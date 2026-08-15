Reacția fermă a Cameliei Potec după ce David Popovici a luat două medalii de aur la Europenele de la Paris: „Pare o normalitate să câștige, dar nu este o mașinărie!”

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După ce a strălucit la Roma 2022 și Belgrad 2024, David Popovici nu a dezamăgit nici la Paris 2026. Performanțele românului au stârnit multiple reacții după ce a stabilit un nou record, la 100 m și 200 m liber la trei ediții consecutive. Camelia Potec a analizat evoluția sportivului de legendă, subliniind că medaliile sale nu vin de la sine, ci sunt rodul unei munci titanice de zi cu zi.

Laudele Cameliei Potec pentru David Popovici după cele două medalii de aur cucerite la Paris 2026

David Popovici a avut grijă să pună din nou România la loc de cinste. în finalele probelor de 100 și de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie. Înotătorul legitimat la CS Dinamo , dar și de nume mari autohtone precum Nici Camelia Potec, medaliată cu aur olimpic la Atena în 2004, nu a rămas indiferentă.

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Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern a evidențiat tactica impecabilă și maturitatea de care a dat dovadă David în bazinul parizian. „Ce pot să spun e că David a luptat așa cum știe să o facă, pentru medalia de aur, așa că e primul sportiv din istorie care reușește dubla la trei ediții consecutive de Campionate Europene. Sunt curse și curse, fiecare strategie este diferită. Este adevărat că, la cursa de 100 de metri liber, cel de pe locul 2 a pornit foarte tare, știam de acest lucru, dar așa cum spunea și David, 100 de metri sunt două bazine.

La una de 200 de metri, patru bazine, când vorbim de un bazin olimpic. Bineînțeles că strategiile sunt diferite. Unii pleacă mai încet. David a plecat de la început tare, a arătat cine este favoritul cursei încă de la primii 50 de metri și așa a rămas pe locul 1 până la final. Cu recordul doborât la 100 de metri, el, după o scurtă vacanță, se va întoarce în bazin și o va lua de la capăt, având mereu alte obiective: că vorbim despre o dublă la Mondiale pentru a treia ediție consecutivă, de patru ori la rând la Europene, o medalie de aur la Jocurile Olimpice, an de an el își va restabili obiectivele când se va întoarce în bazin, în septembrie sau octombrie.

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Camelia Potec, cuvinte la superlativ despre David Popovici

Totodată, fosta mare sportivă română a subliniat și câtă muncă a depus tânărul înotător pentru a ajunge în acest punct glorios al carierei sale. „Orice record ne bucură. David a demonstrat de fiecare dată că știe ce vrea, știe ce poate și se pregătește pentru acel lucru. Una e să vorbești, alta e să faci lucrurile respective. Mi-a plăcut de la început că nu a vorbit fără să știe pe ce se bazează, ce e pregătit să facă pentru a suporta greul din pregătire. Pare o normalitate pentru el să câștige, dar nu este o mașinărie, se pregătește pentru fiecare cursă în parte. Îmi place că sunt milioane de români care îl felicită, dar e un bărbat care muncește zi de zi pentru a-și atinge obiectivul”, a spus Camelia Potec la

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Ce premiu a mai luat David Popovici la Paris, imediat după aurul de la 200 de metri

David Popovici s-a bucurat din plin vineri, 14 august. După ce a luat aurul și la proba de 200 de metri liber, deosebit. Mai exact, sportivul lui CS Dinamo a urcat din nou pe podium și a fost premiat de organizatori cu titlul de „Cel mai bun înotător al anului 2025”, la 7 luni după ce aflase că a câștigat acest statut, în ianuarie 2026.