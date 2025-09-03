Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!”

, nu mai puţin de 7. Acest lucru l-a deranjat pe patronul echipei, Gigi Becali, deoarece fotbaliștii nu se vor pregăti alături de colegii de la club în următoarele două săptămâni. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre această situație.

Un oficial al FRF a reacționat după nemulțumirile celor de la FCSB privind convocările la echipa națională

Mircea Lucescu a ales șapte jucători de la FCSB pentru partidele cu Canada și Cipru, Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea, cu mențiunea că .

Gigi Becali a afirmat că selecționerul a favorizat în acest fel liderul Universitatea Craiova, care va „pierde” doar trei fotbaliști, Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram și Vladimir Screciu. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a comentat afirmațiile făcute de patronul FCSB-ului.

„Mai bună reclamă pentru jucători decât să ai șapte la echipa națională… (n.r. cei de la FCSB și-ar fi dorit să lucreze în aceste două săptămâni) Cu gândirea asta, încet încet o să desființăm echipa națională, că e mai bine să stea ăia la club, să vină direct la meci. Și așa judecăm greșit selecționerii. Ei uneori nu au nici 4 zile pentru a pregăti un meci”, a declarat directorul tehnic al FRF.

Ratează Daniel Bîrligea acțiunea naționalei?

Mihai Stoichiță a vorbit despre accidentarea suferită de Daniel Bîrligea. „Eu sper ca la Bîrligea să nu fie nimic grav. Primul meci (n.r. cu Canada) e cu caracter amical, în care nu e foarte important să fii prezent, dacă poți să te refaci până la meciul următor (n.r. cu Cipru). Trag mari speranțe, abia aștept să ajung la Mogoșoaia să văd despre ce e vorba.

Să dea Dumnezeu să nu fie ceva grav”, a afirmat oficialul Federației Române de Fotbal, care a analizat și posibilitatea ca Andrei Borza sau Ștefan Baiaram să părăsească temporar cantonamentul naționalei pentru a finaliza un transfer: „Nu cred că se va întâmpla ceva cu Borza sau Baiaram. Pe Borza l-am văzut destul de liniștit”.

