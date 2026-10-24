Sport

Reacția FCSB la moartea lui Viorel Păunescu. Echipa lui Gigi Becali o va înfuria pe Steaua

Traian Terzian
24.10.2026 | 14:47
Reactia FCSB la moartea lui Viorel Paunescu Echipa lui Gigi Becali o va infuria pe Steaua
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FCSB, mesaj cu trimitere la moartea lui Viorel Păunescu. Sursă foto: colaj Fanatik
FCSB i-a adus un ultim omagiu lui Viorel Păunescu, care a murit la vârsta de 91 de ani, deși acesta a fost o perioadă președintele clubului Steaua.
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Disputa dintre Steaua și FCSB pe tema cine este continuatoarea marii echipe din Ghencea face valuri în continuare. Chiar și așa, clubul patronat de Gigi Becali a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe după moartea lui Viorel Păunescu.

FCSB, mesaj public la moartea lui Viorel Păunescu

La câteva ore după ce în spațiul public a apărut tragica veste a decesului lui Viorel Păunescu, clubul FCSB i-a adus un omagiu pe rețelele de socializare. Mai mult, gruparea patronată de Gigi Becali l-a numit pe Păunescu ”președinte al clubului nostru”.

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”Astăzi ne-a părăsit, la vârsta de 91 de ani, cel care a ocupat funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație și de Președinte Onorific al clubului nostru, Viorel Păunescu. FCSB transmite condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este postarea de pe contul de Facebook al FCSB.

Este un mesaj care cu siguranță îi va înfuria pe cei din tabăra Stelei, ținând cont că Viorel Păunescu a fost președintele grupării din Ghencea în perioada 1998-2003. Interesant este faptul că FCSB îl numește ”președintele nostru”, deși Păunescu nu a avut nicio treabă cu actuala formație din SuperLiga. El a fost președinte la Steaua între 1998 și 2003, perioadă care a fost atribuită de justiție Clubului Sportiv al Armatei. Însă, trebuie remarcat faptul că până la această oră pe conturile oficiale ale clubului Armatei nu a părut niciun mesaj de condoleanțe.

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Reacții diverse la moartea lui Viorel Păunescu

Viorel Păunescu este omul care i-a facilitat lui Gigi Becali preluarea echipei de fotbal a clubului Steaua la începutul anului 2003. Acesta s-a tot împrumutat de bani la latifundiarul din Pipera și cum nu a putut să-i returneze i-a dat drepturile federative asupra fotbaliștilor. Ajuns să dețină toți jucătorii din lot, Becali a presat pentru înființarea unei noi societăți. Și a devenit acționar majoritar după ce a renunțat la datoria de 5,2 milioane de dolari și a cedat gratis cei 21 de fotbaliști.

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Deși fostele glorii ale Stelei au vorbit frumos despre Viorel Păunescu, nu același lucru se poate spune despre fanii care au rămas fideli echipei Armatei. Pe pagina de Facebook a Asociației Steliștilor 47 au apărut numeroase comentarii dure la adresa fostului conducător din Ghencea, numit cel mai adesea ”groparul Stelei”. Aceștia îi reproșează faptul că este omul care i-a permis lui Becali să pună mâna pe clubul care are în palmares Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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