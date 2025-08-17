Sport

Reacția galeriei FCSB la adresa jucătorilor după egalul dramatic cu Rapid. Ce se întâmplă cu gafeurul Ngezana. Video

FCSB a obținut doar un punct din derby-ul cu Rapid. Cum a fost surprins imediat după meci Ngezana după gafa care a dus la pierderea celor 3 puncte de campioana en-titre.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
17.08.2025 | 23:53
Siyabonga Ngezana, încurajat de colegi în fața galeriei după Rapid - FCSB 2-2. Sursa Foto: FANATIK.

Rapid – FCSB, derby-ul etapei a 6-a, s-a încheiat cu scorul de 2-2. Cum a fost surprins Ngezana, cel care a comis-o grav în prelungiri, imediat după fluierul final al meciului.

Jucătorii FCSB-ului, în fața galeriei după 2-2 cu FCSB. Cum a fost surprins Siyabonga Ngezana

FCSB a fost foarte aproape de un succes important în fața rivalei Rapid. Lixandru și Bîrligea au fost marcatorii campioanei en-titre, iar acestora li se puteau alătura și alți colegi, care au avut la rândul lor ocazii mari de gol.

Rapid a fost însă cea care a reușit să marcheze două goluri grație lui Elvir Koljic. Bosniacul a reușit să trimită cu călcâiul de lângă Ngezana în minutul 83, pentru ca fundașul sud-african să fie tot cel care a declanșat a doua reușită a vârfului rapidist din minutul 90+1, după o eroare gravă.

Reporterul FANATIK a surprins la finalul meciului o scenă emoționantă, în care Ngezana avea lacrimi în ochi și era consolat de colegii săi chiar în fața galeriei „roș-albastre”.

Ngezana, încurajat de colegii de la FCSB după 2-2 cu Rapid în fața galeriei. Sursa Foto: FANATIK.

Ngezana recidivează. Când a mai gafat decisiv fundașul FCSB-ului

Ngezana a avut un alt meci de coșmar în startul acestui sezon. Se întâmpla pe Ghencea, în etapa a 3-a, când Farul învingea campioana en-titre cu 2-1. Sud-africanul era protagonistul unor momente ireale.

În minutul 21, fundașul campioanei României era pus sub presiune de Tănasă, cel care a recuperat mingea după o respingere total imprecisă a aceluiași Ngezana. Tănasă a reușit să îl învingă pe Ștefan Târnovanu cu un șut la colțul scurt, însă VAR a decis că reușita nu se validează din cauza unui offside.

Ulterior, Ngezana a comis o nouă gafă ce nu a mai putut fi îndreptată. Stoperul de la FCSB i-a pus o piedică în careu lui Tănasă, iar centralul George Găman a indicat punctul cu var. Larie a fost cel care a transformat apoi cu succes lovitura de pedeapsă.

Reacția galeriei FCSB la adresa jucătorilor după egalul dramatic cu Rapid

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
