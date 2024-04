România intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru Euro 2024. A rămas mai puţin de o lună şi jumătate până la startul competiţiei din Germania, acolo unde “tricolorii” vor evolua în grupă cu Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Reacția FRF, după accidentările fotbaliștilor români din ultima vreme: “Avem posturi care sunt total descoperite”

Andrei Vochin a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre problema tot mai mare a accidentărilor cu care se confruntă Edi Iordănescu. şi sunt emoţii cu Puşcaş, Screciu, Coman şi alţi jucători:

“Orice accidentare venită în momentul ăsta te îngrijorează. La nivel european, nu avem un lot atât de numeros. Nu avem cantitativ măcar. Nu mai vorbesc de zona calitativă.

Dar nici măcar cantitativ. Avem posturi care sunt total descoperite la momentul acesta. Postul de fundaş stânga are un singur ocupant, pe Nicuşor Bancu. Eu vorbesc de jucători care pot face faţă la un nivel european”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu, dezvăluiri despre Screciu: “I s-a interpretat greşit leziunea”

FANATIK SUPERLIGA situaţia lui Vladimir Screciu. Mijlocaşul oltenilor nu a jucat niciun minut în play-off, fiind tratat greşit de staff-ul medical:

“Cu Mitriţă am vorbit aseară. Mi-a arătat o porţiune deasupra labei, un tendon la care are nişte probleme. Nu avea o siguranţă că va juca sau nu. Cred că rămâne incert şi pentru meciul cu Rapid.

Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK a aflat că Edi Iordănescu ia în calcul convocarea lui Alex Chicpiu pe postul de fundaş stânga. Conform informaţiilor noastre, în vederile selecţionerului au rămas 35 de jucători din care se va alege lotul de 26 pentru turneul final.

