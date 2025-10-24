Reacția genială a comentatorilor englezi la eurogolul lui Dennis Man. Atacantul de la PSV l-a lăsat fără cuvinte pe Jamie Carragher. „My man!”. Video

Sport

Reacția genială a comentatorilor englezi la eurogolul lui Dennis Man. Atacantul de la PSV l-a lăsat fără cuvinte pe Jamie Carragher. „My man!".

Cum au reacționat comentatorii britanici la golul de 4-1 înscris de Dennis Man în PSV - Napoli. Fostul mare fotbalist, Jamie Carragher, a făcut show în studio.
Alex Bodnariu
24.10.2025
Reactia geniala a comentatorilor englezi la eurogolul lui Dennis Man Atacantul de la PSV la lasat fara cuvinte pe Jamie Carragher My man Video
Jamie Carragher a reacționat când a văzut cele două goluri înscrise de Dennis Man în PSV - Napoli 6-2
Dennis Man a primit titulatura de „omul meciului” după dubla semnată în fața campioanei Italiei, Napoli. Internaționalul român de la PSV a făcut un meci de vis și a fost lăudat chiar și de fostul mare fotbalist englez Jamie Carragher.

Dennis Man, meci sclipitor în Champions League. Două goluri pentru român în poarta lui Napoli

PSV s-a impus categoric în meciul cu Napoli din runda cu numărul 3 a Champions League. Olandezii au câștigat cu 6-2, iar echipa lui Antonio Conte a fost dominată la toate capitolele. Dennis Man și colegii săi visează acum la o calificare în primăvara europeană UEFA Champions League.

Dennis Man a fost remarcatul serii în PSV – Napoli 6-2. Atacantul venit în această vară de la Parma a marcat două goluri, iar cel din repriza secundă a fost unul de pus în ramă. Fotbalistul român l-a lăsat fără reacție pe portarul advers cu un șut superb din afara careului.

Comentatorii britanici. reacție genială după bijuteria înscrisă de Dennis Man în PSV – Napoli 6-2

Comentatorii englezi au rămas impresionați de finalizarea lui Dennis Man. „Ce ziceți despre asta!? Ce mod de a închide meciul! E al doilea pentru Man, al patrulea gol pentru PSV! Echipa olandeză se apropie de prima victorie în acest sezon de Champions League. O execuție fabuloasă din partea internaționalului român!”, au spus comentatorii jocului.

Bătăi de cap pentru Jamie Carragher după PSV – Napoli! „My man!”

Reacțiile pozitive la adresa atacantului trecut pe la UTA, FCSB și Parma au continuat și după încheierea meciului PSV – Napoli 6-2. Jamie Carragher, fostul mare fotbalist englez, invitat la CBS Sports, în emisiunea UCL Today, a avut un moment amuzant în care s-a chinuit să pronunțe numele fundașului italian Buongiorno, dar a rostit perfect numele lui Man.

„Un băiat de la Napoli, un fundaș central. Numele lui îmi sună a ceva de genul: Biongiorno… Biongiorno? Nu? Nu așa? Ah, Buongiorno! (n.r. râde). Man!? Asta pot să pronunț! My man!”, a spus Jamie Carragher după PSV – Napoli 6-2.

@whatsnew141 Match highlight week 3 PSV vs NAPOLI #napoli #psv #championsleague #matchhighlights #footballfan ♬ original sound – Hope🌸

