mircea Lucescu a fost internat pentru o răceală care s-a agravat serios, iar acum a ajuns la Spitalul Universitar după ce i s-a făcut rău la ședința tehnică din cantonamentul de la Mogoșoaia. Medicii de pe ambulanță au reușit să îl stabilizeze.

Răzvan Raț, șocat de ce a pățit fostul său antrenor. Ce i-a urat lui Mircea Lucescu

Răzvan Raț, fotbalistul care a lucrat ani la rând cu Mircea Lucescu, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK. Fostul fundaș nu știa că antrenorul a fost din nou internat și i-a urat însănătoșire grabnică. Cei doi au păstrat o relație foarte bună și după ce nu au mai colaborat direct. „Ce s-a întâmplat? Nu știam că e în spital. Nu am ce să îi transmit decât multă sănătate”, a explicat Răzvan Raț.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu va rămâne în România și, automat, va rata meciul cu Slovacia. Selecționerul nu va sta pe bancă la amicalul de la Bratislava. Locul său va fi luat de secundul Jerry Gane. Delegația tricoloră va pleca din țară tot marți, în jurul orei 18:00. Foarte probabil, ultimul meci al lui Lucescu pe banca primei reprezentative a fost cel cu Turcia din barajul pentru Mondial.