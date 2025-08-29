Reacția fabuloasă a lui MM Stoica după ce FCSB și-a aflat adversarii din grupa de Europa League: „Go Ahead, lads!”

FCSB și-a aflat adversarii din „Faza Ligii” UEFA Europa League, iar aceștia sunt de calibru. Echipele Feyenoord, Fenerbahce, Bologna și Young Boys sunt așteptate la București, pe când roș-albaștrii se vor deplasa pentru duelurile cu Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, Basel și Go Ahead Eagles. Ce reacție a avut MM Stoica după tragerea la sorți.

Reacția fabuloasă a lui MM Stoica după ce FCSB și-a aflat adversarii din grupa de Europa League

La scurt timp după ce , MM Stoica a împărtășit pe contul personal de Facebook o postare legată de echipele care vor veni la București, dar și de deplasările pe care roș-albaștri le vor face în această toamnă europeană.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că Robin van Persie, antrenorul de la Feyenoord, va veni la București. Oficialul a anunțat și că Fenerbahce, cu Ciro Immobile în atac, vor reveni în capitala României. MM Stoica a amintit și de deplasări, Marakana (n.r. stadionul de la Steaua Roșie Belgrad) și Maksimir (n.r. – stadionul de la Dinamo Zagreb) urmând a fi bifate. În încheiere, Mihai Stoica a făcut un joc de cuvinte și a spus „Go Ahead, lads”, aluzia fiind făcută la echipa Go Ahead Eagles.

„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jürgen! E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred. Go Ahead, lads”, s-a arătat în postarea lui Mihai Stoica de pe Facebook.

Gigi Becali, extrem de optimist după tragerea la sorți

Gigi Becali a urmărit tragerea la sorți și a intervenit în direct pentru a comenta echipele cu care FCSB urmează să joace în Europa League. și a oferit primele pronosticurile la FANATIK SUPERLIGA.

„În finală! Lăsați-ne să ne întâlnim în finală! Grupa o știu. Este o grupă normală. Sunt echipe europene puternice. Toate echipele sunt puternice, dar le putem bate pe toate. Singura care e greu să o bați este Fenerbahçe. Pe aia e greu să o bați. MM de aia voia mai mult, ca să vină Mourinho. E greu. Pe aia nu poți să o bați. E prea puternică. Dacă era Mourinho, îţi dai seama”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.